A MOL Fehérvár FC kapaszkodik a még mindig első Fradira

Rendkívül magabiztos győzelemmel kezdte az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. tavaszi idényét a MOL Fehérvár FC. Az Újpest FC felett aratott 5-0-s diadallal a fehérváriak közelebb férkőztek a listavezető Ferencvároshoz.

Nem hagyott nyitott kérdéseket a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga 17. fordulójában, hamar eldöntötte az Újpest FC elleni párharcot. A Vidi frissen, lendületesen futballozott a halványan teljesítő lilák ellen, s kiütéses, 5-0-s diadalt aratott. Miután a Ferencváros a DVTK-tól elszenvedett fiaskót követően a Puskás Akadémia vendégeként sem tudott nyerni, a bajnoki címért versengő együttesek között 7 pontra olvadt a különbség.

– A mérkőzés elejétől kezdve próbáltunk támadólag fellépni. Az első félidő kezdetén kissé akadozott a játékunk, rosszul helyezkedtünk a pálya egyes részein, főleg a középpályán, ennek ellenére a helyzeteink megvoltak, az első gólunkat viszonylag hamar megszereztük – értékelt Márton Gábor, a fehérváriak vezetőedzője. – A második félidő jobban tetszett, de nem akarok elégedetlenkedni, örülök a győzelemnek. Volt néhány játékos, aki egy kissé fáradtabban mozgott, ennek meg kell keresni az okát, azonban ez semmit nem von le a győzelem értékéből. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy a csapatbusz indulásakor többtucatnyian ellátogattak a MOL Aréna Sóstó elé, ezzel is kifejezve lelkesedésüket és elhivatottságukat a csapat irányába. A mai győzelmet és a gólokat nekik ajánljuk!

A nigériai Funsho Bamgboye most nem a szélen kapott feladatot, hanem Budu Zivzivadze ékpárjaként szorgoskodott. Talán eddigi legjobb játékával két gólt szerzett.

– A pályáról is nagyon élvezetesnek láttam ezt a mérkőzést, igazi csapatként játszottunk és megérdemeltük a győzelmet. Jól használtuk ki a helyzeteinket, minden lehetőségünk próbáltuk mihamarabb gólra váltani – tekintett vissza a találkozóra az immár 6 gólnál járó Funsho Bamgboye. – Nagyon jó meccs volt. Igazán értékes ez a győzelem, mert most minden mérkőzés nagyon fontos számunkra. Koncentráltnak kell maradnunk, s minden mérkőzésen folytatni azt, amit elkezdtünk. Törekedni kell továbbra is a jó helyzetkihasználásra. A három pont elsősorban a csapat érdeme, de kellenek a jó egyéni megmozdulások is. Jó érzéssel tölt el, hogy egyben van a csapat.

Budu Zivzivadze egy gólt szerzett, s három gólban is előkészítőként jeleskedett. Bamgboyén és a grúz csatáron kívül a csereként beállt Ivan Petrjak éa Nikolics Nemanja talált az újpesti kapuba. A Vidi először aratott 5-0-s győzelmet a lilák vendégeként, ráadásul harmadik alkalommal verte idegenben bajnoki ellenfelét ilyen arányban. Korábban a Paks és a Fradi volt a szenvedő fél.

– Rendkívül boldog vagyok, de azt hiszem, bátran mondhatom a csapattársaim nevében is, hogy az egész csapat nagyon boldog – mosolygott Budu Zivzivadze. – Csodálatosan indult a szombat, hiszen rengeteg Vidi-szurkoló jött ki délben a MOL Aréna Sóstóba, amikor elindultunk a csapatbusszal Budapestre. Nagyon hiányoznak a lelátóról a drukkerek, de ez a mai szurkolásuk az indulásunk pillanatában óriási lökést adott számunkra. Ezt a csodás sikert elsősorban nekik ajánljuk. Örülök annak, hogy sikerült gólt szereznem és kétszer gólpasszt is tudtam adni, szerintem ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Szó se róla, jól kezdődött számunkra ez az év, sikerült csökkentenünk a hátrányunkat az éllovas Ferencvárossal szemben, de azért még így is 7 pont választ el bennünket tőlük, de hiszünk abban, hogy képesek leszünk ledolgozni a hátrányunkat. Számomra egyébként nemcsak ez a nap marad emlékezetes, hanem az egész hétvége, hiszen végre újra együtt lehetek a családommal – fogalmazott a klub honlapján az 5 gólnál járó Zivzivadze.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA