A második húsz percben úszott el a hazai győzelmi esély

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) csütörtöki játéknapján nem sikerült a Hydro Fehérvár AV19-nek megszorítani a Vienna Capitals gárdáját.

Karácsony második napjáig kellett csupán várniuk a fehérvári fanatikusoknak, hogy ismét meccsszínekbe öltözhessenek, az ellenfél személye pedig tovább növelte a jégkorongünnep fényét. A – Salzburg melletti – nagy rivális Vienna Capitals együttesével csütörtök estig bezárólag 71 alkalommal vívott meg a Volán, a két csapat 2007. október 12-e óta íródó történelme pedig erőteljes sógorfölényt mutatott: 51 bécsi győzelem állt szemben 20 magyar sikerrel. Az ezen statisztika által okozott negatív gondolatokat is el kellett hessegetnie Hannu Järvenpää legénységének, amely a Klagenfurt 22-i legyőzése után újabb nagyvadat vett a célkeresztjébe.

Vendég-mezőnyfölény mellett pörögtek a másodpercek az első öt percben, amely során előbb Kuralt passza után Scott Timmins, majd szép egyéni akciót követően Andrew Sarauer lövésével veszélyeztettek a kék-fehérek. Mikko Lehtonen kárára követett el bottal akasztást Brenden Kichton, a kétperces büntetés legkomolyabb helyzete viszont a bécsiek előtt adódott: Stipsicz Bence ütőjén pattant át a pakk, amivel Mario Fischer indulhatott meg egyedül, míg végül Michael Ouzas bravúrja kellett az egál tartásához.

Nem akart csökkenni az osztrákok nyomása, ami a játékrész felén éppen átlépve érett góllá: Sondre Olden ütőjén pattant meg Mark Flood lövése, 0-1. 22 másodpercig tartott csupán a bécsi öröm, ekkor Timmins passza után Mikko Lehtonen vette be Zapolski kapuját, 1-1. A szerzett gól új lendületet hozott a hazaiak játékába, amit az évek tapasztalatából adódóan nem meglepő módon verekedés kiprovokálásával igyekezett megakasztani a Capitals Mark Flood személyében. Ő húzta azonban a rövidebbet, durva játékért ülhetett ki két percre, Tim Campbell kapuvason csattanó lövése pedig kis híján rövidre zárta az emberelőnyt. Pörgősen járatta a játékszert a Fehérvár, Erdély Csanád lövése pedig csak centiméterekkel zúgott el a jobb kapuvas mellett, ám ez az előny is kihasználatlanul maradt. Négy perccel a játékrész vége előtt Alex Wall fonáklövése csapta be Ouzast, és bár Kuralt egy az egy ellen is mehetett Zapolski ellen, 2-1-es bécsi előnynél érkezett a dudaszó.

Hektikusan indult a második felvonás, hiszen előbb bécsi helyzeteket követően sikerült kiharcolni a mérkőzés harmadik fehérvári emberelőnyét, ám ennek első percéhez érve Kóger Dániel szabálytalankodott az ellenfél kapuja mögött. Már az ő büntetőpercei pörögtek, mikor az elnyomhatatlan Ty Loney fordult kapura a pakkal, Ali Wukovits pedig be is pöckölte a játékszert – a kapu előtti kék festéken állva, ami egy korábbi mérkőzésen elég volt ahhoz, hogy érvénytelenítsék a Fehérvár gólját…, 1-3. Felgyorsultak az események a kétes bécsi gól után, a pontosság azonban hagyott némi kívánnivalót maga után fehérvári oldalon, Zapolski – no meg a háló – helyett a palánkon csattantak a lövések. Kereken kilenc perccel a harmad vége előtt három bécsi indult meg, az akció pedig David Aslin centerezése és Ty Loney góljával ért véget, 1-4. Szemmel láthatóan ez a gól már megfogta a hazaiakat, amit egy Vienna-szintű csapat kíméletlenül ki is használ: három perc elteltével Brenden Kichton lövése talált utat a kapuba, 1-5. Számos bécsi helyzet mellett a harmad legvégén egy kapu előtti kavarodásból veszélyeztetett a Volán, azonban sem Sárpátki Tamásnak, sem Reisz Áronnak nem sikerült áttuszkolni a pakkot a gólvonalon.

Kornakker Dániel érkezett a fehérvári kapuba a záró felvonásra, az első nagy helyzet pedig Kóger Dániel előtt adódott, aki Sarauer passza után lőhetett közelről. Erdély jelentkezett lövésekkel a bécsi kapu előtt, majd Girard próbálkozását védte a hálóőr. A hazai helyzetek sora ezúttal is vendéggólt hozott, Riley Holzapfel csípett el egy passzt a fehérvári harmadban, Olden elé tálalt, aki Kornakkert is kicselezve lőtt a kapuba, 1-6. A lényegi kérdések eldőlése után lejjebb kapcsoltak a vendégek, a szerencse azonban még ezzel együtt sem akart a Fehérvárhoz szegődni, Tikkanen kapu mögül adott passzát Szita Donát nem tudta a kapu felé kanalazni. A legvégére jutott még egy Capitals-kapuvas, és egy kisebb bunyó Szita és Olden között, a végeredményen viszont egyik sem változtatott: magabiztos győzelmet aratott az osztrák együttes. A Fehérvár ezzel az eredménnyel maradt a 9. helyen, ahonnan egy szombati, znojmói győzelemmel tudnának elmozdulni.

JEGYZŐKÖNYV

Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals 1-6 (1-2, 0-3, 0-1)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 3320 néző.

Vezette: Sternat, Ofner, Bedynek, Nedeljkovic

Fehérvár: Ouzas – Busenius, Campbell, Yogan, Girard, Szita – Caruso,

Tikkanen (1), Kóger, Sarauer, Erdély – Stipsicz, Szabó D., Lehtonen 1,

Timmins (1), Kuralt – Sárpátki, Reisz, Szabó K. Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

Vienna: Zapolski – Wall 1, Flood, Olden 2, Holzapfel (3), Baun (2) –

Fischer, Kichton 2 (1), Wukovits (1), Zalewski (1), Loney 1 (1) – Hackl,

Dorion, Aslin (1), Grosslercher, Hartl – Birnbaum, Winkler, Rotter (2).

Vezetőedző: Dave Cameron.

Kapura lövések: 15–36 Kiállítások: 8, ill. 8 perc