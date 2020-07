A MOL Fehérvár FC a szlovén Murával találkozik

A hét közepén enyhített az edzőtábor tempóján a MOL Fehérvár FC, hogy szombaton 18 órakor frissebben csaphasson össze az NS Mura alakulatával.

Kedden este harcos meccset vívott a Vidi a szlovák bajnok és kupagyőztes Slovan Braislavával, a 2-2-es döntetlennel árul összecsapást követően pedig a csapat visszaállt a napi egy edzéses munkaprogramra. Szerdán délelőtt tréningezett a MOL Fehérvár FC, majd csütörtök délelőtt rangadó szemtanúi és szurkolói lehettek az augusztus 15-i bajnoki rajra készülő labdarúgók. A Vidi szakmai stábja kétszer 25 perces meccset játszott az egészségügyi stáb és a kitmanek, vagyis a felszerelés menedzserek alkotta vegyes csapattal. A végeredményt nem kívánták megosztani a nyilvánossággal a küzdő felek… A profik aztán délután erősítettek, majd a bükfürdői pályán technikai gyakorlatokat teljesítettek, végül a keretet két részre osztva látványos mérkőzést vívtak. A helyi utánpótlás gyerkőcei ámultak és bámultak egy-egy szép akció végén, sőt, autogrammokat is begyűjthettek a csata végén.

Szombaton 18 órától minden bizonnyal nem a írástudásukat kell elővenniük a fehérváriaknak Szombathelyen, a Haladás Sportcentrumban. Márton Gábor a szlovén első osztály negyedik helyén zárt NS Mura ellen küldi pályára a Vidit. A muraszombati alakulat játékoskeretének összértékét 6,3 millió Euróra taksálja a transfermarkt.de internetes oldal, vagyis papíron jóval szerényebb játékerőt képvisel, mint a MOL Fehérvár FC. Legpiacképesebb játékosuk a 26 esztendős csatár, Amadej Marosa, aki 13 gólt szerzett az előző idényben. De a 27 éves horvát támadó középpályás, Luka Bobicanec is erőssége a fekete-fehér egyletnek, 11 gólig jutott a nemrég lezárt szezonban.

Pátkai Máté szerint a lehető legjobb körülmények között készül a Vidi Bükfürdőn, hiába szakított a hagyományokkal a klub, s nem Ausztriában, hanem a határon belül edzőtáborozik.

– A Haladás elleni meccsen nem azt nyújtotta a csapat, ami elvárható lenne a Fehérvártól, a Slovan ellen már reményt keltőbb volt a játék és a hozzáállás is. Minden edzőnek más a futballhoz való hozzáállása, most is más az elképzelés, mint eddig. Egy-két dolgot már megérett a csapat, de hosszú még az út, s rengeteg olyan elképzelése van az új vezetőedzőnek taktikában, támadásépítésben, védekezésben, amit még el kell sajátítanunk – vélekedett az edzőtáborról Pátkai Máté, a Vidi középpályása.