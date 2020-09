A molinón: Gyógyulj meg, Patyó!

Kétszer lépett pályára a Videotonban, aztán Siófokra szerződött, két idény elteltével, a nyáron aláírt Gyirmótra. Az Ajka ellen edzőmeccs után derült ki, be kell fejeznie pályafutását.

A 21 éves játékos számára korábbi klubja, a MOL Fehérvár FC azonnal gyűjtést szervezett, az egyesület által nyitott bankszámlára folyamatosan érkeznek összegek, a felajánlásokat a gyógykezelésre fordítják. A Gyirmót FC is minden segítséget megad a gyógyuláshoz, a BFC Siófok múlt heti, hazai bajnokiján a B-közép tagjai egy hatalmas molinót feszítettek ki a kapu mögé: Gyógyulj meg, Patyó! A technikai vezetője, Bíró Gábor a hétvégi, Vasas elleni bajnokin szervez gyűjtést, valamint a meccslabdát is licitre bocsátják.

„Kicsit még maradhat a kezemben? Ugyanis régen találkoztam labdával” – mondta a Siófok-Gyirmót elleni bajnokit követően Réti Patrik a játékoskijáróban, amikor a lefújás után a biztonsági őr jelezte, az egyik elgurult, a középpályáshoz kerülő bőrgolyót szolgáltassa vissza a labdaszedő gyereknek. Réti aztán a helyi szurkolókhoz vonult, megköszönte nekik a biztatást.

– Két meccsen léptem pályára a Vidiben, a 2017–18-es idényben, mindkétszer a DVTK ellen. Először hazai pályán, fél percet kaptam, azonban az utolsó fordulóban, idegenben kezdtem, és végig is játszottam a találkozót. Úgy gondoltam, a második vonalban több lehetőségem lesz a fejlődésre, Siófokra kerültem, ahol alapember lettem, a 2019–20-as szezont végigjátszottam, a tavalyi szezonban sokat bajlódtam sérüléssel, októbertől egyre több lehetőséget kaptam. A csapat a nyáron jelentősen átalakult, kaptam tőlük ajánlatot, valamint megkeresett a Gyirmót, akikkel meg is egyeztem. Tárgyaltam az élvonalbeli ZTE-vel is, de nem született megállapodás. Kisalföldön a cél a dobogó, akár a feljutás, örömmel írtam alá hozzájuk.

Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben, alapember volt, azonban a bajnokság megkezdése előtt beütött a krach. Kiderült, olyan betegségben szenved, ami miatt be kell fejeznie karrierjét. „Az Ajka elleni edzőmeccs után belázasodtam, fáradékony voltam, valamint rendszeresen véres volt a vizeletem. Voltak előjelek korábban is, nem úgy bírtam az iramot, mint korábban, a nálam gyengébbek, fiatalabbak is lefutottak. Elmentem orvoshoz, Győrben megkezdődtek a vizsgálatok, a leukémia gyanúja is felmerült. A vizsgálatok kiderítették, leukémiáról nincs szó, más, csontvelőbetegségem van. Vészes fájdalmaim nem voltak, csak a csontvelő levétele fájt, az viszont nagyon. Most annyit lehet tudni, ezzel a betegséggel élni lehet, de sportolni nem. Hazánkban alig néhány ember bajlódik ezzel: egy komplement enzim feléli a vörösvértesteket. A vérképem olyan, hogy egyetlen sportorvos sem adja ki erre a versenyengedélyt. Korábban is vérzékeny voltam, de a futballt nem hátráltatta, a főorvos szerint azonban előjele lehetett ennek a betegségnek.”

Amikor a nyári felkészülés kezdete után kiderült a betegség, Réti életében minden megváltozott. Az első napok pokoliak voltak, azóta egyre bizakodóbb.

– Ha minden tökéletesen alakul, jövő nyáron talán visszatérhetek a pályára. Injekciókat kapok, gyógyszert szedek, a csontvelő-átültetés elkerülhetetlen, de addig nem kerül rá sor, amíg nem rosszabbodik drasztikusan az állapotom. A Vidi utánpótlásában kaptam munkát, videoelemzőként számítanak rám az utánpótlásban, most tanulgatom ezt a szakmát. Nehéz időszaka ez az életemnek, de igyekszem pozitív maradni. Tulajdonképpen szerencsém volt, hogy időben kerültem a hematológiára. Az is bekövetkezhetett volna, hogy valamelyik meccsen összeesek és nem tudják megmenteni az életemet.