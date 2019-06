A MOL Vidi FC szombattól Ausztriában edzőtáborozik

Szerdától készül a MOL Aréna Sóstóban a hátunk mögött hagyott szezonban bajnoki ezüstérmet és kupagyőzelmet szerző MOL Vidi FC labdarúgó csapata. Azonban a kánikula némileg nehezíti a fehérvári futballisták dolgát.

Nincs sok ideje a felkészülésre a Vidinek, hiszen alighogy véget ért a 2018/19-es szezon, máris nemzetközi szerepléssel rajtol a következő idény. Június 18-án sorsolja az UEFA az Európa-liga 1. selejtezőkörének párosítását, majd július 11-én már meg is vívja első csatáját a Vidi a nemzetközi porondon. Addig koncentráltan készülhet az alakulat. Hétfőn és kedden orvosi rendelők várótermében randevúzott a csapat, a teszteket követően pedig szerdától már valódi edzéseken erősítenek a piros-kék egylet labdarúgói. Szinte ugyanazon játékosok melóznak, mint akik az előző idényben bajnoki ezüstig, kupagyőzelemig, s Európa-liga-csoportkörig jutottak. A ka­pus, Hársfalvi András, valamint a spanyol védő, Joan Campins már nem tagjai a keretnek, s a kölcsönben szereplő játékosok közül is csak néhányan edzenek a Vidi első csapatával.

A két új szerzemény közül csak a Soroksártól szerződtetett kapus, Kovács Dániel állt munkába, Ivan Petrjak július elsején lesz hivatalosan a MOL Fehérvár FC labdarúgója, így ő még nem készülhet a Vidivel. A magyar válogatottak, Kovács István, Pátkai Máté, Kovácsik Ádám, Vinícius Paulo és az észak-macedón Boban Nikolov ezen a héten még pihennek, később csatlakoznak a társakhoz, mégpedig Ausztriában. Csütörtök délután a kánikulai hőség miatt elmaradt a fehérváriak edzése, szombattól azonban már tartani kell a programot. A tavalyi évhez hasonlóan most is a több európai topcsapat – mint például a Dortmund, vagy az Arsenal – által kedvelt Bad Waltersdorfban edzőtáborozik majd Marko Nikolics együttese. A június 15. és 27. közötti ausztriai felkészülés során több edzőmeccset is játszik a gárda. Június 22-én az orosz élvonalban szereplő Akhmat Grozny, 26-án az osztrák bronzérmes Wolfsberger, míg egy nappal később a cseh Baník Ostrava ellen alakíthatja csapata játékát a szerb vezetőedző.