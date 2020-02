A Mol Fehérvár FC nyert, a Puskás „ikszelt” a hét végén

A Mol Fehérvár FC a kiesés elől menekülő Zalaegerszegi TE FC alakulatát győzte le magabiztosan, a Puskás Akadémia FC pedig egy tizenegyespárbajjal tarkított rangadón osztozott a pontokon.

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. tabellájának második helyén álló Mol Fehérvár FC a kötelező győzelem reményében fogadta a Zalaegerszegi TE alakulatát, az újoncot, mely a 2019–20-as pontvadászatban már megtréfálta a Vidit, az ősszel 3-3-ra végeztek Zalában. Most esélye sem volt a nyugati együttesnek, Stopira már az 5. percben vezetést szerzett, majd magabiztosan őrizte előnyét a Vidi, mígnem a 48. percben megfogyatkozott a ZTE. Az emberelőnyben pedig könyörtelen volt a Fehérvár még úgy is, hogy Nikolics tizenegyest rontott. Ivan Petrjak háromszor is kapuba talált a 4-1-es hazai győzelemmel záruló összecsapáson.

– Nehéz hetek vannak mögöttünk, hiszen sok tétmeccset játszottunk, de végre – a ZTE ellen – szinte minden összejött – fogalmazott a találkozó után a meccslabdát is megkapó Ivan Petrjak. – Tudatosan próbáltunk ellenfelünkre már a saját kapuja előterében nagy nyomást helyezni, ez pedig be is jött, hiszen többször sikerült labdát szereznünk a ZTE térfelén, ezekből pedig gólokat is rúgtunk. Fantasztikus este volt, nyilván rendkívül boldog vagyok, hogy mesterhármast szereztem, korábban ilyenre még nem volt példa felnőttpályafutásom során. De számomra a legnagyobb öröm az volt, hogy szurkolóink ezúttal is végig biztattak bennünket, lefújás után pedig közösen ünnepelhettünk. Nagyon szeretném, ha ezen az úton haladnánk tovább.

A Puskás Akadémia FC rangadót vívott a Budapest Honvéddal. A fővárosi találkozón három büntetőt is befújt Karakó játékvezető. Az elsőt, a Lanzafaméjét védte Hegedűs kapus, az olasz csatár aztán az 52. percben vezetést szerzett a Honvédnak, amire Knezevic válaszolt a 88. minutumban – ugyancsak tizenegyesből.

– Annak örülhetünk, hogy nem kaptunk ki, és nem engedtük közelebb a Honvédot, de véleményem szerint ez az 1-1-es döntetlen vereséggel ér fel, mert nem úgy játszottunk, ahogy tudunk, nem koncentráltunk megfelelően a lehetőségekre – értékelt Szolnoki Roland, a Puskás játékosa. – A pontrúgások jól sikerültek, kimondottan jól rúgtuk be a szögleteket, sokszor tudtunk fejelni, ha egy-egy lecsorgó labdára mi érünk oda hamarabb, akkor más lenne a mérkőzés képe. Moutari a saját lábában esett el a második tizenegyes előtt, egyszer ad a sors, egyszer elvesz. Úgy érzem, jó úton jár a csapat, a kupában is továbbjutottunk, s a bajnokságban sem kaptunk ki, de van bennem hiányérzet a sok döntetlen miatt.