A Mol Fehérvár FC családapái a labdát is előveszik az egyéni tréningek során, muszáj a gyakorlás

A koronavírus-járvány a hagyományokat nem sodorta el, még ha másképp, mint korábban, de a húsvétot a Mol Fehérvár FC labdarúgói is megünneplik. Pátkai Máté minden bizonnyal főzni fog, Kovács István pedig online locsol.

A Vidi 23-szoros válogatott középpályása, Pátkai Máté három kisgyermek édesapja. Egyéni edzésekkel tarkított mindennapjait családi körben tölti Budapest melletti otthonukban. Lényegesen másfajta életet él; ha zajlana a bajnokság, napi két edzést dolgozna végig a társakkal Fehérváron.

– Dúl a tavaszi szünet, de eddig a lányom online órákon vett részt napközben, a két ovis gyerkőccel többet lehetünk most együtt, eltöltjük az időt – mesélte a 32 esztendős Pátkai Máté, akinek egy 8 éves lánya van, a fiai 6 és 3 évesek. – Kertben tudunk mozogni. Mindennap teljesítem az előírt edzésmunkát, futást, erősítést elvégzem becsülettel, s töltöm is fel a közös site-ra, ahol ellenőrzik az elvégzett munka mennyiségét és milyenségét. A labda is előkerül. A nagyobbik fiammal szoktam focizni, ami nyilván nem egyenértékű egy edzéssel, hiszen ő még csak hatéves. Próbálok minél többet labdához érni itthon is.

Kovács István Székesfehérváron él feleségével és két apró gyermekével. Mint mondja, számukra különösebb változást nem hozott a vírus szülte zárkózottság.

– Próbáljuk betartani azokat az utasításokat, amelyeket a szakemberek és a döntéshozók hoznak. Nekünk nagymértékben nem változott az életünk, előtte sem voltunk olyan nagy jövő-menők a feleségemmel és a két gyermekünkkel. Most annyiban változott a helyzet, hogy nem tudunk találkozni a szüleinkkel és a nagyszüleinkkel. Valamint az én életemből hiányzik egy fontos dolog, a futball. Egyéni edzéstervet kaptunk, amelyet el kell végezni. Nem könnyű, sőt, egyre nehezebben esnek az egyéni futások. Viszont ilyenkor mutatkozik meg, hogy a futballnál is vannak fontosabb dolgok. Tudjuk, hogy mi a feladatunk.

Köszönjük az egészségügyi dolgozók, a rendfenntartók erőfeszítéseit, akik azért dolgoznak, hogy mihamarabb vége legyen ennek a rémálomnak – fogalmazott a 28 éves, 15-szörös válogatott Kovács István, aki szintén alkalmat teremt egy kis labdázásra. – A hét folyamán két alkalommal sprintedzésünk is van, amelynek helyszínét a klub biztosítja az edzőközpontban. Ilyenkor előkerül a labda is, s egyénileg lehet kicsit gyakorolni. Persze nem ugyanaz, mint egy csapatedzés, de fontos, hogy a labdaérzékenység és a finomérzékelés ne vesszen el, mert ha újraindul a bajnokság, szükség lesz rá.

Pátkai szerint nem lesz könnyű visszazökkenni a bajnoki ritmusba, ha már lehet mérkőzéseket rendezni.

– Az egyéni edzések nem elegendők arra, hogy kellőképpen felkészüljünk a folytatásra. Valamilyen szintet el lehet érni, fontos, hogy ne épüljön le az ember, de nincs kétségem afelől, ha elkezdődik a rendes csapatedzés, akkor a második nap után izomlázam lesz. Bármennyire is akarja az ember karbantartani magát, az erősítő és futóedzések közel sem olyan mozgásformák, mint amilyeneket a közös tréningeken elvégzünk.

A közelgő húsvét a labdarúgók háza táján sem múlhat el program nélkül.

– Tavaly a nagyikat, tesókat, unokatesókat meglocsoltuk, sőt, a nagyobbik fiammal az óvodai csoporttársaihoz is ellátogattunk, idén ez elmarad. Ha minden igaz, tojáskeresés lesz a kertben nálunk – adott betekintést az ünnepi pillanatokba Pátkai Máté, aki hozzátette: „Általában van nálunk húsvéti menü, gondolom, ez most sem változik majd.” A bizonytalanság feltételezi, hogy a középpályás különösebben nem vesz részt a konyhai forgatagban.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Mostanában többet főzök, mint a feleségem. Szeretem a hasamat, imádom a finom ételeket, s szeretek főzni is. Igyekszem a konyhában is helytállni. Állítólag nem csinálom rosszul, de persze van még hova fejlődnöm. Nincs specialitásom, de imádom a bogrács­ban főtt lecsót. De az utóbbi időszakban jócskán leapadt a zsírszázalékom, amelyet tartanom kellene, vagyis oda kell figyelnem, mennyit és mit eszem.

Kovácséknál a menü összeállítása a hölgyszakasz feladata. De nem csak az.

– Heti egyszer a feleségem jár boltba, ő a legerősebb a családban – nevet Kovács István –, volt olyan betegség, amelyik hármunkat ledöntött, őt azonban nem, így megszavaztuk, hogy ő járjon bevásárolni. Nekünk ez lesz az első olyan húsvét, amelyik programmal is jár a gyerekeknek. Egy kis tojáskereséssel készülünk a lakásban a kétéves kislányomnak és az egyéves kisfiamnak. Öröm az ürömben, hogy régen töltöttem ennyi időt a családommal, mint mostanában. Nem lehet unatkozni a gyerekek mellett.

A Kiskokóként becézett támadó középpályás új módját eszelte ki a jellegzetes népi hagyománynak.

– A modern technikának köszönhetően virtuálisan locsolom végig a családot. Kislányomat kérdeztem, hogy minek örülne: a parfümös vagy a kannás locsolásnak, egyszer ezt válaszolta, egyszer azt, majd kitaláljuk, melyik legyen.