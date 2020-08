A Mol Fehérvár FC egy napon megvívott két mérkőzéssel zárta a felkészülést

Az Újpest FC ellen nyerni tudott a Mol Fehérvár FC, majd a cseh bajnok Slavia Praha ellen 55 percen át dominált. A Vidi vezetőedzője elégedett volt csapata teljesítményével, s látja, min kell javítani a bajnoki rajtig.

Annak ellenére, hogy délelőtti matinén, 10 órakor csapott össze a Mol Fehérvár FC és az Újpest FC, a tikkasztó hőséggel is meg kellett küzdeniük a feleknek. Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 2020-21-es idényrajtja előtt épp egy héttel lendületesen rohamozott a piros-kék alakulat a közel 500 kíváncsi szempár előtt. Lüktetett a játék, hol a fehérváriak iramodtak meg (azonban rendszerint lesen állították meg az akciókat), hol pedig az Újpest játékosai tornáztatták meg Emil Rockovot. Nikolics Nemanja aztán bevette a lilák kapuját, de ezt is lesről tette, így 0-0-val fordultak a csapatok. A szünet után a Vidi volt aktívabb, s bizony Pajovicsnak kellett sokszor résen lennie. A meddő mezőnyfölényt aztán a kongói Lubaki Rosy billentette meg picit. Többször is veszélyeztetett, de a párharcokat Rockov kapus nyerte. A találkozó utolsó percében aztán Armin Hodzic lépett elő a meccs hősévé, szépen lefordult emberéről, majd 15 méterről tüzelt, a labda a bal kapufáról pattant a hálóba, 1-0. A Mol Fehérvár négy döntetlen után ötödik felkészülési mérkőzésén már győzelemnek örülhetett.

– Nem győzelmekben gondolkodtam az utóbbi időszakban. A felkészülés során azt a játékot akartam felépíteni, amit majd játszatni szeretnék a csapattal – fogalmazott Márton Gábor, a fehérváriak vezetőedzője. – Úgy néz ki, hogy a fáradtság nagyon rányomta eddig a bélyegét a játékosokra, de szombaton már teljesen mást láttam. Ez a játék már kezd hasonlítani arra, amit el szeretnénk érni a szezonkezdésig. A legfontosabb az volt, hogy a játékosok végighajtották a mérkőzést, pedig az időjárás miatt nem volt könnyű dolguk. Jól játszottunk, persze voltak hibáink, de látjuk ezeket, és ki fogjuk javítani őket.

A fehérvári összecsapás után a Vidi buszra szállt, mert kora este az ausztriai Frauenkirchenben a hatszoros cseh bajnok, s BL-induló Slavia Praha ellen mérte le nemzetközi formáját.

A Vidi 55 percig dominált, s már a 9. minutumban vezetést szerzett, amikor Evandrót buktatták a tizenhatoson belül, Budu Zivzivadze pedig könyörtelen ítélet-végrehajtó volt, büntetőből talált be, 0-1. Több lehetőség is adódott a fehérváriak előtt, a prágaiak sokat köszönhettek a keret legtöbbre taksált játékosának, a transfermarkt.de szerint 6 millió eurót érő Kolár kapusnak.

Fordulás után nem sokkal Stanciu 22 méteres bombával egyenlített, aztán fokozatosan átvette az irányítást a Slavia az elfáradó fehérváriaktól. Musa 13 méterről fejezett be egy ziccert, majd Masopust 24 méterről lőtte ki a bal alsót. A Slavia Praha 3-1-re nyert.

– Nagyon tanulságos mérkőzésen vagyunk túl. Ötvenöt percen keresztül rendben voltunk, ezt követően a fáradtság miatt más játékot kezdtünk el játszani, ezzel együtt jöttek a hibák, amiket egy ilyen szintű csapat azonnal megbüntet – értékelt Márton Gábor. – Mindemellett azt gondolom, hogy ez a mérkőzés is hozzájárult a felkészülésünkhöz. A srácok tették a dolgukat, de be kell látnunk, hogy a Slavia egyelőre jobb csapat nálunk. A szombati két mérkőzésen az volt a cél, hogy minden játékosunk kilencven percet töltsön a pályán. Természetesen vannak olyan csapatrészek, ahol kisebb a lehetőség a variálásra.

Próbáltam úgy összeállítani a csapatokat, hogy mindkét keretben legyenek rutinos játékosok is a fiatalabbak mellett. Nálam nincs olyan, hogy A vagy B csapat, nálam csak egy csapat létezik, a Vidi, ami most ketté lett osztva a két edzőmeccsre.

A fehérváriak figyelme hétfőn 13 órakor Svájcra szegeződik, hiszen Nyonban kisorsolják az Európa-liga 1. selejtezőkörének párosításait.