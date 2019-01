A Mol Vidi játékosai bizakodóan várják a tavaszt

December 16-án, a Ferencváros felett aratott 2-1-es győzelemmel zárta le a félszezont a MOL Vidi FC labdarúgócsapata. A felkészülés január hetedikei rajtjáig töltődnek a labdarúgók, hogy egy igazán eredményes tavaszt produkáljanak.

A fehérváriak 18 mérkőzésen szerzett 34 pontjukkal az OTP Bank Liga tabellájának második helyén állnak, öt ponttal elmaradva a listavezető Ferencvárostól, s néggyel megelőzve a harmadik Debrecent. Vagyis a versenyfutás továbbra is nyílt, a Fradi nem tudott meglépni a nemzetközi porondon is menetelő, ám az Európa-liga csoportköréből már búcsúzó Viditől. – Pozitívan értékelem a félszezont, pláne úgy, hogy az utolsó, Ferencváros elleni, nagyon fontos mérkőzést is meg tudtuk nyerni. Az egyik legjobb meccsünket tudtuk játszani, annak ellenére, hogy előtte három nappal is egy igen neves csapattal, a Chelsea- vel küzdöttünk – tekintett vissza a csapatkapitány, Juhász Roland.

– Nagyon örülök, hogy a csapat ereje az ősz végéig kitartott. Picit sajnálom, hogy nem sikerült továbbjutnunk az Európa-ligában, de abban a sorozatban is megtettünk minden tőlünk telhetőt, sokat tanultunk belőle, így ha értékelnem kell, azt mondom, hogy pozitív a szereplésünk a félszezonban. A nagy rivális Fradi komolyan készül a tavaszi versenyfutásra. A zöld-fehérek már leigazolták a fehérorosz Szignyevicset és az ukrán Haratyint, míg a fehérváriak nem erősítettek a holtszezonban. Egyelőre. – Aki ide szerződik, az tisztában van azzal, hogy milyen ambíciók és célok vannak ennél a csapatnál, egyre éhesebb a csapat és egyre szebb eredményeket ér el, köszönhetően annak is, hogy az egyesület is egyre nívósabb. Örülök, hogy a részese lehetek a klub életének, s remélem, hogy ez még egy ideig így is lesz, mert úgy érzem, hogy napról napra, hétről hétre megújulok egy picit Fehérváron – fogalmazott Juhász. – Remélem, hogy a folytatás is hasonló lesz, s nyáron megint arról tudunk beszélni, hogy hasonló szép eredményt értünk el, mint most.

Nem lehet más a célunk: a bajnokságot megnyerni. Jó, hogy a Magyar Kupában is érdekeltek leszünk tavasszal. Juhász Roland karácsony előtt az UEFA A licences edzőképzésen kapott feladatait teljesítette, majd az év végén egy kis síelésre is maradt ideje. A kapus, Kovácsik Ádám is fontosnak tartja, hogy a felkészülés előtt töltődjenek. A hálóőr karácsony előtt még egy műtéten esett át, de már nem foglalkozik a szezonban elszenvedett sérülésével, mikor a Puskás elleni meccsen az arca találkozott Trajkovszki csípőjével. Családjával együtt töltötte az ünnepeket Nagymaroson. – Jól teljesítettünk, egy szenzációs őszön vagyunk túl. A Magyar Kupában is állunk, az Európa-ligában pedig fantasztikusan teljesítettünk szerintem. Kár, hogy nem sikerült továbbjutnunk, de büszkék lehetünk magunkra. A szezon elején beszélgettünk arról, hogy szeretnénk bejutni egy csoportkörbe, sokakkal ellentétben mi hittünk benne. Tavasszal komoly feladataink vannak: ledolgozni ötpontos hátrányunkat a bajnokságban, a Magyar Kupát pedig megnyerni. Mindent beleadunk, és szerintem meg fogjuk nyerni a bajnokságot – vélekedett Kovácsik Ádám.

