A MOL Fehérvár a második 45 percben fordított a Puskás otthonában

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 24. fordulójában megyei rangadón csapott össze a Puskás Akadémia FC és a MOL Fehérvár FC.

Hiába nem játszik már mérkőzéseket pályaválasztóként Pancho Arénában a MOL Fehérvár FC, a piros-kék klub mégis minden pillanatban jelen van Felcsúton. A sajtótribün asztalain a fehérváriak nemzetközi szereplését hirdetik az öntapadós cimkék, sőt, az ellenőr helyét jelölő UEFA feirat is mementóként szolgál, emlékeztetve a Vaduz elleni, ezidáig utolsó Európa-liga-selejtező mérkőzésre.

Az El-szereplésre akár mindkét Fejér megyei alakulat esélyes lehet, a negyedik Puskás az előrelépés, vagyis a győzelem reményében fogadta a bajnoki aranyról továbbra is álmodó MOL Fehérvár FC-t. A hazaiaknál Szolnoki sérülés, Josip Knezevic pedig sárgalapos eltiltása miatt nem szállhatott harcba, míg fehérvári oldalon a meghűléssel bajlódó Hangya Szilveszter, valamint Nikolov és Milanov is kimaradt a keretből.

Az első támadásokat a fehérváriak vezették, majd a Puskás Akadémia már a vendégvédőket próbálták zavarni a labdakihozataloknál, de néhány perc elteltvel gyors passzokkal a jobb oldalon fejlődött fel a Vidi. Bamgboye egy csel után szépen tálalt Kovács István elé, aki azonban túl magas labdát emelt Nikolics felé. Nagy helyzet volt, ami után újra a fehérváriak előtt adódott lehetőség, de Bamgboye felé ismét pontatlan átadás szállt. A 10. percre újra változott a kép, a Puskás hátrébb vonta védelmi vonalát, a Vidi pedig újra veszélyeztetett, egy jobb oldalról érkező szögletrúgás nyomán csapattársa, Juhász szorításában Stopira fejelt a kapu mellé.

A Puskás hoszú percek után jutott el újra a piros-kékek tizenhatosáig, Slagveer játszott össze Vanecekkel, a holland szélső be is verekedte magát, de szerelték Juhászék. A 24. percben egyetlen ritmusváltás elegendő volt a Puskásnak, hogy vezetést szerezzen. Gyurcsó tartotta a labdát, majd a balján felfutó Nagy Zsolthoz passzolt, aki az alapvonal mellől emelt középre. A tizenegyespont környékén két felcsúti is üresen várta a labdát, de azt a harmadikként berobbanó Luciano Slagveer belsőzte egyből a kapuba, 1-0. Zavartan futballozott a Fehérvár, pontatlan átadásaikkal pedig nem jutottak előrébb. Nemúgy a hazaiak, Gyurcsó Ádám egy lecsúszott beadással tornáztatta meg Kovácsikot, a fehérvári kapusnak nagyot kellett nyújtóznia, hogy kiüsse a labdát a léc alól. A Puskás Akadémia a szünetig lendületben maradt, gyorsan táncolt a labda játékosai lábán, hol a bal, hol a jobb oldalon vezettek támadást, ráadásul a 44. percben akár növelhette is volna előnyét a PAFC. Plsek középről jobbra tette a labdát, Slagveer 12 méterről keresztbe lőtte a labdát a kapu előtt – igaz, alig tévesztett célt.

Joan Carrillonak változtatnia kellett a szünetben, Juhász Roland helyett Nego állt be, akitől lendületet várt a tréner a jobb oldalon, ráadásul három védőt hagyott hátul. Az 50. percben lendült is a Vidi, Ivan Petrjak adott középre pontosan jobbról, a nigériai Funsho Bamgboye pedig ballal lőtt a felcsúti kapu jobb oldalába, 1-1. Határozottan feljavult a fehérváriak játéka, újra domniáltak a vendégek, s Stopira igen látványos mozdulattal, ollózva lőtt 10 méterről, de a labda éppen középre szállt, Hegedűs Lajos ölébe. Az 59. percben fordított a Vidi: Kovács játszott a bal oldalra, egy védőn megpattant, Slagveer pedig kifelé fordult volna, de Petrjak odalépett, elvette tőle a labdát, s 6 méterről átpöccintette a kivetődő felcsúti kapus felett, 1-2.

A gól után Elek beállításával visszaállt négyvédős játékra a Vidi, s őrizte is előnyét. Sőt, egy szabadrúgás után Stopira közeli próbálkozását Hegedűs nagy szerencsével hárította a rövid sarok előtt. A 81. percben Hadzsiev passzát fülelte le Houri, Petrjakhoz továbbított, labdája átjutott Hegedűsön, a berobbanó Nikolics Nemanja pedig 2 méterről helyezett a hálóba, 1-3. Az utolsó előtti percben kiütötte a Vidi a Puskást, Houri beadását a csereként beállt Szabó Levente fejelte a felső lécre, a lecsorgót pedig másfél méterről Stopira lőtte a hálóba, 1-4.

Puskás Akadémia FC–MOL Fehérvár FC

1-4 (1-0)

Felcsút, Pancho Aréna, 2015 néző.

V.: Pintér Cs. (Albert, Márkus)

PAFC: Hegedűs L. – Radics, Meissner, Hadziev, Nagy Zs. – Urblík (Sós, 78.) – Slagveer, Van Nieff (Favorov, 82.), Plsek, Gyurcsó – Vanecek. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Fehérvár: Kovácsik – Fiola, Muszliu, Juhász (Nego, a szünetben), Stopira – Pátkai, Houri – Bamgboye (Elek, 65.), Kovács I., Petrjak (Szabó L., 85.) – Nikolics. Vezetőedző: Joan Carrillo

Gól: Slagveer (24.) ill. Bamgboye (50.), Petrjak (59.), Nikolics (81.), Stopira (89.)

Sárga lap: Nagy Zs. (40.), Hadzsiev (43.), Van Nieff (47.), Urblík (67.), Hegedűs (88.) illetve Petrjak (26.), Szabó L. (91.)

