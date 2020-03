A Mol Fehérvár FC próbálja beépíteni fiataljait a felnőttek közé

A Mol Fehérvár FC NB I-es labdarúgócsapatában jelenleg három húsz éven aluli labdarúgó élhet a bizonyítás lehetőségével, ha a vezetőedző, Joan Carrillo is úgy gondolja. A koronavírus miatt most épp szünetelő bajnokságban Nyári Patrik, Tamás Olivér és Szabó Levente is bemutatkoztak már. Utóbbi gólpasszt is jegyzett.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

A pályák lelátóin ülve, vagy a korlátnak támaszkodva, a fogadóiroda pultjainál, vagy éppen a kocsmák kopott asztalainál – napjainkban pedig az online-csevegések közepette – ha a labdarúgás szolgáltatja a beszédtémát, az utóbbi egy-két évtizedben rendre felvetődik a kérdés: miért nem kapnak szerepet a magyar fiatalok az NB I-es csapatokban? Számos teória létezik ennek magyarázatára, összetett a téma, amire hatással lehetnek gazdasági érdekek, menedzser-uralom irányította klubpolitika, eredménykényszer, vagy éppen a magyar utánpótlás hiányosságai. Az azonban bizonyos, hogy a Mol Fehérvár FC amellett, hogy hét külföldit (a francia Hourit, az északmacedón Nikolovot és Muszliut, a bolgár Milanovot, a bosnyák Hodzicot, a nigériai Bamgboyét és az ukrán Petrjakot, no és persze a kettős állampolgársággal bíró Stopirát, Viníciust, Negot, és Rust) foglalkoztatja, igyekszik a fiatal tehetségeket is csapatba építeni. A 2018-ban a Fraditól a Vidihez került kárpátaljai Tamás Olivér az MK-ban debütált, a Haladásban nevelkedett, de a nyár óta fehérváriként futballozó Nyári Patrik, valamint Szabó Levente is bemutatkozhatott már az NB I-ben.

Utóbbi visszatért Székesfehérvárra. Szabó Levente 1999. június 6-án született a koronázóvárosban, Sárbogárdon és a Főnix FC-ben focizott, itt egyébként együtt nevelkedett Szoboszlai Dominikkal is. A Győri ETO-tól szerződött Olaszországba, ahol 54 tétmeccsen 23 gólt szerzett. Az Atalantával megnyerte a korosztályos bajnokságot, a Genoánál pedig több ízben is a Serie A-s csapattal készülhetett.

– Sokat változtam a kint töltött négy év alatt, megerősödtem, önállósodtam, hiszen egyedül éltem Olaszországban. Ugyanakkor taktikailag és technikailag is sokat fejlődtem. Hasznos éveket töltöttem Itáliában. A klasszikus center posztot jellemző mozgásokat, helyezkedéseket nagyon belém verték. Az Atalantában focizott akkor Marco Boriello, aki nagy hatással volt rám, a Genoában pedig Pandevtől tanultam sokat. A Serie C-ből volt megkeresésem, tehát maradhattam volna Olaszországban, de a körülményeket vettem figyelembe a döntésemkor, s hazatértem a Vidihez, hiszen ilyen körülmények sok olasz másodosztályú klubnál sincsenek.

Szabó Levente a Zalaegerszeg elleni 4-1-es győzelem alkalmával debütált az NB I-es együttesében, majd a Puskás 4-0-s legyőzésénél az ő fejese a kapufáról pattant Stopira elé, amit a védő a léc alá vágott, vagyis Szabó Leventének már gólpassza is van a magyar élvonalban, pedig még csak 24 percet volt pályán.

– Azon az estén, és még másnap is sokat töprengtem azon, hogy ha pár centivel lejjebb megy a labda, már gólom is lenne az élvonalban… De nem bánkódom, a csapat nyert, aztán már készültünk is a következő mérkőzésre, vagyis egy újabb lehetőség a gólszerzésre. Dolgozom azon, hogy eredményes legyek, a munkát mindig elvégzem, előbb-utóbb beérik a meló gyümölcse. Sokat jelentene, ha piros-kék mezben szerezhetném első NB I-es gólomat, hiszen kiskoromban szurkolóként sokat jártam a Vidi meccseire.

Szabó Levente akkoriban többek között Farkas Balázst, Dvéri Zsoltot csodálta a Sóstói Stadionban, a kedvence pedig ki lett volna más, mint a csupaszív játékáról és kiváló helyzetfelismeréséről híres Sitku Illés.

Rövid távú terveket szövöget a 20 éves csatár, sérüléseiből felépülve minél több játékpercet, gólokat, győztes meccseket remél. Lépésről lépésre halad. Most éppen azon munkálkodik, hogy jó formában vészelje át a koronavírus miatti kényszerszünetet.

– A klub által kidolgozott edzésterv alapján itthon készülök. Felsőtestre, lábra erősítek, és teljesítem a futóprogramokat is. Ha újraindul a bajnokság, minél tökéletesebb formában kell lennünk. A ház körül tudom végezni a gyakorlatokat, s a labda is előkerül mindennap a kertben.