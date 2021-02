A Móri SE együttese ezután minél hosszabb időre kibérelné a tabella első helyét

A 17. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra, valamint kíváncsiak voltunk arra, hogy azok a csapatok, melyek képviselői az előző héten kimaradtak összeállításunkból, milyen benyomásokkal zárták a téli felkészülési időszakot?

2021. február 27., szombat 14.00

Sárosd Kronos Sport (2.)–Kisláng (10.)

Ősszel: 6-2

Arany Tibor, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője: – Január 4-én volt az első edzésünk szilveszter után. Szinte azonnal kezdtünk, minden teljes mértékben rendben volt, elvégeztük azt a munkát, amit elterveztünk. Mindenféle műfüves pályán dolgoztunk, és béreltünk, és ott próbáltuk lekötni az edzőmérkőzéseket is. Eléggé rövid volt ez az időszak, három és fél, négy hétre szűkült, mert Móron már január 31-én bajnokit kellett pótolnunk. Az edzések látogatottságára nem tudok panaszkodni, a csapat tagjait motiválja az, hogy ott vagyunk a tabella első felében, és vannak céljaink, melyekért lehet küzdeni. Néhány változás volt a keretben, Somogyi Szabolcs elment a Főnix FC-hez, Truszek Gábor is távozott, igaz, utóbbi mostanában már nem tudott annyi időt rászánni a munkára, és talált egy egyszerűbb megoldást. Érkezett Kovács Ádám Gárdonyból, aki már volt néhány évvel ezelőtt nálunk az utánpótlásban. Továbbra sincs semmilyen teher a játékosokon, a csapaton a vezetőség részéről, ám ha már idáig eljutottunk, mindenki bánná, hogyha nem tudnánk megfelelően szerepelni. A csapat tagjai saját maguk is szeretnék, hogyha idén egy olyan bajnokságot tudnánk produkálni, ami emlékezetes lehet. Természetesen célkitűzésünk az, hogy ott szeretnénk maradni az elején, hogy aztán ebből hányadik helyezés fog összejönni, az más kérdés, de feltétlenül a dobogón szeretnénk végezni. Kislángon ősszel jól ment, hasonló eredménnyel most is kiegyeznék, de ez nem lesz ilyen egyszerű. A Kisláng mindig is azon kellemetlen csapatok közé tartozott, amelyek tudnak meglepetést okozni akár idegenben, akár hazai pályán. Biztos, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, és az elmúlt hetek azt mutatják, hogy most egy kicsit nehezebb cipőben járunk, mert hiába birtokoltuk többet a labdát, akár a Lajoskomárom, akár a Martonvásár ellen, sajnos nem sikerült a három pontot begyűjteni. Nehéz találkozó lesz, de a csapatnak is jót tenne egy győzelem, biztos vagyok abban, hogy meg is fogunk tenni ennek érdekében mindent.

Tó-Vill Kápolnásnyék (7.)–Ercsi Kinizsi SE (8.)

Ősszel: 3-1

Höltzl Richárd, a Tó-Vill Kápolnásnyék vezetőedzője: – Január ötödikén kezdtük a felkészülést, sok edzőmérkőzést vívtunk. Szerintem, aki nem rendelkezik műfüves pályával, annak nehéz dolga volt. Sokkal nehezebb, mint a nyári felkészülés során, mert a pályán azért vigyázni kellett a sérülések elkerülése miatt. Véleményem szerint jól sikerült az alapozás, megkapták a srácok a megfelelő terhelést. Nagyon sajnálom a hétvégi, Bodajk elleni találkozót, melynek végén az ellenfél edzője is elismerte, hogy nekünk állt a zászló. Tanulunk a hibáinkból, és megpróbálunk javítani az Ercsi ellen. Semmilyen változás nem történt a keretünkben, ugyanazzal a garnitúrával dolgozunk tovább, akikkel elkezdtük az idényt. Szeretnénk stabilan a középmezőnyben maradni, illetve ott végezni. Ez lehet a célunk, ezt tűzte ki az elnökség, illetve a csapattal is azt beszéltük meg, hogy amennyiben újfent 21 pontot tudunk szerezni, akkor elégedettek lehetünk. Tavasszal és vasárnap is feltétlenül a győzelemre fogunk játszani, mert ezzel megvan a sanszunk arra, hogy megerősítsük a pozíciónkat. Megpróbálunk majd támadólag fellépni, és mindent megteszünk azért, hogy itthon tartsuk a három pontot. Szerencsére se sérültünk, se betegünk nincsen, úgyhogy teljes kerettel tudunk készülni a mérkőzésre.

Edzői szempontból pikáns lesz a Főnix–Marton összecsapás

2021. február 28., vasárnap 11.00

Mányi TK (15.)–DUFK SE (13.), Csákvár

Ősszel: 2-3

Varga Mihály, a Mányi TK elnöke: – Január legeslegelején elkezdtük a munkát, bár a körülményeink nem voltak a legideálisabbak, mert Csabdin készültünk, plusz amikor volt lehetőségünk, lementünk a nagy pályára, de nekünk pozitív változást jelentett, hogy heti hármat tudtunk edzeni, az utánpótlással együtt. Ez komoly előrelépés volt számunkra, teljesen mindegy, hogyan és milyen körülmények között történt. Volt három távozónk, illetve három érkezőnk, egy kicsit fiatalodunk, szeretnénk már a jövő csapatát építeni. Ezáltal egy kicsivel felszabadultabb játékot várunk majd a társaságtól, és egyáltalán nincsenek eredménykényszer alatt. Gondos Andor a budapesti Hegyvidékből, Bukovecz Ferenc Oroszlányból, Szűcs Márton kapus a Pest megyei első osztályból, míg az NB III.-ból, Putnokról Parag Richárd jött, valamint az utánpótlásból is felkerült két játékos a nagy csapathoz. Radovics Márton Bicskére igazolt, Hajdú Máté abbahagyta az aktív játékot, Babály Zente pedig visszament a Pénzügyőr csapatához. Minden ellenfelünknek próbáljuk megnehezíteni a dolgát tavasszal, sikerélményt szeretnénk produkálni, és szorgosan gyűjtögetni a pontokat, aztán majd kiderül, hogy ez mire lehet elég. Egy kicsit bosszús vagyok, mert vasárnap nyernünk kellett volna, nagyon sok helyzetünk volt a Kisláng ellen, és az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de a ziccereket kihagytuk, és ez a második félidőben megbosszulta magát. A DUFK SE hasonszőrű csapat, mint mi, attól függ, hogyan fogunk tudni felállni a sérülések, illetve az eltiltások miatt. Semleges pályán, Csákváron lesz a mérkőzés, amely igazi ki-ki meccs lesz. Kicsit megnyugodtunk, az eredménykényszer rányomta a bélyegét a csapatra ősszel, most ez nincs benne, és lehet, hogy pozitívan fog hatni a folytatásban.

Tordas FÉSZ ZRT. (9.)–Lajoskomáromi SE (14.),

Martonvásár

Ősszel: 0-0

Farkas Zsolt, a Tordas FÉSZ ZRT. technikai vezető: – Váltottunk a kispadon, mivel Korolovszky Gábornak a Ferencváros utánpótlásában, az U16-os csapatnál több feladata lett, és nem tudta vállalni a további munkát. Helyette Horváth Sándor érkezett Diósdról. A felkészülést január közepén kezdtük Martonvásáron, mert Tordason sportöltöző épül, és majd csak március végén tudunk visszamenni. Heti két edzéssel készültünk, igazán csak a bajnokság kezdetére tudtunk összeállni. Először még tényleg úgy tűnt, hogy Korolovszky Gábor folytatja a munkát, legalábbis a télen erről volt szó, de a bajnokság előtt egy héttel jelentettük be az edzőváltást. Ez idáig két edzést tartott csak az új edzőkolléga, próbáljuk a csapatot egyben tartani. Két játékost igazoltunk, Totsche Gergő jött Pázmándról, valamint Sebestyén Noel Dunaújvárosból. Ugyanazt várom ettől a tavasztól is, mint a tavalyi idényben, azaz a középmezőnyben szeretnénk végezni, de mellette a jövő csapatot építjük. Távozónk egyedül Vörös Ferenc volt, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt Paksra költözött és Madocsára igazolt. A Lajoskomárom ellen kiegyenlített mérkőzésre számítok, az erőviszonyok hasonlóak, remélem, azért be fogjuk gyűjteni a három pontot, de egészen biztosan szoros lesz ez a találkozó.

Főnix FC (11.)–Martonvásár SK (4.)

Ősszel: 1-2

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – A felkészülés soha nem is állt meg, mert mi végigdolgoztuk a decembert és a januárt is. Rengeteg elmaradt meccset kell pótolnunk, az U19-es szinten is, igaz, a felnőtteknél csak kettőt. Több edzőmérkőzést játszottunk, és folyamatosan május végéig ez így is marad. A munkát teljes mértékben sikerült elvégeznünk, a célkitűzések nem változtak. A Mór elleni mérkőzésen megint csak azt láttam, hogy partiképesek vagyunk, sőt az utolsó negyedórában változhatott is volna az eredményt. Az a lényeg, hogy a fiataljaink játsszanak folyamatosan. Büki Baltazár érkezett Mórról, de ő a hétvégén még nem játszhatott, rajta kívül Molnár Dominik Zalaegerszegről tért vissza. A reamatőrizációs folyamat egy hónapig tart, úgyhogy ők csak március elején lesznek bevethetők, mivel profi szerződésük volt, ám már a nyárra készülünk, és próbáljuk úgy megerősíteni a csapatot, hogy ott legyünk az elején. A Martonvásár nagyban Kovács

Attila edzőkollégámnak köszönheti azt, hogy azon a helyen áll. Ő szerintem jól összerakta a csapatot, ötven-ötven százalékos mérkőzés lehet, aki berúgja helyzeteit, az nyerhet. Móron kihagytuk ezeket, szerintem itthon nem lesz gond, és nyerni tudunk a rangadón.

Móri SE (1.)–Sárbogárd SE (6.)

Ősszel: 2-1

Kiss Máté, a Móri SE vezetőedzője: – A Főnix FC ellen pozitív volt, hogy jól kezdtünk, és hogy sikerült végre megszerezni a vezetést is! Az első negyedóra után viszont eltűnt a fölényünk, és a bekapott gól egy nyílt sisakos játékot eredményezett. A Főnix FC is felvállalta a focit, ami mindkét oldalon helyzetekben mutatkozott. Ebből most mi jöttünk jobban ki, az összességében szerzett négy góllal és a három ponttal elégedett vagyok. A Sárbogárd elleni őszi meccs a végjátékban dőlt el, de most sem számítok könnyű mérkőzésre. Saját játékunkat kell játszani, kiegészülve koncentrált védekezéssel. A tabella eleje nagyon szoros, így minden győzelem felértékelődik, ezért nem is lehet más a cél, mint újabb három pont begyűjtése.

Ikarus-Maroshegy (3.)–Enying (12.)

Ősszel: 3-1

Borsányi István, az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: – Reménykedem abban, hogy összeállunk, mert képesek vagyunk arra, hogy viszonylag jó játékkal nyerjünk, de ennek a fordítottjára ugyanúgy alkalmas a társaság, és becsúszhat egy-egy pontvesztés. Nagyon sok helyzetet kihagyunk, nem tudunk gólokat rúgni. Azért dolgozunk az edzéseken, hogy ezeket a lehetőségeket ki tudjuk használni, ennek ellenére mégis vannak olyan meccsek, amikor csak egyszer találunk be. A DUFK SE otthonában nem játszottunk jól, ez a fiatal csapat az agresszív futásával okozott zavarokat, de hátul masszívak vagyunk, és csak a középpályánkat tudták megbontani. Vigyáznunk kell, mert az ilyen nyerhető mérkőzések azok, amelyek veszélyesek a csapat számára, mert óhatatlanul van egy bizonyos hullámzás a csapat játékában. Ennek oka, hogy nem mindenki van ott az edzéseken, bár teljesítik a kötelező részvételi arányt, ám pénteken nem lehet elvégezni azt, amit kedden kellett volna…

Bízom abban, hogy megszerezzük a három pontot, most egymás után jön két olyan mérkőzés, amikor nekünk nyernünk kell, amennyiben a vágyainkat realizálni akarjuk. Majd ezután jöhet a sárosdi meccs.

Szabadnapos: Bodajk SE (5.)