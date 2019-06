A Mol Vidi FC első meccsére készül

Egy héttel azután, hogy megkezdte a felkészülést a 2019–20as idényre, megvívja első mérkőzését a Mol Vidi FC labdarúgócsapata.

A Bad Waltersdorfban edzőtáborozó fehérváriaknak Marko Nikolics és szakmai stábja zömében napi két edzést vezényelt. A programban erőnléti, labdás és konditermi tréningek is szerepeltek, míg a foglalkozások közötti időt igyekeztek pihenéssel tölteni a labdarúgók. Nikolics mester „uralma” alatt nem jellemző, hogy vicces csapatépítő programokkal színesítsék a tábort, de egy kisebb kerékpáros túra így is belefért az ausztriai kalandba. Ami most kezd élesedni. Három felkészülési mérkőzést vív a Vidi a határon túl, az elsőt éppen szombaton.

17 órakor az orosz élvonalbeli Akhmat Groznij lesz a fehérváriak ellenfele Tarcsafürdőn, azaz Bad Tatzmannsdorfban. Nem gyenge csapat a korábban Terek Groznij néven futó együttes. Ugyan csak a nyolcadik helyen végeztek az orosz Premjer Ligában, játékoskeretüket böngészve megállapítható, hogy esélyesként léphetnek pályára az Európa-liga első selejtezőkörére hangoló Vidi ellen. A transfermarkt.de szerint a Groznij labdarúgóinak összértéke eléri a 42 millió eurót, ami a fehérváriakénak a két és félszerese. Több magas értéken jegyzett játékost foglalkoztatnak, a belső védő Andrej Szemenov játékerejét 4 millió, a venezuelai hátvéd Wilker Ángel tudását 3,5 millió, a brazil középpályás Ismael Silva intelligenciáját szintén 3 és fél millió, az orosz-ukrán védekező középpályás Anton Svetsz magabiztosságát 3 millió, vagy az iráni balszélső Milad Mohammadi klasszisát 5 millió euró környékére taksálja a német szakportál.

A július elsejétől már Mol Fehérvár FC néven szereplő piros-kékek már a pihenőjüket letöltő válogatott játékosokkal kiegészülve várják az első bevetést. Az új szerzemények közül csak a Soroksárról szerződtetett kapus, Kovács Dániel hadra fogható, Ivan Petrjak még nem csatlakozott a csapathoz. Marko Nikolics vezetőedző még három új játékos érkezését reméli, a klub hamarosan bejelentheti az U21-es román válogatott Rus Adrián szerződtetését, s egyes hírek szerint az északmacedón válogatott belső és jobb oldali védője, a 24 éves Visar Musliu is a 2018–19-es idény ezüstérmeséhez tart.