A megyei fociszövetség elnöke, Bencsik István elégedett

Szokásos évzáróját tartotta a megyei futballszövetség, amelyen jó hangulatban értékelték az őszi idényt.

Bencsik István, az FMLSZ társadalmi elnöke köszöntötte a megjelent sportvezetőket, a klubok képviselőit, valamint az elnökségi és bizottsági tagokat, míves ajándékcsomaggal köszönte meg az aktívák munkáját. Az alelnök, Bíró Zsolt, valamint az igazgató, Schneider Béla is értékelte Fejér amatőr futballjának történéseit. A korábbi elnök, a szervezetet 1983-tól 1998-ig irányító Sárvári István is szót kapott, elmondta, jól haladnak a dolgok a megyében, figyeli az eseményeket, valamint sok időt szentel a horgászatra is. Az őt az elnöki székben követő Nemes Ferenc – 1998-tól vette át a feladatokat elődjétől, 2000-ig töltötte be a posztot, a hazai amatőr ligában kapott szerepet, majd az MLSZ alelnöke lett, a Kisteleki István lemondását követő, Csányi Sándor megválasztását megelőző időszakban irányította a hazai szövetséget – mondta a pohárköszöntőt. Nemes közölte, a fejlődés töretlen, Fejérben rendben mennek a dolgok, amire büszke lehet a futball összes szereplője.

– A teljes megyei focit, a profikat is beleszámítva jól állunk, két NB I-es csapatunk van, a MOL Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC, az NB II-ben rendkívül jól szerepel a Csákvár, az NB III-ban a Dunaújvárosi PASE, az Iváncsa, az újonc Bicske, a Vidi és a felcsútiak második csapata érdekelt. A legnagyobb siker a Vidi májusi kupagyőzelme, valamint a Bicske feljutása volt a magasabb osztályba, utóbbiak nagy bravúrral győzték le az osztályozón az esélyesebbnek vélt, nagy hagyományokkal rendelkező Tatabányát – jegyzi meg Bencsik István.

Hozzáteszi, a társasági adónak köszönhetően az infrastruktúra tekintetében rendkívüli a fejlődés a megyei labdarúgásban, folyamatosan újulnak meg a pályák, az öltözőépületek, klubházak. A bajnoki osztályok színvonala továbbra is magas, miként a játékosok száma is.

– Fejér a méretét tekintve nem tartozik a nagy megyék közé, a futballisták számában azonban ott vagyunk a közvetlen élmezőnyben, még akkor is, ha 2010-től nyolc éven át jelentősen nőtt a létszám, idén stagnálás következett be. Vannak pozitív jelek, de tovább javítható az amatőr és a profi klubjaink együttműködése. Bár gond e tekintetben sincs, azt sajnálom, hogy a játékvezetők számát tekintve nem tudtunk áttörést elérni, ez feltétlenül megoldásra vár. A kispályás futballunk rendszere országos szinten is kimagasló, a két nagyvárosban, Székesfehérváron és Dunaújvárosban színvonalas küzdelmek zajlanak, a közelmúltban másodszor rendeztük a megyebajnokok tornáját, nagyszerű meccseket vívtak az élcsapatok. Rövidesen zárul a ciklus, a 2015 nyara óta tartó időszak a magyar futballban, ugyanis jövő tavasszal tisztújító közgyűlést tart az MLSZ, ami érintheti a megyékben zajló munkát is, a tisztségviselőket. Az elnökségi, bizottsági tagok, a társadalmi aktívák mandátumai lejárnak, úgy gondolom, jól dolgozunk, ezért bízom abban, hogy valamennyien folytathatjuk a munkát.