A MOL Fehérvár FC zárt kapuk mögött fogadja a Diósgyőrt

Két, jó formában futballozó együttes csap össze az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 25. fordulójában. A MOL Fehérvár FC zárt kapuk mögött fogadja a Diósgyőri VTK-t, ma 19.30-kor.

73. élvonalbeli összecsapását vívja a MOL Fehérvár FC és a Diósgyőri VTK. A Vidi 40 diadalt aratott, 9 döntetlen mellett 23 alkalommal gyűjtötte be az összes pontot a DVTK. Az utóbbi öt évben a fehérváriak nyertek több mérkőzést, azonban korántsem egyértelmű a Vidi fölénye. 15 randevú során kilencszer örülhettek a piros-kékek, s hat alkalommal diadalmaskodtak a miskolciak, vagyis mindig eldőlt a találkozó valamelyik fél javára, a pontokon nem osztozkodtak. Utoljára 2014. júniusában ikszeltek (1-1), a most futó pontvadászatban mindkét közös estén a fehérváriak lehettek boldogabbak, hazai pályán 5-1-re, idegenben 3-1-re nyert a MOL Fehérvár FC.

Most is Joan Carrillo alakulata az esélyesebb a győzelemre. A Vidi a bajnokságban és a Magyar Kupában is egyre meggyőzőbb játékot mutat, lendület és góléhség jellemzi a csapatot, ráadásul napról-napra szorosabb a kapcsolat a gárda fazonját szabni képes játékosok, Petrjak, Hodzic, Houri, Nikolics, Kovács István, vagy éppen Pátkai Máté között.

Azonban a Feczkó Tamás dirigálta Diósgyőr, az egyik legkiegyensúlyozottabb csapat jelenleg az NB I-ben. A miskolciak az elmúlt hetekben legyőzték a Paksi FC-t (2-0), idegenben a Budapest Honvédot (4-0) és hazai környezetben Újpestet (2-1), valamint döntetlent játszottak Kisvárdán (2-2). Jó formájának eredményeként a DVTK már a tabella ötödik helyén áll. A negyedik Puskás mögött kettő, a második pozíciót elfoglaló Viditől 13 ponttal marad el.

– Jó formában van a Diósgyőr, de annak örülök, hogy mi is jól teljesítünk. Ezért nyugodtan várhatjuk a találkozót, s remélem, hogy a kupameccs után mindenki kellően regenerálódott – fogalmazott a MOL Fehérvár FC középpályása, Pátkai Máté.

A szombaton 19:30 órakor kezdődő hazai bajnoki – ahogy minden más magyarországi labdarúgó mérkőzés – zárt kapuk mögött zajlik a koronavírus miatt

– Nem is tudom, mikor játszottam utoljára zárt kapus mérkőzésen, de ezzel a körülménnyel is megbirkózunk. Volt olyan szakasza a bajnokságnak, amikor csak pötyögtettük a gólokat, nem ment a támadójáték, most már azonban felszabadultabban futballoznak a támadásért felelős játékosok. Tele vannak önbizalommal! Továbbra sem tettünk le arról, hogy megnyerjük a bajnokságot, így le kell győznünk a Diósgyőrt is, még ha jó formában is van. Szeretnénk előzni a hétvégén – jelentette ki Pátkai.

A Ferencváros 50 pontot gyűjtött eddig, egyetlen egységgel előzi meg a MOL Fehérvár FC-t, azonban a zöld-fehérek két mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A szombati trónfosztáshoz a fehérváriak győzelme mellett a Fradi botlása is szükséges, aminek esélye csekély, hiszen a sereghajtó Kaposvári Rákóczit fogadja.