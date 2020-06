A második vonal – A Kaposvári Rákóczi FC az NB II-ben lesz érdekelt

A Kaposvári Rákóczi futballcsapata ősztől a második vonalban folytatja, Disztl László reményei szerint marad a klub kötelékében.

Az NB I-es bajnokság zárása előtt hat fordulóval vált biztossá, hogy a Rákóczi a következő szezonban az NB II-ben lesz érdekelt. A kiesés ténye óta megtáltosodott a Kaposvár, döntetlenre végzett Debrecenben, Felcsúton az utolsó másodpercekben kapott góllal vesztett, a hétvégén viszont remek játékkal, 3-0-ra verte a Diósgyőrt. A Vidiben egykoron remek éveket töltő hátvéd, Disztl László, valamint a piros-kékektől szintén válogatottságig jutó támadó, Waltner Róbert által dirigált együttes nem adja olcsón a bőrét az elkövetkező fordulókban sem.

Disztl László tavaly nyáron került Somogyba, egy évet töltött Belgiumban, edzőként próbált szerencsét, játékosként aratott korábbi sikerei színhelyén. A célja a tapasztalatszerzés volt a világranglistát vezető futballnemzetnél.

– A Rákóczi tavaly nagyon jó szezont futott – én akkor még nem voltam a csapatnál –, mindenki bízott abban, hogy a gárda ezt képes lesz megismételni. Ez mindig nehéz kérdés, a feljutó keret tagjai megérdemlik, hogy a legjobbak között is bizonyíthassanak, továbbá mindenki bízott abban, hogy az NB IIben remeklő csapat megállja helyét az NB I-ben is. Sajnos megmutatkozott a két osztály közötti hatalmas különbség. A játékosok mindent megtettek, de a lehetőségeink behatároltak voltak, a klub anyagi lehetőségei és a játékosállomány tekintetében is elmaradtunk a többi gárdához képest. Az NB II-es feljutó eleve nagy hátrányból indul, hiszen a második ligában csak magyar játékosokat szerepeltethet, az elitben pedig játszhatnak külföldiek is – akadnak is bőven itthon –, tehát az újoncnak a nyári, rövid szünetben kellene új, ütőképes csapatot építenie. Mindenki tisztában volt azzal az induláskor is, hogy a bennmaradás csak hatalmas bravúr árán sikerülhet. Az ősz végén már lemaradtunk a mezőnytől, de nem adtuk fel, próbáltunk igazolni, de télen nehéz minőségi játékosokat találni.

Disztl László a nyáron bár papíron vezetőedző lett, a szakmai munkát a csapatot az NB III-ból két év alatt az NB I-be navigáló Waltner Róbert irányította és irányítja azóta is.

– Robinak nem volt pro licences képesítése, én tulajdonképpen szaktanácsadóként segítettem, azonban októbertől a napi munkában is részt veszek, gyakorlatilag pályaedzőként tevékenykedem. A szerződésem a nyáron lejár, ha úgy alakul, szívesen maradnék a másodosztályban is. Kaposváron befogadtak, Waltnernek és a sportigazgatónak, Illés Jánosnak nagyon sokat köszönhetek. Ezért is bántó, hogy utóbbit többen pocskondiázzák, pedig rengeteget tett és tesz a kaposvári futballért.