A Mol Vidi FC-nek vagy gólt kell szereznie, vagy a büntetőkben bízhat

Nem lesz könnyű dolga a Mol Vidi FC labdarúgócsapatának a felcsúti Pancho Arénában, de a fehérváriak készen állnak a harcra, s a továbblépésre a Bajnokok Ligája második selejtezőköréből.

0–0. A kezdet, az eredet, az origó. Alapvetően innen minden csapat tiszta lappal indul, a képlet most azonban annyiban más, hogy egy meccset már letudott a magyar és a bolgár bajnok. A párharc állása 0–0 a szerdai, 20 órakor kezdődő visszavágó előtt, ami annyit tesz, hogy a Mol Vidi FC-nek gólt kell rúgnia a PFC Ludogorec ellen, vagy ki kell bekkelnie a gól nélküli állást a tizenegyespárbajig. A raz­gradi összecsapáson kiderült, az 50,55 millió euróra taksált Ludogorec remek csapat; hogy a fehérváriak nem kaptak gólt, szinte bravúrszámba megy.

– Fontos találkozó áll előttünk, korrekt eredményt értünk el idegenben, de ez nem jelent semmit – fogalmazott Marko Nikolics, a piros-kékek vezetőedzője. – Nagyon jó csapattal állunk szemben, akik tiszteletet érdemelnek. Mindig ott vannak a csoportkörben vagy a BL-ben, vagy az El-ben. De bármennyire is jó csapatról van szó, senki nem tilthatja meg, hogy álmodozzunk. Az az álmunk, hogy meglepetést érjünk el, s ezért meg is teszünk mindent a pályán. Motivált a csapat, izgatottan várja a mérkőzést. Ha ehhez fegyelem társul, és tudunk javulni a védekezésből támadásba való átmenet terén, vagy éppen labdabirtoklásban, akkor veszélyesek lehetünk. Hiányzik, hogy idegenben nem találtunk be, de az, hogy most hazai pályán játszunk, minket segíthet. Reméljük, hogy tele lesz a stadion. A játékosok megérdemlik a biztatást.

– Rendkívül erős csapat a Ludogorec, egyénileg is rendkívül erősek, de csapatszinten mi jobbak vagyunk – vélekedett Fiola Attila, a csapat védője. – Remélem, hogy ugyanazt a védekező csapatmunkát most is be tudjuk mutatni, ha nálunk lesz többet a labda, akkor gólt, gólokat tudunk szerezni. Masszívan kell védekeznünk, tíz emberrel végig, labdákat szerezni, abból kontrákat vezetni. Nagyon jól cseleznek, rendkívül képzettek az ellenfél játékosai, a stabil védekezésből kell kiindulnunk.

A vezetőedző éles, de okos focit akar látni a csapattól.

– Ha nekimennénk az ellenfélnek, s kapnánk két-három gólt, senki nem fogja megveregetni a vállunkat, hogy milyen szépen haltunk meg. Nem akarunk meghalni a pályán, tovább akarunk jutni. Ehhez stabilnak kell lenni, szervezett játék kell, fontos lesz a jó védekezés, fontosak lesznek a pontrúgások, a taktikai fegyelem, végig nagyon koncentrálni kell majd. Ha ezek közül valami nincs meg, akkor szenvedés lehet a mérkőzésből. A tizenegyesekre nem készültünk külön, de már megvan a fejemben, hogy kik lőhetik a büntetőket, ha arra kerül a sor.

– Volt már szerencsém nagyon jó játékosok ellen játszani, s a Ludogorec futballistái ezen a szinten vannak. – mondta Fiola Attila. – Az első negyedóra után megfordult a fejemben Bulgáriában, hogy mi lesz itt a 90. perc végére. De sikerült átvészelni, álltuk a sarat. Nehéz felkészülni egy ilyen találkozóra, főleg fejben, mert egy kicsi hibát is rögtön büntetnek. Itt fordított a labdabirtoklási arány egy magyar bajnokin tapasztalthoz képest. Maximálisan kell koncentrálni, s ha ez meglesz, összejöhet a továbbjutás.

A Vidi trénere bízik a játékosaiban.

– Háromszor már újranéztem a meccset, s nem lett gyengébb az ellenfél. Előny lehet, hogy a mi játékosaink már érezték a saját bőrükön, hogy mire képesek a bolgárok. Hátrány, hogy a 0–0-án és a győzelmen kívül minden más eredmény a vendégeknek kedvez. Jobban ismerjük az ellenfelet, bízunk magunkban, készen állunk a találkozóra!