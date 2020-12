A MOL Fehérvár FC magabiztos győzelmet aratott

Feltörekvő együttest fogadott a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 14. fordulójában. A Pakson elszenvedett vereség után mindenáron győzni akart a Vidi a Budafoki MTE ellen.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Meglepő volt ugyan, de korántsem érdemtelen, hogy kikapott a MOL Fehérvár FC még az előző körben, a Paksi FC vendégeként. Volt tehát min javítaniuk a fehérváriaknak, így benne volt a pakliban, hogy a feltörekvő újonc beleszalad a késbe a kietlen sóstói lelátók előtt. Nikolics Nemanja, a piros-kékek házi gólkirálya is bizonygatta, a Budafok ellen a helyzetek nagy részét gólra kívánják váltani, a randevú előtt egy nappal azonban még a válogatott támadó sem tudhatta, hogy nem lehet ott a pályán. De még a keretben sem. Mint ahogy Nego Loic és Boban Nikolov sem. A pénteki koronavírus-teszt kétes eredményt mutatott a három játékosnál, akik aztán a mérkőzés napján negatív mintával rukkoltak elő. Már a kétes eredmény után úgy döntött a szakmai és orvosi stáb, hogy a klub nem nevezi őket a mérkőzésre, hogy felelősségteljesen járjanak el és maximálisan kizárják a kockázatokat.

Így szokatlan, de egyáltalán nem gyenge kezdővel futott ki a Vidi. A legfontosabb változás talán Ivan Petrjak szerepe volt, aki Funsho Bamgboyét szorította ki a csapatból. S Márton Gábor nagyot húzott, mert Petrjak lett a Fehérvár egyik nyerőembere.

Az 5. percben még nem ő volt középpontban. Houri a tizenhatos jobb sarka elől végezhetett el szabadrúgást, remekül ívelte középre, ahol Alef mesterien csúsztatott a jobb alsó sarokba, 1-0. A 10. percben jutott el először a fehérvári tizenhatosig a Budafok, Takács Roland 17 méterről lőtt a jobb alsó sarok felé, Rockov könnyedén ért le a kapufához. Nem telt el még negyedóra a meccsből, mikor a rendkívül agilisen és lendületesen futballozó Ivan Petrjak startolt rá a brazil Alef magas fejesére, s az öt és feles sarkáról jobbal, kapásból bombázott a jobb alsóba, 2-0. Kétgólos vezetése birtokában ugyan nem állt vissza a Vidi, de már nem volt annyira koncentrált, mint a meccs első szakaszában, így a vendégek tűzijátékot rendezhettek a hazai kapu előtt. Több levágódó lövés után Kulcsár labdája talált utat 18 méterről, Rockovnak kellett marokba szorítania a lasztit a bal kapufa mellett. A 36. percben azonban újra lecsapott a Vidi. Nikolics röviden passzolt középre, így Zivzivadze el tudta lopni a labdát Romic elől. Egyedül iramodott kapura a grúz támadó, a kimozduló Póser előtt pedig önzetlenül gurított jobbjára, az érkező Petrjak elé. Az ukrán támadó laposan helyezett a hálóba, második gólját szerezve, 3-0.

A Budafok kettőt is cserélt a szünetben, a fehérváriak nem változtattak. Miért is tették volna, hiszen robogott a gépezet. Az 55. percben Lyes Houri egy szöglet után emelte zseniálisan középre a labdát, Rus Adrian pedig 6 méterről fejelt a bal felső sarokba, 4-0. Az utolsó 25 percre Géresit, Bamgboyét és a koronavírus-fertőzésből felépült Nyári Patrikot is játékba dobta Márton-mester. Nyári önbizalommal telve térhetett vissza a Vidibe, hiszen egy héttel korábban a DVSC-nek vágott pazar szabadrúgásgólt az NB II-es Budaörs színeiben, ahol a kooperációs szerződés birtokában játszhat. A 75. minutumban két budafoki távoli lövés között el is sült Nyári balja, de Póser fogta a labdát. A hajrába lépve Kovács életerős löketét tolta ki Rockov, majd szögletekből próbált veszélyt teremteni a vendég, s nem sikertelenül. A 93. percben Kovács Dávid kilőtte a rövid alsót, 4-1.

Kár volt érte, mert a MOL Fehérvár FC nagy kedvvel, lendületes támadófocival, s végre eredményesen játszott, megérdemelte a pontokat, s visszalépett a második helyre a tabellán.

Jegyzőkönyv MOL Fehérvár FC–Budafoki MTE 4-1 (3-0) MOL Aréna Sóstó, nézők nélkül. V.: Farkas Ádám (Szert, Garai) Mol Fehérvár FC: Rockov – Rus, Stopira, Fiola (Zeke, 82.) – Bolla (Bamgboye, 67.), Houri, Alef (Nyári, 68.), Ruben Pinto, Hangya – Petrjak (Szabó L., 82.), Zivzivadze (Géresi, 68.). Vezetőedző: Márton Gábor Budafok: Póser – Huszti, M. Nikolics (Venczel, 90.), Romic, Medgyes (Margitics, a szünetben) – Micsinai, Oláh B. – Kovács D., Kulcsár K. (Lőrinczy, 58.), Takács R. (Szabó M., 58.) – Zsóri (Ihrig-Farkas, a szünetben). Vezetőedző: Csizmadia Csaba Gól: Alef (5.), Petrjak (14., 36.), Rus (55.) illetve Kovács D. (93.) Sárga lap: Bangboye (93.) ill. Takács R. (2.), Romic (4.), Oláh B. (83.)

Vezető képünk illusztráció!