A MOL Vidi az Újpest vendégeként is igazolni szeretné a papírformát

Két és fél héten belül másodszor néz farkasszemet egymással a MOL Vidi FC és az Újpest FC. szombaton 19.30-kor a lilák a pályaválasztók, de a fehérváriak így is a három pontért utaznak a fővárosba az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 17. fordulójában.

Emlékezetes marad a két gárda közös történetének 106. összecsapása, hiszen a MOL Aréna Sóstó avatóján nyert a Vidi az Újpest ellen, mégpedig stílszerűen a csapatkapitány, Juhász Roland góljával. Egyébiránt az utóbbi időben nem meglepő, hogy az Újpest alulmarad a piros-kékekkel szemben, a nagy múltú együttesek közül épp a lilák elleni örökmérlegre lehet a legbüszkébb a fehérvári egylet. Eddigi 106 összecsapásukból 45-öt nyert a Vidi, és csak 38-at az Újpest, 23 alkalommal osztoztak a pontokon.

Kellenek a pontok a bajnoki versenyfutásba

Az 1980-as, 90-es években is a fehérváriak domináltak, s ugyan 1998-ban a koronázóvárosban ünnepelte 20. bajnoki címét az Újpest, a legújabb kori történelem sem a lila-fehérek hőstetteiről szól. A hatodik fordulóból elhalasztott, s november 21-én pótolt bajnokin különösen sokat ért a fehérvári diadal, mert azzal a győzelemmel némileg leszakította a Vidi riválisát, s újra eredményes volt a bajnokságban. A Mezőkövesden elszenvedett fiaskót követően az Újpest ellen tért vissza a győzelmi ösvényre Marko Nikolics alakulata, a folytatásban verte a Debrecent és a Honvédot is.

A Nebojsa Vignjevics által dirigált fővárosiak azonban beragadtak, a Pakssal és a Mezőkövesddel is döntetlenre végeztek, ráadásul a hét közben hatalmas pofonba szaladtak. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjében az NB IIes Kaposvár fektette két vállra Zsótér Donátékat. S a Vidi sem engedné feltápászkodni a lilákat. Miután a fehérváriak már a tabella második helyén állnak, ott akarnak maradni a listavezető Ferencváros nyakán, a Megyeri úton is három pontért szállnak harcba. A fehérváriaknál Géresi Krisztián továbbra sem bevethető, rajta kívül nem lesz hiányzója a Vidinek. Az újpesti szurkolók azonban még ha akarnák is, nem tölthetik meg teljesen a Szusza Ferenc Stadiont, ugyanis a két gárda sóstói összecsapásán történtek miatt a fehérváriak 100 ezer forintos büntetése mellett a klubot 200 ezer forint megfizetésére kötelezte az MLSZ Fegyelmi bizottsága, valamint a következő hazai NB I-es meccsén – vagyis épp most – a D1-es szektort le kell zárniuk a liláknak.

