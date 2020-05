A MOL Fehérvár FC különösebb helyzet nélkül végzett döntetlenre

A 26. fordulóval indult újra az OTP Bank Liga 2019-20-as idénye a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet után. A kiesőjelöltté vált Paksi FC otthonában kívánta feledtetni az MK-búcsút a MOL Fehérvár FC labdarúgó csapata.

Fájó volt fejet biccenteni a Magyar Kupa elődöntője után, mert ebben a sorozatban volt nagyobb esélye trófeát szerezni a MOl Fehérvár FC-nek, a Mezőkövesd elleni kiesés azonban átírta a haditervet. Már csak a bajnokságra koncentrál a második helyen álló, a Ferencvárost még üldöző Vidi, azonban miután a Fradi hozza meccseit, szinte már befoghatatlan az aranyért folytatott versenyfutásban.

A becsületéért is küzdött a Fehérvár Pakson, a klub kiengesztelésképp ingyen adta a piros-kék híveknek azt a 67 darab belépőt, melyet a Vidi rendelkezésére bocsátott a házigazda egyesület.

A Fehérvári úti stadionban egyébként nagyrészt betartották az előírásokat a nézők, egymás között három széket hagytak üresen, de a szellős helyezkedéssel is bőven elfértek a lelátón.

A pályán alapos változáson esett át a Vid a hétkőzi Magyar Kupa-meccshez képest. Nikolics helyett Hodzic kezdett ékként, Nego a középpálya szélén kapott helyet, Muszliu keretben sem volt, Juhász Roland viszont a védelem tengelyében mozgott. Pátkai felgyógyult betegségéből, de a legnagyobb újdonság talán az volt, hogy már az első másodperctől darált a Vidi. A 3. percben Kovácxs elől kellett mentenie az utolsó pillanatban Szélpálnak, az 5. minutumban pedig Petrjak balról megeresztett, a hosszú sarkot célzó lövése ment mellé csupán néhány centivel. A hazaiak minden reménye a pontrúgásokban volt, de különösebben nem veszélyeztettek, főleg Osváth nem, aki 30 méterről örvendeztette meg a stadion körül lődörgő srácokat, kirúgta a lasztit az arénából…A letámadás nem működött fehérvári oldalon, egy kontrából viszont zavart okoztak Bödéék, Pátkainak kellett mentenie a kapu torkában.

A 22. percben cserélnie kellett Carrillo-mesternek, Fiola megsérült, Rus váltotta. A 30. percben sem ő, sem a társak nem értek oda Szabó János elé, aki 25 méterről tüzelt, s rakétája alig tévesztett célt. At időközben oldalt váltó Ivan Petrjak válaszolt, 18 méterről helyezett a jobb kapufa mellé.A félidő nagy részében kiegyenlített volt a játék, ami egyértelműen a paksiak számára volt hízelgő még akkor is, ha a hazaiak rengeteg hibát vétettek az átadásokban.

Fordulás után rögtön Vinícius adta el a labdát, a paksi akció végén aztán Könyves lőtt a kapu fölé 14 méterről. Alig telt el öt perc a második félidőből, mikor Stopira cselezte be magát a tizenhatoson belülre, közelről lőtt, de Rácz belekapott a labdába, ami Kovács elé került, az kísérlete azonban jócskán fölé szállt.

Mintha láthatatlan póráz fogta volna vissza a Vidit, Petrjak lendületes irama után Hodzic 14 méterről lőtt mellé, pedig védő nem zavarta. Nikolics ahogy beállt, lőhetett is, Negotól kapott vissza egy labdát, Rácz másodjára kaparintotta meg a lövés után. Az utolsó negyedórára a középpályán és a támadó sorban is frissített Joan Carrillo, de nem lett veszélyesebb a Vidi. A hosszabbítás perceiben minden paksi előrehúzódott a győztes gól reményében, de ezen az estén a csapatok helyett gólínség győzött.

Vezető képünk archív!

Jegyzőkönyv

Paksi FC–MOL Fehérvár FC 0-0 (0-0)

Paks, 500 néző. Vezette:Bogár Gergő (Kóbor, Szalai)

Paksi FC: Rácz– Osváth (poór P., 89.), Szélpál, Kelemen, Szabó – Szakály (Kulcsár, 70.), Windecker (Kecskés, 69.), Balogh – Könyves (Hahn, 60.), Böde, Haraszti (Bartha, 70.). Vezetőedző: Osztermájer Gábor

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola (Rus, 22.), Juhász, Vinícius, Stopira – Pátkai, Houri (Nikolics, 65.) – Nego, Kovács I., Petrjak (Nikolov, 79.) – Hodzic. (Szabó L., 79.). Vezetőedző, Joan Carrillo

Gól: –

Sárga lap: Windecker (34.), Könyves (39.), ill. Houri (40.), Nikolics (74.)