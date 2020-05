A MÁV Előre-BERICAP röplabda csapatai edzésben vannak

Közel két hónap karanténban eltöltött edzés után elindultak a foglalkozások a MÁV Előre-BEICAP röplabdacsapatainál, valamint az utánpótlás együttesek is bekapcsolódtak a munkába.

Nagy Róbert, a klub elnöke optimistán tekint a jövőbe, és bízik abban, hogy miután több rendelkezést is feloldottak, gördülékenyebben alakul a csapatok programja.

– Nálunk szerencsére már elindult az élet, sikerült megegyezni a Felsővárosi Általános Iskola vezetésével és Török Szabolcs tankerületi igazgatóval, hogy délutánonként tarthatunk edzéseket a létesítményben. Az U15-ös korosztálytól felfelé minden csapatnak lehetősége van hetente két-három alkalommal részt venni a foglalkozásokon.

Arról nincs szó a sportág jellegéből adódóan, hogy a játékosok egymással érintkezzenek.

– Kerüljük azokat a játék­elemeket, ahol ez előfordulhatna. Most véletlenül sincs a bemelegítéseknél foci, nincsenek „összeölelkezések”, ám az óhatatlan, hogy ne pacsizzanak egyet-egyet a játékosok.

Természetesen nagy kérdés, hogy mennyire tudták hasznosan eltölteni a mögöttük hagyott két hónapot a csapatok tagjai, hiszen azért teljesen más otthoni körülmények között edzeni, mint a társakkal.

– Az idősebbekre nem lehet panasz, jól végrehajtották a kiadott feladatokat, mind a fiúknál, mind a lányoknál. A kisebbeknél persze nem lehetett ugyanazt elvárni, ott akadtak hiányosságok. Mi azonban az online edzéseket azért adtuk ki, hogy meglegyen a lehetőségük az edzésre, de nem feltétlenül az volt a cél, hogy ezt be is „vasaljuk” rajtuk, a körmükre nézzünk. Most egy kicsit átmozgatjuk őket. Június közepéig tervezzük az edzéseket, és utána elküldjük őket egy hosszabb pihenőre, augusztusig.

A klubvezetés a háttérben készül a következő idényre, hiszen a férfiegyüttesnél az új vezetőedző személye még ismeretlen, és mindkét nemnél változások várhatóak a keretekben.

– Folyamatosan zajlanak a háttérmunkák, bár még nincsenek konkrét megegyezéseink. Neveket sem nagyon szeretnék mondani, mert nap mint nap változnak a lehetőségek. Azt lehet tudni, hogy a nőknél két idegenlégióst – egy centert és egy nyitásfogadó négyes játékost – kell hoznunk. A férfiaknál egy légiós és két hazai játékos érkezhet, akik nem feltétlenül az élvonalból jönnének, de mindenképpen a csapat hasznára lehetnek.

Azt is megtudtuk nemrég, hogy a félbehagyott utánpótlás-bajnokságok közül egyedül az U13-as fiúk fogják majd lezárni a küzdelmeket szeptemberben.