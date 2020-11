A meglepetés küszöbén állt a TC

Topcsapattól szenvedett nagyon szoros vereséget az Aqvital Csákvári TC asztalitenisz csapata, majd hozta a kötelezőt az Extraligában.

Magára talált az Aqvital Csákvári TC férfi asztalitenisz csapata az Extraliga 2020-21-es idényében. Nem kezdett igazán jól a Fejér megyei együttes, igaz, azoktól az együttesektől szenvedett vereséget a bajnokság elején, melyek évről-évre a mezőny legjobbjai. A legutóbbi, „kettős” fordulóban is találkozott egy topcsapattal a Csákvár, a mezőberényi HED-Land az előző szezonban is final four-szereplő volt, s most is több utánpótlás, s egykori felnőtt válogatott játékossal álltak asztal mellé. Ennek ellenére kiegyenlített volt az összecsapás. A páros-csatát elbukták a hazaiak, majd az egyéni csatározások során Éliás Attila mindkét mérkőzését magabiztosan nyerte, pedig az Extraliga idei küzdelmeiben még egyszer sem örülhetett győzelemnek. Az utolsó pillanatig kiélezett párharcban Hoffmann Tamás hozott még egy meccset, de végül a rutinosabb Mezőberény 4-3-ra nyert.

Egy nappal később a Kiskunfélegyházi ASI alakulatát fogadta a TC. A párost rögtön nyerték, Kovács Sebestyén és Nagy Norbert remekül pingpongozott, s 3-1-el szerzett előnyt. Kovács Sebestyén aztán hozta mindkét egyes meccsétm ráadásul hibátlanul, egyetlen szettet sem vesztett. Hoffmann Tamás is két győzelemmel járult hozzá a csákvári sikerhez, amihez kellett az is, hogy Éliás Attila 3-1-re verte a félegyháziak legjobbját, Pengő Gábort. Éliás a két bajnoki csákvári hőse lett, de nem csupán ő, hanem az Aqvital TC teljes serege feljövőben van, s megszilárdította pozícióját a középmezőnyben. A Csákvár asztaliteniszezői a következő fordulókban tovább gyarapíthatják pontjaik számár, hiszen ismét két hazai derbi jön. November 15-én a Komló érkezik a Vértesbe, majd 21-én a MOATSZ Utánpótlás-válogatottja látogat Csákvárra.

Vezető képünk egy korábbi meccsen készült. Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap Archív