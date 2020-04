A mélypontról felállva lett a világ legjobbja Hajas Norbert

A 48 esztendős Hajas Norbert neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen a sokszoros erőemelő-világbajnok, világkupagyőztes a sikereit azután érte el, hogy elveszítette jobb lábát egy szerencsétlen motorbalesetben. Az Óbudai Erőemelő SE versenyzője gondolkozik azon, hogy szűkebb pátriájában alapítana klubot, de erre csak a járvány után kerülne sor.

Óriási tartásra, erőre volt szüksége ahhoz, hogy felül­emelkedjen a történteken, de némi időnek el kellett telnie, hogy sportolni tudjon.

– A balesetem előtt is sportoltam, csak abba kellett hagynom. Aztán a barátaim segítségével, tolókocsival jutottam el abba a velencei edzőterembe, ahová már korábban is lejártam edzeni. Nagyszerű érzés volt ismét a súlyok közelében lenni, főleg, ha azt nézzük, hogy a baleset következményeként eltörött a csuklóm, akárcsak a bal bokám, és nem tudtam lábra állni, menni. Körülbelül két és fél évvel a baleset után voltam képes mankó segítségével közlekedni. Korábban amatőrként edzettem, de ekkor még nem testépítőként, és tényleg csak saját kedvtelésemre emelgettem a súlyokat.

Az erőemelésben az erő és a technika dönt, akárcsak a súlyemelésnél. Szigorú szabályok vannak, és vezényszavakra kell végrehajtani a gyakorlatokat.

– 2015-ben az egyik ismerősöm szólt, hogy lesz egy amatőr fekvenyomó verseny. Én akkor csupán nézője voltam a megmérettetésnek. Megtetszett, és három hónappal később elindultam egy versenyen. Éreztem, hogy ez jó lesz nekem! Sokat jelentett az, hogy korábban sokat dolgoztam súlyokkal, de a balesetemnél is rengeteget számított. Mondták az orvosok, hogy ha nem lettem volna olyan állapotban, nem lett volna rajtam annyi izom, akkor biztosan több sérülést szenvedtem volna el, és több mindenem törött volna el. 2015 novemberében egy világkupán indultam először, amelyet Magyarországon rendeztek, és rögtön a második helyre sikerült odaérnem.

Ezt követően jöttek is a kiemelkedő eredmények, mondhatni legyőzhetetlen. Nem véletlenül: ahol elindul, retteghetnek a riválisok, ha meghallják Hajas Norbert nevét.

– Hat világbajnoki első helyezésem van, ezek közül három világcsúcs, és a mai napig is él. –75 kg-ban indulok (ez a 75 kilogramm alatti versenyzők kategóriája – a szerk.), és 168 kg-mal tartom a világcsúcsot jelenleg. Ezeket a versenyeket főként Németországban, Ausztriában, valamint Csehországban rendezték.

Nem panaszkodhat a 2019-es versenyidényben elértekre sem, de már gőzerővel készült az idei szezonra, melyet alaposan átírt a koronavírus, és sorra módosítottak a programon.

– Októberben Szlovákiában rendezték a világbajnokságot, ott az első helyen zártam világcsúccsal. Ezt követően még december elején Lengyelországban a világkupán is a dobogó legfelső fokára állhattam. Ez volt az utolsó versenyem tavaly, most lett volna április 5-én Lengyelországban az Európa-bajnokság, amely a jelenlegi helyzet miatt elmaradt. Július 5-én lenne a horvátországi Zadarban a következő világkupa, de nem tudjuk még, hogy megtartják-e. Az Eb időpontját pedig áttették júliusra. Bízom benne, hogy addigra rendeződik a helyzet valamelyest, nagyon készültem az Európa-bajnokságra, most egy kicsit azzal, hogy elmaradt, vissza kellett vennem a súlyokból.