A Mol Fehérvár FC gólt sem tudott rúgni az Ararat Jerevan vendégeként, ki is esett

1-1-es döntetlen után Örményországban kellett kiharcolnia az Európa Konferencia-liga második selejtezőkörébe jutást a Mol Fehérvár FC labdarúgó csapatának. Az Ararat Jereván azonban kemény diónak bizonyult.

A 2021-22-es szezon első tétmeccsén, az Európa Konfrencia-liga 1. selejtezőkörének fehérvári nyitányán vezetett ugyan a Vidi az Fc Ararat ellen, de nem tudta megőrizni előnyét, az örmények a csata végén egyenlítettek, s így rendkívül nehéz helyzetbe sodorták Szabics Imre alakulatát. Jó csapat benyomását keltette a jereváni egylet, de bizakdohatott a fehérvári futballbarát, hogy a visszavágón a válogatott játékosait már kezdőként szerepeltető Vidi behúzza a győzelmet, és továbblép.

Szabics Imre csapatba is jelölte Gyumriban, az Ararat ideiglenes albérletében Fiola Attilát, Nego Loicot és Nikolics Nemanját is – Bolla Bendegúz minden bizonnyal azért maradt ki a keretből, mert távozás előtt áll, a Wolverhampton szerződtetné. Az első húsz percben főként szögletekből próbálkoztak a felek, az első összecsapáson nehezen tartható Konenak volt egy centerezése is, mely nem talált örményt. A piros-kékek nyáron igazolt cseh védője, Lüftner már a 11. percben kiszállt a csatából, minden bizonnyal izomsérülést szenvedett, Viszar Muszliu érkezett a helyére. De a Vidi továbbra sem rontott ellenfelére, bár a 25. percben a vendégek törték meg a jeget, s találták el a kaput, Nego távoli lövését követően tolta szögletre a labdát Jermakov a bal alsó sarok elől. De ettől sem pörgött fel a fehérváriak játéka, hiába a legerősebb összeállítás, enerváltan futballozott a Vidi. És hátrányba is került. 20 méterre a magyar kaputól jutott szabadrúgáshoz az Ararat, s az első meccs 93. percében egyenlítő szerb Pobulics jobbal a jobb felső sarokba tekert, 1-0. A szünet előtt akár válaszolhatott is volna a Vidi. 16 és fél méterről végezhetett el szabadrúgást Marcel Heister, a felugró sorfal alatt lőtte el laposan, de Jermakov könnyedén csípte fel a labdát.

A szünetben cserélt a fehérvári szakvezető, Houri helyett Budu Zivzivadze érkezett, s beállása után egy perccel hatalmas helyzetet puskázott el. Fiola csavart remekül középre a grúz csatár pedig zavartalanul csúsztatott messze a kapu mellé. Budu Zivzivadze körbelőtte az örmény kaput, a 60. minutumban egy szöglet nyomán 4 méterről estében emelt három emeletnyivel a keresztléc fölé. Szabics mester újra megpróbált belenyúlni a meccsbe, a halványan futballozó Bamgboye helyett Dárdai Palkót dobta játékba. Jöttek sorozatban a fehérvári szögletek, s az egyik után Ivan Petrjak éles szögből küldte a labdát Jermakov füle mellé, a kapus éppen belekapott. Az Ararat Jereván visszazárt, mélyen, masszívan védekezett, s a Vidi nem találta a rést. Fájdalmasan peregtek a percek, minden egyes másodperc csavart egyet a fehérvári szurkolók gyomrán, főleg akkor, mikor Kovácsik Ádámnak kétszer is nagyot kellett védenie, hogy legalább meccsben maradjon a magyar egylet. Előbb K. Muradyan labdáját kellett kipiszkálnia a bal felső elől, majd Kone elől kellett elpaskolnia. Teljes tanácstalanság jellemezte a Vidi játékát némi ötlettelenséggel fűszerezve, Heister futott fel aztán és próbált változtatni a fehérváriak kínos helyzetén, de kapu előtti passza nem ért célt. Tíz perc volt hátra, mikor Dárdai széttárta kezeit mikor beadni készült, s ez a mozdulat mindent elárult… Aztán a 82. percben Nego ívelését bólintotta kapura Stopira, de Jermakov vetődve védett. A 85. percben a csereként beállt Silue egy kapuskirúgást követően megadta a kegyelemdöfést, Stopira mellől lőtte ki a hosszú sarkot, 2-0. Óriási blama: a Mol Fehérvár FC alig, hogy elindult, ki is zuhant a Konferencia-ligából.

Jegyzőkönyv

Ararat Jerevan–Mol Fehérvár FC 2-0 (1-0)

Gyumri, 2527 néző. V.: Igor Pajac (Zabenica, Mihalj) – horvátok

Ararat: Jermakov – Bravo (R. Hakobyan, 76.), Prljevics, Mkoyan, Margaryan – Pobulics, K. Muradyan – Arakelyan (Hakobyan, 68.), Deble (Silue, 55.), E. Malakyan (Manoyan, 54.) – Kone. Vezetőedző: Vardan Bichakhchyan

Mol Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Lüftner (Muszliu, 11.), Stopira, Heister – Bamgboye (Dárdai, 61.), Nego, Alef, Petrjak – Nikolics, Houri (Zivzivadze, a szünetben). Vezetőedző: Szabics Imre

Gól: Pobulics (33.), Silue (85.)

Sárga lap: Pobulics (43.), R. Hakobyan (89.), illetve Nego (88.)

Továbbjutott a 2. selejtezőkörbe az Ararat Jereván, 3-1-es összesítéssel.