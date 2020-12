A második helyen telelhet a Mol Fehérvár

Szép, és a jövőt illetően biztató játékkal búcsúzott az őszi idénytől a Mol Fehérvár FC a Kisvárda Master Good elleni 3-0-as győzelmével.

Jól indult, és a folytatással is meg lehettünk elégedve. Ivan Petrjak már a 17. másodpercben nagyszerű labdát adott Budu Zivzivadzénak, majd a folytatásban is nagy kedvvel játszott, és góllal is hozzájárult csapata sikeréhez.

Pedig előzetesen a tabella alapján úgymond rangadónak indult az összecsapás, aztán idejekorán eldőlt, hogy a Kisvárda ezen a mérkőzésen örülhet annak, hogy csupán hármat kapott. Már az első tíz percben belőhette volna ezt a hármat a Vidi, ám nüanszokon múlott, hogy csak egy lett belőle. Rendkívül jól működött a már említett Petrjak–Zivzivadze duó, és még hozzájuk csatlakozott Funsho Bamgboye is, aki egymaga kétszer volt eredményes, de akár hármat is lőhetett volna.

Nem véletlenül nyilatkozott ezúttal boldogan és kisimult arccal a piros-kékek vezetőedzője, Márton Gábor.

– Remek mérkőzésen vagyunk túl, ma este az első másodperctől az utolsóig nagyszerűen futballozott a csapatom. Úgy érzem, a végeredmény nem tükrözi hűen a mérkőzés képét. A korábbi meccseken is sok helyzetet sikerült kialakítanunk, de annyit szerintem még egyszer sem, mint amennyit a Kisvárda ellen. Sajnos sok helyzetet elpuskáztunk ezúttal is, de ettől függetlenül minden elismerésem a játékosoké, hiszen játékban fantasztikusat produkáltak. Sikerült szépen befejeznünk ezt az egyébként felemás őszi szezont.

– Nagyon élveztem a játékot, de szerintem a többiek is. Örülök, hogy kétszer is betaláltam az ellenfél kapujába, erre korábban itt, a Vidiben még nem volt példa. Kicsit sajnálom, hogy most ért véget a szezon, úgy érzem, sikerült elkapnom a fonalat, a legutóbbi két meccsen három gólt szereztem. – fogalmazott értékelésében a kétgólos Funsho a mérkőzést követően.