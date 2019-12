A Mol Fehérvár FC NB II.-es női labdarúgó-együttese sikeres őszt zárt

Az NB II. Nyugati csoportjában már évek óta a feljutásáért küzd a Mol Fehérvár FC női csapata. Ez idén sincs másképp, jelenleg fél távnál a tabella második helyén állnak Gajdóczi Tibor vezetőedző tanítványai.

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

Egy ideje már dirigálja a csapatot, hogy érzi, mennyire fogadta el a társaság?

– Januárban lesz két éve, hogy a csapat élére kerültem, úgy érzem, hogy elfogadott a csapat. Meg kellett ismernünk egymást, és az általam képviselt labdarúgás-filozófiára rábólintottak a lányok.

Az előző évben közel voltak ahhoz, hogy megvalósítsák az álmaikat, és az NB I.-be jussanak. Az idei szezonban sem változtak a célkitűzések, az osztályváltás lebeg önök előtt?

– A célunk folyamatosan az, hogy előrébb lépjenek játéktudásban, fejlődjenek a lányok. Ez nagyon fiatal társaság, még a tavalyihoz képest is, az átlag­életkor 18 év, így még mindig van a lányokban három–öt év a feljutáshoz.

Több változás is volt a keretben, többek között a gólzsák Trampler Kinga is hosszú évek után váltott, és távozásával jelentős mennyiségű gól is távozott Sóstóról. Mennyire kellett ennek tudatában változtatni a csapat játékán, szerkezetén?

– Nem változtattunk, csapaton belül oldottuk meg Trampler Kinga pótlását. A lőtt góljaink száma bizonyítja, hogy sikerült ezt a problémát megoldani. Biztos, hogy hiányzik Kinga játéka, játéktudása, de akik a helyére léptek, nagyszerűen pótolták őt.

A nyáron, az alapozási időszakban remek sikert értek el a Maccabi játékokon, az USA egyetemi válogatottja mögött a második helyen zártak. Ez kellő önbizalmat adott a bajnokságra?

– Nagyon jó lehetőség volt arra, hogy felmérjük, hol járunk. Olyan csapatokkal tudtunk játszani, amelyekkel nem mindig adatik meg ez a lehetőség. Ezzel élnünk kellett, és nagyon sokat adott szakmailag is. A csapatnak nem volt egyszerű dolga, egy hét alatt öt meccset játszottunk szinte minden nap, rendes játékidőben, nagypályán. Speciális helyzet volt, amire jó reagáltak a lányok.

Az őszi szezonban tíz mérkőzést nyertek, egyet vesztettek el a rivális és listavezető Pécs ellen. Ettől függetlenül elégedett a csapat tel­je­sít­mé­nyével?

– Feltétlenül, hiszen a felnőttbajnokság mellett zajlott az U19-es pontvadászat is, amelyben a csapat 70-80 százaléka szintén részt vett. Így fél év alatt két bajnokságban játszottunk, mivel szinte azonos keretünk van. A játékban és a játékosok fejlődésében is jó fél évet zártunk. Végül is a Péccsel szemben egy átlövésgóllal vesztettünk, bár a második félidőben jobban játszottunk. Ezt elismerte az ellenfél edzője is, és úgy érzem, hogy ez feltétlenül szép jövőt mutat. Nem vallottunk szégyent, ők NB I.-es kerettel rendelkeznek, három horvát idegenlégióssal és horvát edzővel.

A Magyar Kupában, ahogy tavaly, idén is a Ferencváros parancsolt megálljt a menetelésnek. Mi kell ahhoz, hogy jövőre fordított legyen a helyzet?

– Néhány évvel idősebbnek kell lenniük a lányoknak, hogy ez megtörténjen. Nem véletlen, hogy a Fradi az egyik legjobb csapat a bajnokságban, a játékoskeretük jóval erősebb, mint a miénk, azonban a mérkőzés nagy részében méltó ellenfelei voltunk a magyar bajnoknak.

Miben szükséges változtatni ahhoz, hogy tavasszal letaszítsák az élről a Pécset?

– Úgy gondolom, még tudatosabbá kell tenni a játékosokat mind egyénileg, mind csapatszinten egyaránt. Ez a szakmai stáb feladata a téli felkészülés során.

Hogy alakul a program a márciusi rajtig?

– Nyolchetes felkészülési időszakot terveztünk, amelyből végül is hat lesz, mivel február végén elkezdődik az U19-es bajnokság, azt követően két hét múlva pedig a felnőtt NB II. Az U19-hez igazítjuk a felkészülést, több NB I.-es felnőtt- és U19-es csapattal is találkozni fogunk.

Terveznek-e erősítéseket a tél folyamán?

– Mi nem kerestünk senkit, úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi kerettel vágunk neki a szezonnak, de ha valaki jelentkezik, szívesen fogadjuk, mert bővülni kellene a játékosállománynak, főleg az U19-ben.