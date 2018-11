A Mol Vidi FC labdarúgói el sem tudják képzelni, hogy pontok nélkül maradnak

Csütörtök este, 18.55-kor újabb komoly lépést tehet a Mol Vidi FC labdarúgócsapata. Ha nyer a BATE Boriszov otthonában, az első magyar labdarúgó-együttes lesz, amely túljut az Európa-liga csoportkörén.

Hol van már a „tavalyi hó”, mikor a Mol Vidi FC először lépett pályára az Európa-liga idei csoportkörében! A fehérváriak akkor 2-0-s vereséget szenvedtek Budapesten a fehérorosz BATE Boriszovtól, holott a vendégeknek talán csak éppen az a két helyzetük volt, amit gólra is váltottak. Az a fiaskó akkor is fájt, s nem múlt el nyomtalanul, azonban most egészen más helyzetből várja a Vidi a BATE elleni, idegenbeli meccset. Most már a párharc esélyeseként utazott Fehér­oroszországba a piros-kék egylet, hiszen amennyiben győztesen búcsúznának Marko Nikolics legényei a boriszovi arénából, már az El egyenes kieséses szakaszában érezhetnék magukat. Azonban azzal mindenki tisztában van, hogy iszonyatosan kemény meló vár a fehérváriakra csütörtök este.

– Nagy lehetőség előtt áll a csapat. Ha elhozzuk a három pontot, megvan a továbbjutás, de ha nem kapunk ki, akkor is 70-80 százalékban biztos, hogy továbblépünk. A csapatból mindenki így áll hozzá a meccshez – vélekedett még a szerda reggeli repülőút előtt Fiola Attila, a Vidi védője. – Az első meccsen túlságosan akartuk azt a győzelmet, nem úgy játszottunk, nem úgy védekeztünk csapatszinten, ahogy kellett volna. Olyan hibákat vétettünk, amiket sem előtte, sem azóta nem követtünk el. Ha figyelünk ezekre, akkor nem lehet probléma. Kivárásra kell játszanunk és a kontrákból eredményesnek kell lennünk.

Azonban a tavaszi-őszi lebonyolítású belorusz bajnokságot sorozatban 13-szor megnyerő BATE is éppen ezt a futballt játssza a nemzetközi porondon, érdekes csatát vív majd a két alakulat.

– A BATE-tól elszenvedett vereséget követően úgy teljesített a csapat, hogy most a saját kezünkben van a sorsunk, örülök, hogy ilyen lehetőség előtt állunk. Remélem, hogy tudunk élni vele – fogalmazott a Liszt Ferenc repülőtéren Kovács István, a fehérváriak középpályása. – Eddig az esélytelenek nyugalmával léptünk pályára, most azonban rajtunk van az esélyesség terhe. De profi csapat vagyunk, céljaink vannak, el szeretnénk dönteni a továbbjutást.

Kijelenthető: a BATE a magyar csapatok mumusa. Korábban a DVSC, majd a Videoton is elvérzett ellene. Azonban üdvözítő, hogy hazai pályán egy éve nem nyert nemzetközi meccset a boriszovi gárda.

– Tény és való, hogy az utóbbi időben borsot törtek a magyar csapatok orra alá, de most itt a lehetőség, hogy a fekete árnyékot le tudjuk világítani a magyar klubokról. Győzni szeretnénk, de adott esetben a játék képe alapján a döntetlennel is elégedettek lehetünk. De nem lesz könnyű találkozó, főként a körülményeket figyelembe véve – jelentette ki Kovács, utalva arra, hogy a magyar mezőnynek szokatlanul hideg időjárás, –12 fok nehezíti majd a játékot.

Egy óra 35 perces, a felhők felett napsütéstől övezett repülés után landolt a Vidi együttesét szállító gép Minszk repülőterén, ahol az aszfaltra lépve kellemetlen, –6 fokos hideg és enyhe szél csapta meg a magyar honból érkezőket. A fehérváriak kapusa, Kovácsik Ádám meg is jegyezte, hogy „gőze” sincs róla, mibe fog öltözni a meccs estéjén, hogy ne fagyjon meg, majd viccesen elütötte a problémát: „Szerencsére a boriszovi pálya fűtött, majd lefekszem picit, ha fázom, s talán még hóangyalt is készítek.”

Kovács István azonban nem gondolja, hogy lesz lehetősége a csapatnak lazítani a 90 perc során.

– Nem hiszem, hogy ez a mérkőzés arról fog szólni, hogy ki hogyan érzi magát, és éppen hogyan élvezi a futballt, hiszen komoly eredményért, egzisztenciális sikerekért folyik a küzdelem. Mindegy, hogy hogyan, de nyernünk kell! Természetesen tudtunk meríteni a szeptemberi, BATE elleni összecsapásból. Sokat videóztunk, most talán még részletesebben is felkészültünk, mint máskor. Már személyes tapasztalatunk is van az ellenfélről, biztos, hogy most egy egészen más mérkőzés vár ránk. Valószínűleg más összeállításban fogunk szerepelni, de erről nem szeretnék többet mondani. Korábban még nem volt meg az a rutin, amivel azóta felvérteztük magunkat. Akkor még izzott bennünk a csoportkörbe jutás szolgáltatta siker, ugyanakkor megéreztük Danko Lazovics mérkőzés előtti távozását is. A BATE akkor rutinosabb volt nálunk a nemzetközi porondon, profik voltak, jól védekeztek, két olyan gólt kaptunk tőlük, ami korábban nem volt ránk jellemző. Most azonban egy egészen más Vidi lép majd pályára!

A csapat helyi idő szerint délután 3 óra körül foglalta el szálláshelyét, majd az ebédet csendes pihenő követte, hogy az este 20 órás edzést már teljes intenzitással tudják végezni a játékosok. Eközben a BATE vezetőedzője, Alekszej Baga arról beszélt a boriszoviak sajtótájékoztatóján, hogy szerinte drasztikusan nem változhatott a Vidi játéka a két együttes első összecsapásához képest. Ugyanakkor a PAOK ellen rendkívül stabilan, keményen védekezett és veszélyes kontrákat futtatott. A fehéroroszok úgy tudják, hogy Georgi Milanov és Huszti Szabolcs is sérült, így nem játszanak a BATE ellen. Azonban úgy tűnik, sem Milanov, sem pedig Huszti nem marad ki a keretből. A BATE csatára, Makszim Skavysh azt bizonygatta, hogy társaival együtt 100 százalékban motiváltak, s készen állnak a harcra.

Természetesen a Mol Vidi FC játékosainak sem lesz gondjuk a motivációval. Marko Nikolics és Loic Nego a Dinamo Minszk stadionjában válaszolt a helyi és a magyar újságírók kérdéseire.

– Fontos mérkőzés előtt állunk. Az elmúlt 5-6 évben a BATE sokat bizonyított a kupaporondon, ugyanezt a szintet szeretnénk mi is elérni – fogalmazott Marko Nikolics, a fehérváriak trénere. – Sok minden történt a budapesti összecsapás óta, azóta már hat pontot szereztünk és jobb helyen állunk a tabellán, mint a BATE. Nagyon motivált a társaság, a játékosok átérzik a találkozó súlyát, tisztában vannak a téttel. Okos, fegyelmezett játék kell Boriszovban, képesek vagyunk rá. Örülök, hogy a játékosok képesek harcolni a magyar futballért és a jó eredményért. A PAOK elleni mérkőzések már történelem számunkra, csak a következő összecsapásra koncentrálunk. Az UEFA-együtthatók és az elmúlt évek eredményei nem számítanak most már, a lényeg, hogy mi történik a pályán. Képesek vagyunk hihetetlen tettekre, ezt bizonyítottuk többször is a szezonban. Ettől függetlenül két lábbal kell állnunk a földön, mert a BATE már jelezte az első meccsen, hogy nem lesz könnyű dolgunk ellenük most sem.

A fehérváriak nagy valószínűség szerint a Kovácsik – Fiola, Vinícius, Juhász, Stopira – Hadzic – Milanov, Pátkai, Nikolov – Kovács I. – Scsepovics összeállításban veszik fel a harcot Boriszovban.

A játékosokban dúl az adrenalin, semmi probléma nem lesz a motivációval. Ésszel kell futballoznunk, taktikailag tökéletes meccset kell vívnunk. Nincs nyomás rajtunk, annak a klubnak, mely nagy dolgokat akar véghezvinni, tudni kell kezelnie a nyomást

– mondta a vezetőedző, aki Minszkben vezényelt edzést csapatának. Azért a fehérorosz fővárosban, mert nem akart a csapat még egy plusz 60 kilométeres buszozást bevállalni a találkozó előtt egy nappal.

– Minden szükséges információval rendelkezünk a pályáról, a stadionról, az időjárásra pedig nincs ráhatásunk, mindkét csapatnak hideg lesz – fogalmazott Nikolics.

A fehérváriak francia szélsője, Loic Nego a Vidi egyik gólvágója, annak ellenére, hogy alapvetően védő. A legutóbb Debrecenben győztes gólt szerző labdarúgó szerint a Vidi képes arra, hogy kiharcolja a továbbjutást.

– Nagyon fontos meccs lesz, már egész héten éreztük a szelét. Persze minden mérkőzés fontos, melyen pályára lépünk, de ez a meccs talán most mindegyik találkozónál fontosabb lesz. A csapat hisz a sikerben és tudja, hogy most többszörösen be kell tartani a taktikát, mint bármikor máskor. Sok meccset játszunk már akár a bajnokságban, akár a nemzetközi hadszíntéren, mindig van rajtunk nyomás, de képesek vagyunk kezelni, amit az eredmények is mutatnak szerencsére – mondta Loic Nego.

Amikor a Mol Vidi FC játékosai sapkába, sálba, kesztyűbe öltözve kifutottak a Dinamo Stadionba, –8 fokos hideg, fagyott pálya és szállingózó hóesés fogadta őket. Csak hogy a főpróba valóban felkészítse őket a sorsdöntő derbire.

