A MOL Fehérvár FC rengeteg helyzetet elpuskázva nyert

Harcos játékot ígértek a MOL Fehérvár FC játékosai az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 11. fordulója előtt. A Diósgyőri VTK ellen muszáj volt begyűjteni a bajnoki pontokat.

„Fehérváriak! Megtettétek, amit megkövetelt a haza!” – üzentek egy 30 méter hosszú transzparenssel a stadionon kívül maradó szurkolók a Vidi válogatott játékosainak, akik tevékeny részt vállaltak a nemzeti együttes közelmúltbeli sikereiből. A követendő példa tehát adott volt a piros-kékek számára, Fiola, Nego, Hangya, és Nikolics adhatott át csipetnyit a jó irányba hajtó szellemiségből a társaknak. Mert az MTK-tól elszenvedett fiaskót javítaniuk kellett.

Márton Gábor némileg alakított a Vidi hadrendjén. A négy védő előtt Alef volt a szűrő, a három középpályás előtt pedig Nikolics és Zivzivadze feleltek elsődlegesen a gólszerzésért.

Nem is teketóriázott sokat a hazai egylet, az első félidőben tulajdonképpen ki sem engedte saját térfeléről a DVTK-t. Az 5. percben Houri lövés helyett Bamgboyéhoz passzolt, aki a védő lábai között laposan gurított kapura, Daniolvicsnak nem okozott gondot begyűjteni a lasztit. Még az első negyedóra sem telt el, mikor Lyes Houri 25 méterről kacérkodott a gólszerzéssel, szabadrúgása nyomán a bal felső sarok felé tekeredett a labda, amit Danilovics szögletre tornázott. A sarokrúgást követően Zivzivadze fejelt közelről, a felső lécről csorgott le a labda, amit aztán a diósgyőri kapus ütött el. A 24. percben Nikolics elé került egy labda a DVTK térfelének közepén, egyből a jobbján induló Zivzivadze elé gurított, de a grúz támadó jobbről a kivetődő Danilovicsba lőtte a labdát.

Folyamatos nyomás alatt tartotta a diósgyőri kaput a Vidi. Alef játszott jó ütemben a védők között Negohóz, aki lemásolta Zivzivadzét, ugyanonnan ő is a kapusba rúgta a labdát. A 30. percben Stopirát öklözte le a labdával együtt Danilovics, a kipattanót pedig Bambgoye ívelte vissza az üresen hagyott kapura, de a hálóőr visszaért a gólvonal elé. Tíz perc volt hátra az első félidőből, mikor egy impozáns akció végén Zivzivadze ígéretes helyzetben találta el rosszul a labdát, nem is ment kapura. Nem úgy a 36. percben, mikor Bamgboye ballal tekert szépen középre, a hosszú oldalon érkező Nikolics Nemanja pedig becsúszva pattintott 5 és fél méterről a hálóba, 1-0. Még a szünet előtt meg is duplázhatta volna előnyét a Vidi, remekbeszabott akció végén Nikolics centerezése elsuhant Zivzivadze előtt.

Az öltözőben ragadt vendégeket a jáétkvezető sípszava hívta pályára a szünet után, de a gondolataik a meleg padok között maradtak, mert rögtön a fordulás után szép támadás végén Bamgboye 11 méterről belsőzött a keresztlécre, nem a diósgyőri védőkön múlt, hogy nem vezetett a Vidi már két góllal. Vagy akár többel is, hiszen a fehérváriak az első 45 percben két derbire való helyzetet hagytak kihaszánlatlanul. Az 59. percben Zivzivadze sokadik próbálkozása is beillett a sorba, 11 méterről estében helyezett középről a jobb kapufa mellé. Nyolc perccel később aztán a bal kapufa mellé is küldött egy labdát a grúz, miközben a DVTK egyre agresszívabban futballozott. Drazsics ezt egy távoli lökettel nyomatékosította, Rockov dőlt rá a labdára. 15 perc volt hátra, mikor hatalmasat kellett védenie a Vidi szerb kapusának, Hasani 11 méteres bombáját lábbal hárította. Nagyon kellett, hogy 80. percben lezárja a meccset a Vidi: Houri futtatta Negot, aki önzetlenül passzolt Zivzivadze elé, begyalogolt a labdával a kapuba, 2-0. Az utolsó percben a csereként beállt Ivan Petrjak harcolt ki egy tizenegyest, Ha megfogta, hadd vigye, ő is végezte el a büntetőt, a kapus hasa alatt lőtt a hálóba, 3-0.