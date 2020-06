A MOL Fehérvár FC büntetőt is rontott, s osztoznia kellett a pontokon

Magasabb fordulatra kapcsolt a labdarúgó NB I, a szezon végéig hetente két mérkőzést vívnak a csapatok. A 28. fordulóban az Új Hidegkuti Nándor stadionbeli albérletében fogadta a Budapest Honvéd a Mol Fehérvár FC-t.

Napsütötte parkolóból gurult ki a Mol Fehérvár FC labdarúgóit szállító autóbusz Székesfehérvárról, azonban a fővárost özönvíz áztatta este, így a Honvéd ideiglenes otthonául szolgáló MTK-pálya mellett esőtengeren átgázolva jutott az arénába. Közben a Kisvárda 1-1-es döntetlent játszott a Mezőkövesddel, míg a 20-szoros bajnok Újpest 3-1-re győzte le kiesési rangadón a hétszeres bajnok, de most rettentő nehéz helyzetbe került Debreceni VSC-t.

Az esőfelhők elvonultak, amikor a fehérváriak pályára futottak. A tabella második helyén álló, a Ferencvárossal szemben kilencpontos hátrányban lévő Vidi lendületesen melegített, az intenzív cicázás közben Szalai Tamás pályaedző űzte, hajtotta a kezdőben helyet kapókat, míg Futács Márkó 18 méterről próbálkozott a jobb felső sarokba tekerni rendületlenül – nem lőtt csúnya gólokat. Talán meccs közben is sikerül hamarosan…

Alaposan rotálta együttesét Joan Carrillo a Kisvárda elleni diadalhoz képest. Rus a padra került, Hangya kezdett a helyén, Juhász is ott volt a védelemben, Nego Loic azonban nem, sárga lapos eltiltását töltötte a friss Magyar Kupa-­0győztes, a tabella hatodik helyén álló Honvéd ellen. Nyári, Houri, Vinícius is pihent.

Nikolics Nemanja azonban nem! A 4. perc elején Bamgboye jobbról emelt középre, Petrjak sarokkal pöccintette hátra a labdát az érkező Nikolicsnak, aki 16 méterről egyből kilőtte a bal alsó sarkot, 0-1. A vezető találat után a piros-kékek átengedték a területet a Honvédnak. A hazaiak főként Kamber felfutásaival, Gazdag vagy Ugrai üres területre való bejátszásaival próbáltak zavart okozni, nem sok sikerrel. A 17. percben Elek elvétett ugyan egy labdát támadás közben, a visszafutó Kamber azonban Petrjakot indította, Nikolicsnak tette ki balra, akinek centerezésébe Mezgrani kézzel ért bele a büntetőterületen belül. A tizenegyest Nikolics lőtte, balra helyezett, de Tomas Tujvel kiütötte a labdát, majd az ismétlést is védte, s ütközött az ítélet-végrehajtóval. Ápolás után kötéssel a fején állt vissza a vonal elé. A kispestiek nem tudtak újítani, ismét a Vidi dominált, de gólhelyzetig sokáig nem jutott. Bamgboye jobbról érkező beadásai jelentettek volna némi veszélyt, ha kicsit pontosabbak, vagy ha akad rá érkező ember. A félidő hajrájában Lanzafame lépett ki, de Kovácsik jó ütemben vetődött elé, így fehérvári előnnyel szusszanhattak a felek.

Pisont István variált a szünetben, Aliji helyett Uzomát küldte pályára, de a 48. percben Ugrai késztette kiabálásra a Honvéd-szurkolókat, labdája azonban csak kívülről rezgette meg a hálót. Irányított a Fehérvár, az első félidő kiegyenlítettebb labdabirtoklási arányát biztosan borították a vendégek a szünet utáni negyedórában, mégis Ugrai lőhetett kapura 17 méterről – borzasztóan gyengén. Egyre inkább magára talált a Honvéd, s a 63. percben mattolta is a Vidi védelmét. Előbb Gazdag lőtt Kovácsikba közelről, a kipattanó Pátkaihoz került, de Ugrai egyszerűen elvette tőle a labdát, cipelte néhány métert keresztbe, majd 14 méterről a léc alá lőtt, 1-1. Joan Carrillo kettős cserével igyekezett frissíteni, Houri és Hodzic szálltak be, újra a vendégek uralták a játékot. Petrjak bal oldalról befelé zúgó labdájáról éppen lemaradt az előrevetődő Nikolics, majd Hangya Szilveszter jobbról érkező centerezését követően belsőzött a kapu mellé 10 méterről a korábbi válogatott csatár. Az utolsó tíz percre Futács Márkó is harcba szállt, azonban a hátralévő időben nem jutott kapuig a Vidi, míg a fellazult védelemre lendületből vethettek támadásokat a hazaiak. Szerencsére a Honvéd játékosai is hadilábon álltak a célzással, így igazságos az osztozkodás.

Jegyzőkönyv

Budapest Honvéd FC–Mol Fehérvár FC 1-1 (0-1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 500 néző. V.: Csonka Bence (Medovsrszki, Bornemissza)

Honvéd: Tujvel – Batik, Kamber, Lovric – Mezgrani, Szendrei (Moutari, 84.), Hidi, Gazdag (Nagy G., 84.), Aliji (Uzoma, a szünetben) – Ugrai (Cipf, 90.), Lanzafame (Kesztyűs, 64.). Mb. vezetőedző: Pisont István

Mol Fehérvár FC: Kovácsik – Hangya, Juhász, Muszliu (Vinícius, 73.), Stopira – Pátkai (Houri, 64.), Elek – Bamgboye (Futács, 81.), Kovács (Hodzic, 64.), Petrjak – Nikolics. Vezetőedző: Joan Carrillo

Gól: Ugrai (63.) illetve Nikolics (4.)

Sárga lap: Kamber (17.), Ugrai (30.), illetve Pátkai (37.)