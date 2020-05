A Mol Fehérvár NB I.-es együttese megkezdte a közös edzéseket, Nikolics bizakodó

A koronavírus-járvány kapcsán hirdetett korlátozásokon enyhített a kormány, a Mol Fehérvár FC NB I.-es labdarúgócsapata pedig hétfőtől közös tréningekkel készül a szezon folytatására. A bajnokság újraindulásáról azonban még nincs konkrétum.

Március 14-én játszott utoljára mérkőzést a Mol Fehérvár FC labdarúgócsapata. Akkor zárt kapuk mögött vívott 1-1-es döntetlent a Diósgyőri VTK-val, aztán a fehérvári klub mobilos applikációjával szinkronizált naptár csak a beütemezett, soron következő fordulók összecsapásainak időpontjait jelezte. Mérkőzések nem voltak, csend honolt a honi pályákon. A labdarúgók egyéni edzésterv szerint próbálták formában tartani magukat, 50 napon át.

Lényegtelen, hogy jó vagy rossz játékkal, de eredményesnek kell lenniük

– Még senki sem tudja, hogy milyen hatásai lesznek a kihagyott 50 napnak. Csak egy módon lehet befejezni a szezont, szurkolók nélkül, ami egyetlen focista számára sem a legjobb. De a biztonság, az egészség a legfontosabb. Örülök annak, hogy a folytatás mellett döntött az MLSZ. Minden játékosnak felelősséget kell vállalnia és felnőttként kell viselkednie minden egyes szituációban – vélekedett Nikolics Nemanja, aki a társakkal együtt megkezdte a közös tréningek sorát a Mol Aréna Sóstó edzőközpontjában. A szezon jelen állás szerint folytatódik, de azt még nem lehet tudni pontosan, hogy mikor vendégeskedhet Pakson a Vidi az OTP Bank Liga 26. fordulójában. Az MLSZ kalkulációja szerint május 23-a környékén már mérkőzést lehetne rendezni.

– Akár május 23-án, akár június 2-án lépünk pályára először, egyik esetben sem lesz ideális a helyzet – mondta a Mol Fehérvár FC támadója. – A szezon közbeni leállást követő újraindulás egyik csapat számára sem zajlik majd gördülékenyen. Sűrű lesz a program, minden bizonnyal szerda-szombat ritmusban játszunk majd meccseket, nem lesznek a játékosok csúcsformában. De ebből is ki kell hozni a maximumot. Az a csapat nyer majd mérkőzéseket és a végén trófeákat, amelyik a legjobban alkalmazkodik ehhez a soha nem tapasztalt helyzethez. Szerintem nagyon megnő a sérülés veszélye, így minden egyes játékosnak még jobban kell figyelnie a regenerációra, az étkezésre, a pihenésre. Minden egyes apró részletre koncentrálni kell majd. Az előttünk álló hetekben én már a negyedik felkészülésemet végzem ebben a szezonban. Amikor visszajöttem Amerikából, három hónapot egyedül edzettem, amikor a Vidihez szerződtem, két-három hétig külön munkát végeztem. Most pedig jön egy háromhetes alapozás. Furcsa ez az egész, és nagyon veszélyes. De nincs jobb megoldás. Szerintem inkább május végén, június elején indul újra a bajnokság. De teljesen mindegy, senki sem lesz topformában – fogalmazott Nikolics. Az egyéni tréningeket más-más környezetben, közegben tudták teljesíteni a labdarúgók. Nagy rejtély egyelőre, hogy ki milyen formát tudott átmenteni.

– Nehéz megmondani. Ha valaki nem találkozik labdával ötven napig, s nem azt csinálja napi szinten, mint szezon közben, óhatatlanul meglátszik rajta. Futópadon teljesítve is nagyon el lehet fáradni, lehet jól dolgozni, el lehet érni azokat a pulzusszámokat, amelyeket előírtak neked, de felmész a pályára, s minden egyes megmozdulás rossz, a passzok pontatlanok. Vissza kell térni a pályára, barátkoznunk kell a labdával újra. Az erőnléti állapota mindenkinek jó, lehet rá építeni, de az biztos, hogy technikailag lesznek gondok. Hétfőn végre normál edzést tartott a csapat, újra a bőrükön érezhették a labda érintését a futballisták. Nikolics Nemanja gyakran álmodott a focival az elmúlt hetekben.

– Nekem is hiányzott a játék, a mérkőzés, az a rutin, amikor hétfőtől péntekig arra készülsz, hogy a hét végén kifutsz a pályára, és megnyered a meccset. Hiányzott a győzelmek íze, a szerzett gól okozta öröm, a meccshangulat, az alázat, az adrenalinlöket. De az elmúlt hetekben is foglalkoztunk a focival. Sokat gondolkodtam a játékon, ráadásul meccsfelvételeket is kaptunk az edzői stábtól, amelyeket elemeztünk. Így tudtunk együtt maradni, fejben rögzítettük, hogy mit csináltunk jól, s min kell javítani a következő nyolc vagy a magyar kupával együtt remélhetőleg 11 meccsen. A példa nélküli helyzetben újra is lehet gondolni a bajnoki címért folytatott versenyfutást. A két meccsel kevesebbet letudó Fradinak három pont az előnye, de talán most egy új pontvadászat kezdődik, ezer és ezer tényezővel.

– Az mindenképpen nehéz helyzet, ha nem a saját kezünkben van a sorsunk. Ugyanakkor nincs rajtunk nyomás. A Ferencvároson nagyobb most a teher, mert vissza kell pillantgatnia. Az biztos, hogy a végsőkig harcolni fogunk, s ez nem sablonduma. Ennek a klubnak nem lehet más célja évről évre, mint hogy bajnokságot nyerjen. Ez most nem egy olyan szituáció, amelyről álmodtunk, de az mindenképp jó, hogy maradt még esélyünk. Szerintem most mindenki nulláról indul, mert nem tudni, hogy a szünet hogyan hatott a csapatokra. Döntő lesz, hogy mentálisan ki készült fel jobban a folytatásra, s kinek milyen hosszú a kispadja. No és persze kinek mekkora szerencséje lesz. Ha egy jó csapatból kiesik sérülés miatt néhány jó játékos, nehéz pótolni. Ugyan a Ferencvárosnak is olyan hosszú a kispadja, mint a miénk, de háromnaponta mérkőzést játszani nem könnyű. Sok minden dőlhet el fejben. Hoznunk kell a meccseket, s ha a végén ez mégsem lesz elég, akkor gratulálni kell a bajnoknak. Miután mi még a kupában is állunk, a Fradinak könnyebb a dolga, de kifogások nélkül ugrunk neki a munkának. Keressük a megoldást, hogy minél előbb elérjük a csúcsformát. Meg kell tanulnunk azt, hogyan nyerjünk meccseket még úgy is, hogy nem parádézunk a pályán, s nem rugdossuk a gólokat hármasával. Taktikusan, okosan, energiát tartalékolva kell majd futballoznunk. ­Rossz vagy jó játékkal, teljesen mindegy, csak az számít, hogy eredményesek legyünk!