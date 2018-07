A Mol Vidi FC női labdarúgócsapata merész terveket szövöget

A másodosztályban igen reményteljes idényt zárt tavasszal, de Gajdóczi Tibor vezetésével akár még magasabb célokat is elérhet a piros-kék alakulat.

A tél folyamán, illetve tavasszal vette át Csrepka Tamástól Gajdóczi Tibor a csapat irányítását, és azt lehet mondani, hogy a ZTE elleni kisiklástól eltekintve tökéletes félévet zárt a lányokkal. Az őszi szezon végeztével még a tabella 4. helyén tanyázott a fehérvári gárda, négy ponttal lemaradva a vezető Balatonfüred mögött, a végén azonban ezüstérmet ünnepelhetett. Összesen kétszer kaptak ki a koronázóvárosiak a 18 játéknap alatt, ezek közül igazán fájó a Ziccer elleni 1–2 lehet, már csak azért is, mivel a nagykanizsaiak a végén a 6. lettek, messze kerülve az élmezőnytől.

A vidis lányok a bajnokság második felében igen imponáló teljesítményt nyújtottak: 49 rúgott gól mellett mindössze 6 kapott találat a mérlegük. Nem véletlen, hogy a csoportban a piros-kékek voltak a legeredményesebbek, és a gólkirálynőt is ők adták a 29 gólos Trampler Kinga személyében. A 2. helyezett társaság csupán egyetlen ponttal gyűjtött kevesebbet a bajnok PMFC-Keresztes Lovagoknál, ráadásul baranyai riválisukat egyszer legyőzték, két alkalommal pedig döntetlent játszottak ellenük.

Gajdóczi Tibor vezetőedzővel értékeltük a mögöttük hagyott idényt, de természetesen beszéltünk a jövőről is.

Milyen tervekkel vette át a hölgyeket, egyáltalán hogy esett Önre a választás?

– Igazából nem tudok arra válaszolni, hogy miért pont engem választottak, de mindenekelőtt meg kellett ismerkednem a női együttessel, mert addig nem nagyon követtem az eredményeiket. Rövid idő alatt megismertük egymást és a közös munka is egyre jobban ment. A lányok egyénileg jó alanynak bizonyultak, csapatként is rendkívül felkészültek, lehetett építeni rájuk. Menet közben aztán fokozatosan jöttek az eredmények is.

Ez olyannyira sikerült, hogy a bajnokság végére már komoly erőt képviseltek, a legtöbb gólt lőtték, majdnem a legkevesebbet kapták! Mennyire biztató ez a jövőre nézve?

– Az erősítéseknek köszönhetően feltétlenül optimistán várom a következő szezont. Sikerült olyan régi-új játékosokat idehozni, akik valamikor már a klubnál voltak. Ilyen az U19-es válogatott Jánosi Ninetta, aki az MTK-ból érkezett, Szalai Fanni Győrből jött vissza, valamint szintén a Rába-partiaktól igazoltuk Regőci Boglárkát is. Rajtuk kívül a Baracs csapatából Pasker

Renáta is nálunk fog játszani, de a legnagyobb erősítésnek azt tartom, hogy az értékeinket, a legjobbjainkat sikerült megtartanunk. Nem titok, hogy több labdarúgómat is megkerestek a fővárosból, de szerencsére ellenálltak a csábításnak, és minket választottak.

Milyen tervekkel vágnak neki az új idénynek, egyáltalán folyik már az alapozás?

– Két hete kezdtük a munkát, minél jobban szeretnénk szerepelni a bajnokságban. Egy-két éven belül az NB I-be jutást céloztuk meg. Közben fejlesztjük a női szakágat, elindulunk az U14-eseknél is, és további korosztályokat tervezünk bevonni a rendszerbe.

Ezek alapján az lehet a fő cél, hogy a továbbiakban elsősorban saját erőből merítsenek?

– Így van, jelenleg is ez a tendencia, nincs is más megyéből származó játékosom.

Mi a helyzet a felkészülési mérkőzésekkel?

– Eddig leginkább egymás között játszottunk a tréningeken, a hétvégén lesz az első edzőmeccsünk, a szintén másodosztályú Kelen SC-hez megyünk szombaton.