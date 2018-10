A második csatát is nyerték a fehérvári kosarasok

A múlt heti portói győzelem után a bolgár Rilski Sportist együttesét fogadta az Alba Fehérvár kosárlabda-csapata a FIBA Europe Cup csoportkörében.

Ünnepléssel kezdődött, Lóránt Péter csapatkapitányt köszöntötték a drukkerek, a center jelentős napokat él át, szombaton megszületett kislánya, Emília, szerdán pedig 33. születésnapját ünnepelte.

A bolgár vendégek az első, múlt heti csoportmeccsüket közel húszpontos különbséggel elvesztették az Európa Kupa F jelű négyesében a Varese ellen, a fehérváriak jól indítottak, Portóban nyertek hosszabbításban, 96-92-re.

A hétvégi bajnokin egyik fél sem hibázott. A látogatók a Beroe csapatát verték 94-93-ra, a fehérváriak Jászberényben nyertek, 82-81-re. A látogatók magasbedobója, Jenkins duplával indított, Heath két büntetőjét értékesítette, a másodiknál a labda dadogott, végül a hálóba szédült. Georgijev és Arthur Edwards révén a Rilski vezetett két ponttal, aztán Lóránt előbb betörés után egalizált, majd zsákolása hazai vezetést jelentett, 8-6. Edwards a folytatásban sem rontott, a hazaiaknál Boykins helyett Keller Iván kapott bizalmat, amit azonnal alapvonali triplával hálált meg.

Felváltva estek a kosarak, hol egyik brigád vezetett egy ponttal, hol a másik. Keller helyett Filipovics, az irányító, Cartwright helyett Tóth Péter kapott bizalmat. Aztán érkezett a Portóban remeklő Bullock is a padról Boykins helyett, 13-17-es állásnál a hazai tréner, Dzunic Branislav időt kért. Jenkins és Hadzhirusev megmozdulásaival hét ponttal ellépett a vendég, majd közelített az Alba, az első negyed után 21-24 állt a táblán. Lóránt ügyeskedett, de a társak nem villogtak.

Sok volt a pontatlanság az Alba játékában, őrizte előnyét a Rilski, sőt, még inkább ellépett, 22-29, mégis az ellenfél trénere, Hadjisotirov kért időt. Boykins dupláival zárkózott a Fehérvár, Filipovics és Keller is beköszönt kintről, átvette a vezetést a házigazda, 32-29. Marinov is elkapta a fonalat, egymás nyomában loholtak az együttesek, Heath volt eredményes háromszor, a félidőben 43-40-re vezetett az Alba. Edwards révén araszolt előre a Samokov városából érkezett alakulat, aztán betalált Georgijev és Marinov is, négy pontra hízott a vendégek előnye. Freeman kosarával jött közelebb a vendéglátó, Keller jóvoltából pedig vezetett is, 50-49. Freeman nem hibázott később sem, a túloldalon Jenkins gyűjtögette a pontokat, aztán Lóránt is belelendült, 55-53.

Egyik fél sem tudott meglépni, kosár esetén azonnal jött válasz a túloldalról. Bullock most nem találta a ritmust, a bolgároknál Gugino viszont meglelte, majd Keller szerzett látványos kosarat, a harmadik negyed zárásakor 63-57-re vezettek az albások. Marinov és Cartwright volt eredményes, majd Edwards után Filipovics és Boykins célzott rendre pontosan, 74-65. Bozov hozta közelebb a bolgárokat, a látogatók nem adták fel, végül 8480-ra nyert a Fehérvár.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár-Rilski Sportist 84-80 (21-24, 22-16, 20-17, 21-23)

Szfvár., 1300 néző, v.: Liszka (lengyel), Karovic (bosnyák), Salins (lett)

Alba: Cartwright 15/3, Boykins 7/3, Keller 10/6 Lóránt 10, Heath 10 Csere: Freeman 14/6, Bullock 6, Filipovics 12/6, Tóth -.

Vezetőedző: Dzunic Branislav

Rilski: Hadzhirusev 8/6, Edwards 18/12, Georgiev 5/3, Jenkins 15, Gugino 6 Csere: Barro 2, Bozov 11/3, Marinov 15/15, Marincheshki -, Vasov -.

Vezetőedző: Ludmil Hadjisotirov