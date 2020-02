A móri Krausz Gergely nemzetközi tornát nyert Afrikában

Nem mindennapi, hogy magyar tollaslabdázó kerül a világ élmezőnyébe. Most mégis, az immár pécsi színekben versenyző móri Krausz Gergely olimpiai kvalifikációs versenyt nyert Ugandában, és nagy lépést tett a tokiói részvétel felé.

Afrikában a 26 esztendős Krausz Gergely a 32-es főtáblán kezdett, és az első három körben papírforma győzelmeket aratott. Az elődöntőben viszont már bravúrral, szetthátrányból győzte le a brit Sam Parsonst, majd a döntőben a világranglista korábbi 34. helyezettje, a Srí Lanka-i Niluka Karunaratne ellen nyert három szettben. Krausz Gergely élete első nemzetközi tornáját nyerte, s ezzel nagyon értékes 2500 pontot gyűjtött.

A Móron született és ott is nevelkedett tollaslabdázó sok gratulációt kapott a Vértes és a Bakony határáról is.

– A közösségi média segítségével villámgyorsan terjednek a hírek, sokan gratuláltak, s boldog vagyok, hogy tudnak velem együtt örülni. Ez a legjobb az egészben – mosolygott Krausz Gergely. – Nagyon örülök ennek a győzelemnek, mert nagyon közel vitt az olimpiához. Ugyan még nem vagyok kint Tokióban, de sokat segíthetnek az Ugandában szerzett pontok. Titkon reménykedtem abban, hogy a legjobb négy közé kerülök, mert jó volt a sorsolásom. Az elődöntőig elkerültem az európai- és a nagyobb kvalitású játékosokat. Az elődöntőben és a döntőben nyújtott teljesítményemmel saját magamat is megleptem, mert combhajlítóizom-sérüléssel bajlódtam az elmúlt fél évben, nem tudtam kipihenni, s az országos bajnokságon is kénytelen voltam feladni az elődöntőt. Nem tudtam úgy edzeni és nem tudtam úgy regenerálódni mostanában, ahogy arra szükségem lett volna. Az egész verseny alatt fizikailag nagyon rosszul éreztem magam, rettenő fáradt voltam. Most sem vagyok valami fitt, de hogy sikerült megnyernem életem első felnőtt nemzetközi versenyét, madarat lehet velem fogatni.

Krausz Gergő sajnálta feladni az ob-t, de az olimpia mindenek felett prioritást élvez. A kvalifikációs évben a versenyeken elért tíz legjobb eredményét kalkulálják egy játékosnak, azokért pontokat osztanak. A világranglista 38. helyén áll a móri tollaslabdázó, ami most olimpiai kvalifikációt jelent. A következő két hónap megmérettetésein már csak meg kell őriznie pozícióját.

– Négy-öt versenyem van hátra, ha nekem még sikerül pontokat gyűjtenem, ugyanakkor a riválisaim nem teljesítenek kimagaslóan, akkor meg lesz a kvótám. Az eddigi versenyeim közül kilencen szerepeltem jól, egyet még ki tudok cserélni, egyet pedig hozzá tudok tenni, s remélem tudok javítani, s ott lehetek Tokióban.

Móri tornateremből indulva, székesfehérvári, majd pécsi hálók mellett edződve komoly kihívás egy magyar tollaslabdázó számára helyt állni a nemzetközi porondon.

– Persze, itthon sem könnyű eredményesnek lenni, de hogy felvegyük a versenyt a nemzetközi mezőnyben, komoly szintet kell ugrani. Annak örülök a legjobban, hogy képes vagyok partnere lenni a külföldi riválisaimnak. Ehhez nagyon sok idő, rengeteg munka kellett, s hogy többen legyünk a nemzetközi porondon, nagyon sokat kell fejlődnie a magyar tollaslabdának.

Krausz Gergő szerint rengeteget kell alárendelni a sportnak, de nem mindent.

– Villamosmérnökként végeztem, s négy órában dolgozom is. Rugalmas munkáltatót találtam, távolról is tudok dolgozni. Persze a karrierem, a családom, a barátnőm megsínyli az élsportot, de megéri. Még akkor is, ha nem jutok ki az olimpiára. A kvalifikáció kezdetén csodaként tekintettem a kvótaszerzésre, viszont ahogy jöttek az eredmények, egyre inkább ráfókuszáltam Tokióra. A legutóbbi viadal előtt azonban visszacsúsztam, s be akartam bizonyítani, hogy ott a helyem.

Krausz Gergely jövő héten már Jamaicában, majd Európában fog ütőt.