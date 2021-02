A Mol Fehérvár FC csapata visszatalált a diadalok útjára?

2-1-re nyert a Mol Fehérvár FC a labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, s kiejtette a Ferencvárost. A legjobb négy közé a Budafoki MTE együttesén át vezet az út.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nem volt könnyű dolga a fehérváriak megbízott edzőjének, Szalai Tamásnak, hiszen a DVTK-tól elszenvedett újabb bajnoki fiaskót követően mély gödörből kellett kirángatnia a társaságot. Úgy tűnik, sikerült. A Fradi otthonában aratott 2-1-es diadalt a Vidi, s lépett tovább a kupában.

– Jól kezdtük a mérkőzést, gólt is sikerült szereznünk, de egy szélről érkező beadást követően szerencsétlen öngólt vétettünk. Ez sem törte össze a társaságot, végig kompaktak tudtunk maradni – értékelt Szalai Tamás. – Szervezett futballt mutattunk be, lezártuk a széleket, lezártuk a pálya középső részét, nem nagyon talált rajtunk fogást a Ferencváros. Le a kalappal a srácok előtt, küzdeni tudásból ez az este csillagos ötös! Csúsztunk-másztunk a pályán, senki nem ismert elveszett labdát, ezért teljesen megérdemelt a győzelem. Sokat beszéltünk a játékosokkal, egyénileg és csapatszinten is az elmúlt napokban, remélem ezzel a sikerrel most átszakadt a gát! A végén mindenki láthatta az ünneplést, szinte bombaként robbant fel a keret a pályán! Küzdöttünk egymásért és Fehérvárért, ez pedig sikerre vezetett.

A most minden csínyt, s kézi trükköt bevető Nikolics Nemanja már a meccs elején vezetést szerzett egy tizenegyessel. Nekifutásában és összeszorított foggal megeresztett rúgásában minden benne volt: vissza kell találni a helyes útra!

– Nem titok, nem voltunk jó passzban a mérkőzés előtt. Személy szerint karrierem talán egyik legrosszabb két hónapos időszakán vagyok túl. Bármit csinált a csapat, nem jöttek az eredmények – fogalmazott a klub honlapján Nikolics Nemanja, aki újra kezdőként lépett pályára. – Játékosokat és taktikát is váltottunk, de valami miatt az első félidei jó játékból a szünet után mindig visszavettünk. Visszacsúsztunk a tabellán, nem olyan helyen állunk, mint amit terveztünk a szezon előtt. A Fradi elleni kupameccs azonban vízválasztó lehet. A Diósgyőr elleni meccs után ottmaradtunk a stadionban, nagyon sokat beszélgettünk. Kerestük a megoldást, hogyan adhatnánk vissza a játékosoknak a hitet és az önbizalmat. Sok öltözőben jártam már, de talán a Vidié a legjobb. Nagyon jó srácok alkotják, félnek összeveszni egymással, annyira jók. De mondtam nekik: sajnos néha másik arcunkat kell mutatnunk. A Groupamában a Fradi ellen nem biztos, hogy csak a jó fiúk nyernek. Fontos a mentális felkészülés és az, hogy egy ilyen meccsen megmutassuk, hogy mennyire tudunk harcolni egymásért. Amikor egy játékos bajban van, kezet kell neki nyújtani, segíteni kell. Ha valaki rossz megoldást választ, pozitív energiát kell neki adni. Úgy mentünk a Ferencvároshoz, hogy jelezzük: itt vagyunk, és számolni kell velünk! Sok meccs van még a bajnokságból, célunk, hogy odaérjünk a második helyre. Ez a realitás, s ezért mindent megteszünk. Azonban egy kupagyőzelem nekünk és a szurkolóknak is fontos lehet. Ezen a meccsen nem is a továbbjutás volt a legfontosabb, hanem az, hogy mindenki győzni akart, kisegítettük egymást. Tanulni akarunk a hibáinkból. Tudtuk jól, hogy a Fradi támadni fog, s a második félidőben inkább a védekezésre kell fókuszálnunk és esetleg onnan, kontrákból veszélyeztetni. Büszke vagyok a srácokra! Sokan maguk alatt voltak az elmúlt hetekben, de ez a továbbjutás lendületet adhat. Minimum, hogy ilyen hozzáállással, akarattal, harcossággal lépjünk pályára ezután. Rajtunk múlik. A szurkolókat arra kérném ebben a nehéz időszakban, hogy tartsunk össze, maradjanak mellettünk. Miattuk is játszottunk, nem akartunk újabb csalódást okozni nekik – mondta Nikolics.

A Ferencváros ellen gyakran betaláló védő, Stopira két gólt is szerzett. Előbb a saját kapujába csúsztatott, majd ő fejelte a győztes gólt.

– Jól kezdtük a mérkőzést, korán megszereztük a vezetést, aztán néhány perccel később egy rendkívül balszerencsés öngólt vétettem. Próbáltam mentálisan erős maradni, és úgy éreztem a pályán, hogy ez az egész csapatra igaz – vélekedett a zöld-foki-szigeteki hátvéd. – Igazi csapatként, egymásért küzdöttünk. Nagyon boldog voltam, amikor a szünet előtt sikerült a Ferencváros kapuját is bevennem. Ez a szív diadala volt, elsősorban szurkolóinknak ajánljuk a Ferencváros elleni sikert, hiszen az utóbbi hetekben nem igazán tudtunk nekik örömet szerezni. Bebizonyítottuk a pályán, hogy sosem adjuk fel. Ugyanilyen szenvedéllyel fogunk futballozni a bajnokság hátralévő részében és természetesen a kupában is.