A Mol Fehérvár magabiztosan futballozva jutott tovább

Miután a Budafok nagy meglepetésre legyőzte a Paksot, így már a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjének rangadója előtt tudni lehetett, hogy Csizmadia Csaba együttesével találkozik a Fradi–Vidi párharc győztese.

A DVTK-tól elszenvedett 3-1-es vereség után is maradhatott ideiglenes pozíciójában a Mol Fehérvár FC megbízott edzője, Szalai Tamás, a 41 esztendős szakember készítette fel a Vidit a Ferencváros elleni kupameccsre is. Szalai a mentális felturbózást tartotta a legfontosabbnak, azonban belenyúlt a csapat szerkezetébe is. Lyes Houri kimaradt a kezdőből, így igazi irányító nélkül, 4-4-2-es felállásban szállt harcba a Vidi a Fradi otthonában.

Az első percek mezőnyjátéka után tartotta magát jó szokásához a Fehérvár, gyorsan vezetést szerzett. A 8. minutumban Nikolics ugratta ki Petrjakot, a fehérváriak ukránja a Fradi marokkói válogatott védőjével, Mmaee-val kézfogózott a tizenhatoson belül, Petrjak elesett, Bognár játékvezető pedig befújta a büntetőt. Nikolics Nemanja nagy erővel a bal sarokra lőtte a tizit, vezetett a Vidi. A csapatkapitány rögtön magához hívta a társakat, s nyugalomra intette őket, azonban ez nem hatott mindenkire. A 13. percben Civic tekerte középre a labdát a bal oldalról, Stopira pedig álomszép fejessel talált a kapuba, szépséghiba, hogy a sajátjába…, 1-1. A gólváltás után visszarendeződtek a csapatok a higgadt, nyugodt játszazodásra. Fél óra elteltével Kovács Dániel adta el majdnem a labdát, de Tokmac elől menteni tudott. Nego pörgette fel eztán a Vidi játékát, előbb egy kötényt osztott ki, majd jól játszott össze a társakkal, Hangya elé tolta a labdát a bal oldalra, a szélső védő nem is lőtt rosszul, Dibusz tolta szögletre a labdát nagy bravúrral. Egyre több hibát vétett a piros-kékek hátsó alakzata, így került helyzetbe Zubkov, aki a jobb alsót nézte ki magának, Kovács vetődve ért le, s ütötte szögletre a labdát. A Fradi irányított, mégis megint a fehérváriak szereztek vezetést. Nikolics alkarjának pici segítségével harcolt ki szögletet, Hangya sarokrúgása nyomán Stopira robbant be, s Zubkov mellől fejelt 6 méterről a hálóba. Javította hibáját a zöld-foki-szigeteki hátvéd, 1-2. A félidő hajrájában megint a hazaiak voltak fölényben, Boli közeli lövését védte Kovács, majd Mmaee hatalmas helyzetét zárta rövidre egy nagy védéssel a Vidi kapusa.

Fordulás után a Vidi visszazárt, a Ferencváros járatta a labdát, s kereste a rést a fehérvári pajzson, azonban ritmusváltás nélkül tette mindezt. Cserélt is a Fradi, de a piros-kékek kerültek helyzetbe. Megint Stopira használta a fejét, Hangya szöglete után bólintott, de Dibusz Dénes fogta a labdát. Amúgy a Ferencváros diktált, sokat birtokolták a labdát, s küldték is be rendületlenül középre, Kovács Dánielnek gyakran közbe kellett lépnie. De igazán nagy lehetőség megint a vendégek előtt adódott, Zivzivadze azonban továbbra sem talált góllövő formájára, rosszul találta el a labdát 12 méterről. A Ferencváros játéka szerencsére nem lepte meg Szalai Tamás együttesét, a beíveléseken kívül többre nem futotta a zöld-fehérektől. A cserékkel jól sáfárkodott a Vidi, a sérüléséből felépült Bolla, vagy a Nikolicsot váltó Pinto is jól helyezkedve szállt be, az utolsó percekben az előny tartásán munkálkodtak a fehérváriak.

Jó munkát végeztek, mert kihúzták a hatperces hosszabbítást is, s kiütve a Fradit bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol a Budafokkal csapnak össze.

Jegyzőkönyv

Ferencvárosi TC–Mol Fehérvár FC 1-2 (1-2)

Bp., Groupama Aréna, nézők nélkül. V.: Bognár Tamás (Szalai, Szert)

FTC: Dibusz – Botka (Lovrencsics, 63.), Blazic, Mmaee, Civic – Haratin (Sigér, 76.), Laidouni – Zubkov (Kharaishvili, 76.), Tokmac (Mak, 85.), Uzuni – Boli. Vezetőedző: Szergej Rebrov.

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Muszliu, Stopira, Fiola, Hangya – Bamgboye, Alef, Petrjak (Bolla, 77.) – Zivzivadze (Rus, 92.), Nikolics (Ruben Pinto, 84.). Megbízott edző: Szalai Tamás

Gól: Stopira (13. öngól), ill. Nikolics (8. – tizenegyesből), Stopira (40.)

Sárga lap: Botka (19.), Mmaee (95.) ill. Petrjak (17.), Nikolics (22.), Fiola (73.)