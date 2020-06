A MOL Fehérvár FC és a ZTE is győzelemmel akarta zárni az idényt

Ez a harc volt a végső. A MOL Fehérvár FC a bennmaradást már korábban kiharcoló újonc ZTE vendégeként zárta a furcsára sikeredett 2019-20-as idényt az OTP Bank Liga 33. fordulójában.

„Ez a meccs már a felkészülés része.” – utalt arra Joan Carrillo, a MOL Fehérvár FC vezetőedzője a Zalaegerszegi TE elleni összecsapás előtt, hogy miután kevés lesz a nyári pihenő – július 12-én már elkezdik az edzések sorát – minden lehetőséget kihasználnak az Európa-ligában is induló piros-kékek az összeszokásra. Bizony, az összekovácsolódásra, hiszen a védelem pillérei, Juhász Roland és Paulo Vinícius sem lesz már a Vidi labdarúgója, s Huszti Szabolcs sem tér már vissza sérüléséből felépülve, a kiváló középpályás is visszavonult barátjához, Juhászhoz hasonlóan.

A Vidi már biztos ezüstérmesként, a ZTE biztos bennmaradóként esett egymásnak a ZTE Arénában, ahol élete első NB I-es meccsén lépett pályára a fehérváriak második számú kapusa, Kovács Dániel, s debütált a játékvezető is, Káprály Mihály első élvonalbeli mérkőzésén dirigált.

Pátkai öt sárgája miatt nem játszott, de Joan Carrillo így is erős kezdőt küldött gyepre, a kispadra pedig már leültethette azt a Géresi Krisztiánt, aki hosszú-hosszú hátsérülése után térhetett vissza a csapatba. Amíg a pályára nem léphetett a fehérvári nevelésű Küsü gyorsan a társak tenyerébe csaphatott, mert a 4. percben vezetést szerzett a Vidi. Funsho Bamgboye szerzett labdát, s indult meg a bal oldalon, Bőle lerántani sem tudta, a nigériai parádés labdát tálalt külsővel Armin Hodzic elé, a bosnyák csatár pedig Demjén mellett is eltolva a labdát az ötös sarkáról helyezett a hálóba, 0-1. A sárgája után hevesen reklamáló Mitrovic megúszta a kiállítást, nem volt azonban szerencséje Hodzicnak néhány perccel később, mikor Kovács Istvántól kapott remek passzt, 13 méterről tekert a jobb kapufára. Közben a ZTE sem húzódott be, lüktetett a játék. A 10. percben például már a harmadik szögletét küldte be a hazai egylet, Katanec fejelt is tíz méterről, Kovács Dániel hatalmas bravúrral védett. A fehérváriak visszazártak, átengedték a területet a zalaegerszegieknek, a Viditől éppen kölcsönben futballozó Tamás Krisztián élt ezzel, de szólója végén a kapu fölé lőtt. A hat méterről belsőző Bobál Gergő elől hatalmasat mentett a bevetődő Nikolov, miután a bíró szemet hunyt Futács véleményes kezezése felett. Az exfehérvári Mitrovics 18 méterről, ballal indított rakétát, Kovács Dániel a levegőben úszva tolta a kapufára a labdát – vagyis nyomott a ZTE, mint a vőlegény cipője.

Fordulás után a fehérváriak domináltak, Hourit úgy sem tudták tartani, hogy 20 méteren keresztül rángatták a mezét, a francia Futácsot ugratta ki, de a csatár ziccert rontott, Demjén védte 13 méteres lövését. A rekkenő hőségben fáradtak a Vidi játékosai, ez abból is kitűnt, hogy az 59. percben Hodzic négy védő között forgolódott, s csupán Futács helyezkedett mellette, a társak nagyon későn zárkóztak fel a támadáshoz, végül Bamgboye durrantott fölé. Carrillo-mester frissített is. A 63. percben Futács Márkó már másodszor talált be lesről, míg a ZTE kissé vesztett lendületéből. Az iram nem volt gyenge, de sok hiba csúszott a játékba mindkét oldalon. Az utolsó negyed órára Vinícius Paulo is lehetőséget kapott, kilenc Fehérváron eltöltött év után búcsúzott ezzel a fellépéssel a Viditől. Futács ugyan újra ziccerhelyzetbe került Nego passza után, de Demjén mellett nem tudta eltekerni a labdát. Egy szabadrúgás után Kocsis perdítését ölelte magához Kovács Dániel, de a csereként beállt Babati zsenialitásával nem tudott mit kezdeni. A ZTE saját nevelésű 10-ese Nyáritól lopott labdát, majd a felezővonalat átlépve ballal emelt a kint helyezkedő Kovács felett a hálóba, 1-1. Sőt, Babati akár fordíthatott is volna, de tiszta fejese a kapu mellé szállt a 90. percben. Nikola Mitrovics sem tétlenkedett a hosszabbítás perceiben, jobb lábas lökete a bal kapufán csattant. Tovább folyt az adok-kapok, Nego beadása nyomán Nikolics fejelt a hálóba, de les címén harmadszor sem adták meg a Vidi gólját – jogosan. Kovács Dánielnek kellett nagyot védenie még a legvégén, így az eredmény maradt döntetlen az őrült párharcban, ami igazságos pontosztozkodás. A MOL Fehérvár FC története nyolcadik ezüstérmével zárta a 2019-20-as idényt.

JEGYZŐKÖNYV

Zalaegerszegi TE FC–MOL Fehérvár FC 1-1 (0-1)

Zalaegerszeg, 4429 néző. V.: Káprály Mihály (Szécsényi., Tóth II V.)

ZTE: Demjén – Bolla, Szépe, Katanec, Tamás K. – Bedi (McWoods, 82.), Mitrovics – Bőle, Barczi (Kocsis, 56.), Radó – Bobál G. (Babati, 56.). Vezetőedző: Márton Gábor

Fehérvár: Kovács D. – Fiola, Rus (Vinícius, 75.), Muszliu, Hangya – Houri, Nikolov – Bamgboye (Nego, 62.), Hodzic (Petrjak, 60.), Kovács I. (Nyári, 62.) – Futács (Nikolics, 85.). Vezetőedző: Joan Carrillo

Gól: Babati (83.) illetve Hodzic (4.)

Sárga lap: Mitrovics (11.), illetve Hangya (55.)