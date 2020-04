A Mol Fehérvár FC két szélső védője egyaránt várja az újbóli pályára lépést

A koronavírus-járvány miatt szünetelő labdarúgó-bajnokság holtidejét egyéni edzésekkel töltik a Mol Fehérvár FC játékosai. De az edzések mellett van, aki hazája aktuális helyzetét figyeli, s van olyan, aki virtuális futballpályán képviseli a Vidit.

A Mol Fehérvár FC magyar állampolgársággal is bíró zöld-foki-szigeteki szélső védője, Stopira Magyarországon tölti mindennapjait, s ő is teljesíti a rá szabott edzéspenzumot.

– Roppant nehéz ez a mostani időszak, számomra különösen is, hiszen távol vagyok a családomtól, és lehetőségünk sincs arra, hogy belátható időn belül ismét együtt lehessünk – mondta a védő a klub honlapjának. – Szerencsére otthon biztonságban vannak, és én is maximális biztonságban érzem magam itt, Székesfehérváron. Minden nap sokat edzek, igyekszem jó erőben maradni, de nagyon egyhangúak a napok. Amikor nem edzek, akkor olvasok, vagy tévét nézek, és sokszor játszom a barátaimmal Playstation-ön online.

Stopira nehezen viseli a futball nélküli órákat.

– Bízom benne, hogy be tudjuk fejezni a szezont, akár úgy is, hogy zárt kapuk mögött játszunk. Tudom, hogy roppant nyomasztó üres stadionokban játszani, de ha folytatódna a bajnokság, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal többen néznék a meccseinket a tv-ben, mint a korábbi időszakban.

A fehérvári együttesben 2012 óta futballozó Stopira fél szemmel hazájára, a Zöld-foki Köztársaságra figyel, s szívén viseli a rászorulók sorsát.

– Szerencsére egészségügyileg nem okozott akkora gondot otthon a vírus, mint nagyon sok országban Európában, vagy éppen az USA-ban. Ettől függetlenül az emberek nagyon félnek, mert az egészségügyi ellátás nem éppen a legjobb nálunk. Rengetegen elvesztették az állásukat, az élet gyakorlatilag a Zöld-foki szigeteken is leállt, a határok zárva vannak, sokan napról napra éltek eddig is, nem igazán tudtak félretenni pénzt. A válogatottbeli csapattársakkal közösen sokat adományozunk különböző otthoni szervezeteknek, bízom benne, hogy ezzel egy kicsit mi is segíteni tudunk az otthon bajba jutott embereknek.

Itthon egyre inkább átveszi az uralmat az e-sport. Kedden 14 órakor az online-térben csap össze az Újpest FC és a Mol Fehérvár FC két labdarúgója, mégpedig játékkonzolokon. A FIFA 20 világában Hangya Szilveszter próbálja majd megkeseríteni U21-es válogatott társa, a kapus Banai Dávid sorsát. Szurkolni is lehet majd a Vidi szélső védőjének, ehhez a Twitch-re kell kattintani. Az ingyenes e-meccs megtekintése közben lehetőség nyílik az Országos Mentőszolgálat támogatására.

– Nagyon izgulok már – nevetett a telefonba Hangya Szilveszter. – Játszottunk már egy meccset, amolyan próbaderbit, 6-2-re nyertem. Így különösebben nem tartok az összecsapástól. Remélem, hasonlóan sima lesz az éles meccs is. Mostanában van idő a konzollal bíbelődni, de főként a lövöldözős Call of Duty-val játszom.

A 26 éves Hangya a Barcelonát irányítva néz virtuális farakasszemet Banai Paris SG-jével. A taktikáról annyit elárult a Vidi védője, hogy nem a széleket húzza majd meg, mint ahogy tenné az ízes-szagos, vagyis a valódi futballpályán.

– Mindig 4-3-3-as felállásban küldöm fel a csapataimat, főként középen folyik nálam a játék, kispasszos futballt erőltetek. Sok kényszerítőt kell beiktatnom, mert ahogy láttam, azzal nem igazán tud mit kezdeni újpesti ellenfelem.

Hangya Szilveszter Budapesten tölti mindennapjait.

– Többet lehetek most a szüleimmel, a családommal. Azonban hiányoznak a csapattársak, a labdás edzések. Várom már a közös tréningeket. Nagyon ritkán tudom elővenni a labdát, a közelemben található a Vasas-pálya, párszor bemehettem a stadionba, de már oda sem járhatok. Azon gondolkodom, hogy hazamegyek Bajára, s ott a városi pályán tudok majd mozogni. Nem a fociról szólnak a napjaim, hanem főként a futásról. Van egy kutyám, vele vagyok egész nap. Aranyélete van, napjában hatszor leviszem sétálni.

Hangya szerint, ha május elején el tudják kezdeni, akkor befejezhető a bajnokság.

– Szerda-szombat ritmusban vívnánk a mérkőzéseket, ez lenne a legjobb a csapatoknak. Nem látom értelmét a lefújásnak, és az idő előtti bajnokhirdetésnek sem.