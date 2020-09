A MOL Fehérvár FC nem játszott igazán jól, de túljutott a máltai Hibernians csapatán

Viszontagságos előzmények után, szokatlan körülmények között harcolt a máltai Hibernians FC ellen a MOL Fehérvár FC a labdarúgó Európa-liga 2. selejtezőkörében.

A napfény, az élénk színek szigete Málta, melyet hívogatón ölel körbe a Földközi-tenger. Közkedvelt turisztikai célpont, azonban a MOL Fehérvár FC együttesének barátságtalan arcát mutatta. De minden bizonnyal nem véletlenül. Egy egymérkőzéses párharcban minden apró részlet billentheti a mérleget egyik, vagy másik csapat javára, s a máltaiak mindent elkövettek, hogy ők kerüljenek a súlyosabb serpenyőbe. A megérkező piros-kékeket két órán át tesztelték a repülőtéren úgy, hogy volt érvényes, az UEFA által elfogadott negatív koronavírus-tesztjük, majd a szállodából nem engedték a fehérváriakat az edzésre. Csúszott a teljes program, este fél kilenckor félórás tréninget vezényelt csak Márton Gábor vezetőedző.

Kellett ez a fél óra is, hogy szokják a Vidi játékosai a máltai műfüvet, Európában nem jellemző, hogy ilyen borításon rendeznek El-meccset.

Persze, a fehérváriak jól tudták, nem a műfű dönti el, melyik csapat a jobb, s már a találkozó elején megpróbálták a maguk javára fordítani a párharcot. A 4. percben Petrjak és Houri játszottak össze a baloldalon, az ukrán szélső ívelt középre veszélyesen, de Cremona kapus belepiszkált, így Nego nem érhette el a labdát. Alig telt el három perc, amikor Houri gurított középre, a 16-os vonala elé, Zivzivadze sarokkal ugratta ki egyből Petrjakot, de a kapu mellé durrantott közelről, nagy helyzet volt. A 8. percben aztán Ivan Petrjak tűnt el a tizenhatoson belül egy kiugrás közepette, nem történt szabálytalanság, így jól döntött a bolgár játékvezető akkor, mikor nem ítélt tizenegyest. A labda egyébként centikkel kerülte el a kaput. Petrjak nagyon élt, rendkívüli kedvvel pörgött a pályán, a 13. percben egy szép csellel húzott beljebb, s 18 méterről lőtt, de nem talált célt. A hazai térfélen táborozott le a Vidi, a 29. percben Fiola az alapvonalról gurított vissza, a 11-espontra érkező Nego egyből kapura perdített, de a gólvonalon blokkolt egy máltai.

Zivzivadzét is blokkolták a 39. percben, a csapatkapitány Agius két kézzel markolta a fehérvári csatárt 5 méterre a kaputól, le is vitte a földre, de Stojanov bíró érthetetlen, de nem látott semmit… Nem hogy büntetőt nem kapott a Vidi, de a Hibernians szabadrúgásból veszélyeztetett, Agius azonban lesről pöccintett a labdába, amit Kovácsik vetődve tolt ki.

Végig dominált a MOL Fehérvár FC, azonban újra élte a szezon eleji rémálmait, nem talált kapuba. Ezen kellett elsősorban változtatnia a csapatnak a második félidőben.

Az első félidőben többnyire öt, de olykor hat védővel is védekező Hibernians a szünet utáni percekben kissé kinyílt, de a vendégek nem tudtak mögéjük kerülni. Az 51. percben kényszerűségből cserélt Márton Gábor, a sérült Alefet Pátkai Máté váltotta. Továbbra is a bal oldalon futottak inkább a fehérvári akciók, s Petrjak passza után Fiola is itt tört be az 59. percben. A hátvéd kiosztott egy köténycselt, majd éles szögből tekert kapura, de a labda elszállt keresztbe. Nyomott a Fehérvár, s a 61. percben csak begyötört egy gólt. Petrjak küldött be egy szögletet, Stopira középen megcsúsztatta a labdát, Boban Nikolov pedig másfél méterről, estében emelt a hálóba, 0-1. Hét perccel később Nego ívelte át a labdát hajszálpontosan az ötös túlsó sarkára, Petrjak zavartalanul belsőzhetett, de a kapu mellé helyezett. Aztán orr alatt elduruzsolt köszönet illette a játékvezetőt, hogy Kovácsik Ádám csak sárgát kapott, mikor a tizenhatoson kívül kézzel ütötte el a labdát és Winchestert. A hajrába lépve újra Nikolov villant, távoli lövése alig szállt a keresztléc fölé. A legvégére még beszállt Nikolics Nemanja is, aki gólerősen kezdte a szezont, de inkább védekeznie kellett, mert beállása után egy szabadrúgás nyomán Artiela lőtt veszélyesen, Muszliu lábáról pattant szögletre, majd egy perccel később a keresztlécet találta telibe Degabrielle. A 93. percben Shodyia rántotta le utolsó emberként a kiugró Negot, piros lapot kapott, de ezt a fórt már nem volt idő gólra váltani. A MOL Fehérvár nehézkesen nyert, de jövő csütörtökön a 3. selejtezőkörben fogadja a Servette-Reims csata győztesét.