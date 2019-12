A MÁV Előre-Bericap rutinos játékosa szebb folytatást ígér

A MÁV Előre-Bericap férfi NB I-es röplabdacsapata a tavalyi szezonban kivágta a rezet, és a hatodik helyen zárt, ellenben az őszi idényben nem sikerült felvenniük a ritmust, és az alapszakaszt sereghajtóként fejezték be csoportjukban. Neukum Gábor csapatkapitánnyal beszélgettünk az okokról és a megoldásról.

Az előző idényben a vállsérülése és műtétje miatt nem sokat tudott hozzátenni a rutinos nyitásfogadó-ütő poszton játszó Neukum Gábor, de megítélése szerint reális volt a megszerzett hatodik hely, mert igazi csapatként játszottak a kék-fehérek.

– Én jobbára csak kívülről láttam a csapat játékát, de javarészt tartottuk a szintet, csupán néhány hullámvölgy kísérte az évet. A végén szerencsére sikerült a kedvező pozícióban zárni, amelynek mind a vezetés, mind a csapat egyaránt nagyon örült – fogalmazott a játékos.

– Az alapozást még Németh Ödön vezetőedzővel kezdtük, keményen dolgoztunk, volt egy olyan egyhetes felkészülésünk, amelyen közel harminc edzést csináltunk végig. Ez minden kétséget kizáróan jót tett, hiszen fizikálisan rendben voltunk, illetve vagyunk. A felkészülési tornákon valamilyen szinten tudtuk hozni a tavalyi formánkat. Azért az látszott, hogy az előző évben velünk közel azonos tudású csapatok szépen beerősítettek, nekünk pedig egy igazolásunk volt, Kun Benedek személyében – tette még hozzá.

Elkezdődött a szezon, melynek az első meccsét a Debrecen ellen még hozták, nyertek három-egyre, majd elindult egy olyan lejtmenet, melynek során elég sokan hitüket vesztették, ahogy jöttek a vereségek gyors egymásutánban – több siker pedig egyelőre nem érkezett.

– Nehéz most, mert egy nagyon mély szakadékba kerültünk. Keressük az okokat. De úgy gondolom, hogy ennek inkább pszichés, mentális háttere van, függetlenül attól, hogy erősebb csoportban voltunk az idei évben. Ellenben, ahogy tavaly megvertük a Debrecent, úgy idén is kétszer le kellett volna győzni őket.

Ugyanez vonatkozik a Szolnoki RK csapata elleni párharcra is. Egy biztos, hogy nem felejtettünk el röplabdázni – ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy egy gyerek sem felejt el biciklizni. Fejben egy kicsit leeresztettünk. Történtek ugyan változások, Németh Ödön elköszönt, majd Kun Benedek is távozott, és ezek még inkább fokozták a nehézséget. Nagyon remélem, hogy sikerül túllépni ezen, most vége az alapszakasznak, a következő félévben szerintem több keresnivalónk lesz – hangsúlyozta Neukum.

A gárda irányítását Gazsi Péter vette át, aki a felnőttcsapatba több fiatalt is felvitt az utánpótlásból. Abban reménykednek a Lokinál, hogy szépen fognak szerepelni, de ezáltal is nagyobb szerep fog hárulni a csapatkapitányra.

– Idősebb, és tapasztaltabb játékosként természetesen ugyanúgy mi is megadjuk a tiszteletet Gazsi Péternek, annak ellenére, hogy több évet játszottunk vele egy csapatban. A fiataloktól is elvárjuk mindezt, csapatkapitányként rá is szoktam szólni a fiúkra. Bízom abban, hogy ezek a srácok egyre inkább beintegrálódnak a csapatba, és egy-két év múlva ők alkotják majd a gárda zászlóshajóját. Ehhez szükség van a meccsrutinra, emellett még szokniuk kell az NB I légkörét. Tapasztalatot kell gyűjteniük, hogyan reagáljanak a labdára, hogyan, milyen irányba kell mozogniuk a pályán.