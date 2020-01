A MOL Fehérvár FC harcolt, küzdött, de nem talált be a Honvéd kapujába

Nyernie kellett volna, de osztozott a pontokon a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 17. fordulójában.

Fehér ködbe bújt a MOL Aréna Sóstó, s melegen kellett öltöznie a kilátogatónak, hiszen a délutáni 0 fok körüli hőmérséklet csak zimankóba fordulhatott az est folyamán. Azon az estén, melyen elrajtolt az NB I-es labdarúgó bajnokság, a megszokottnál jóval korábban. A stadionok infrastruktúrája, a fűtött pályák lehetővé tették a január végi rajtot, de úgy tűnik, mint ahogy a medve sem érzi a tavaszt, a szurkolók egyelőre még barlangjukban maradtak. A pontvadászat tavaszi nyitányán a tél porától frissen megszabadított sajtóasztalokra fagyott a víz az arénában, míg a lelátók nagy részén csak lézengtek a nézők a bemelegítés alatt. A szektorukat megtöltő Honvéd-drukkerek hangot is adtak túlerejüknek, bár a sokaságból hiányzott egy „kollégájuk”. A vasútállomástól a stadionig tartó úton egy hanggránátot kívánt eldobni, de az a kezében robbant fel, s három ujját elvesztette a fővárosi szurkoló.

A Vidi a tabella második helyéről várta a fordulót, s miután a Fradi simán, 4-0-ra verte a Paksot szombat délután, a kötelező győzelem terhe alatt nézett farkasszemet a Honvéddel. Joan Carrillo alaposan átrajzolta a védelmet, a sérüléséből felépült Fiola és Vinícius is kezdett, Juhász Roland pedig a cserepadon kapott helyet, éppúgy, mint a téli szerzemény, a francia Lyes Houri.

A 10. percben Banó-Szabó 17 méteres lövését kellett a levegőben úszva védenie Kovácsiknak, majd egy perccel később Nego vette célba a kaput, a nem is oly rég még a Vidiben futballozó Tomas Tujvel olvasta a lövést és fogta a labdát. Aztán a kispesti ellentámadást minden mozzanatáról lekéstek a hazaiak, így gyalogolhatott az ötös sarkáig Moutari, aki a túlsó kapufa belső ívére csőrözte a labdát, de a Vidi szerencséjére az visszapattant a mezőnybe. Aktívabb volt a Honvéd, a 19. percben ismét Moutari lőtt 22 méterről, Kovácsik csak szögletre tudta tolni a labdát. A félidő derekán Fiola távoli lökete jelentett vigaszt egy tetszetős labdajáratás végén – a Vidi is meccsben van. Olyannyira, hogy Petrjak jobb oldalról élesen belőtt labdájára Nego érkezett, de óriási helyzetben 7 méterről a kapu fölé emelt. Már a fehérváriak irányítottak, s helyzetbe is kerültek, Kovács jobb oldalról érkező beadását Ivan Petrjak fejelte öt méterről kapu felé, de nem volt benne elég erő, így felszabadítottak a vendégek. A szünet előtti legfontosabb momentum Nego sérülése volt, akit le kellett támogatni a pályáról. A második félidőt már Lyes Houri kezdte a helyén. Az 53. perc hozta az addigi legnagyobb helyzetet, Petrjak tálalt szépen Kovács István elé, aki ziccerben 10 méterről jobb külsővel próbálta becsapni Tujvelt, nem sikerült. A 66- percben Milanov centerezéséből Futács fejelt a kapuba, de már lesen volt. A Honvéd teljesen eltűnt a második félidőben, mégis a 81. percben Banó-Szabó küldte a labdát ajtó-ablak helyzetben a bal kapufa külső lapjára. A kispestiek nyolc emberrel tömörültek a tizenhatos előtt, szinte képtelenség volt átjutni a falon. A legvégén Lanzafame lövését kellett vetődve védenie Kovácsiknak, míg a fejét elvesztő Alijit állította ki a játékvezető, aki aztán szemet hunyt Lovric tizenhatoson belüli kezezése felett. Gól nem született.

MOL Fehérvár FC–Budapest Honvéd FC 0-0 (0-0)

MOL Aréna Sóstó, 3054 néző. V.: Berke Balázs (Garai, Bornemissza)

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Muszliu, Vinícius, Stopira – Nego (Houri, a szünetben), Elek, Pátkai – Kovács I., Petrjak (Milanov, 59.) – Futács (Hodzic, 75.). Vezetőedző: Joan Carrillo

Bp. Honvéd: Tujvel – Ikene King (Uzoma, 73.), Lovric, Kamber, Batik, Aliji – Hidi, Kesztyűs, Banó-Szabó – Moutari (George, 72.), Lanzafame. Mb. edző: Alessandro Recenti

Sárga lap: Ikenne King (33.), Lanzafame (86.) Kiállítva: Aliji (91.)

Vezető képünk illusztráció!