A magyar válogatott nem játszott alárendelt szerepet, de kikapott

Három nappal a törökök felett aratott 1-0-s győzelmet követően a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitányán szintén győztes Oroszország együttesét fogadta a magyar labdarúgó-válogatott. Vérmes reményekkel.

Törökországban ezer sebből vérzett a magyar labdarúgó-válogatott, Marco Rossi szövetségi kapitánynak nyolc helyen kellett változtatnia az előzetesen behívott keretben. Mégis, a magyar csapat jó játékkal rukkolt elő, a hasonló felállásban még sohasem ténykedő védelem szinte átjátszhatatlan volt, míg Szoboszlai Dominik remekbe szabott szabadrúgásgólja diadalittas rajtot hozott a Nemzetek Ligája B divíziójának 3. csoportjában.

– A törökországi siker kulcsa a csapatmunka volt. Az, hogy minden játékosom félretette az egyéni érvényesülését a csapat érvényesülése érdekében. Ezt várom tőlük az oroszok ellen is, valamint hasonló harcosságot, mint csütörtökön – fogalmazott Marco Rossi a vasárnapi összecsapás előtt, s megjegyezte, hogy olyat kért játékosaitól, mint még soha: a teljesítmény legyen fontosabb, ne az eredmény. Mert a kapitány úgy gondolja, az októberi, Bulgária elleni Eb-pótselejtezőre így tudnak a leghatékonyabban készülni.

Furcsa, nagyon furcsa volt teljes csöndben hallgatni a magyar himnuszt egy válogatott mérkőzés előtt, márpedig a vírushelyzet miatt zárt kapuk mögött rendezett összecsapáson álmosítóan kongott az ürességtől a Puskás Aréna. A pályán azonban egyáltalán nem volt lagymatag a hangulat, jó ritmusban feszült egymásnak a csoport két makulátlan gárdája – az oroszok Szerbiát verték 3-1-re az első fordulóban. A 3. percben máris szabadrúgáshoz jutott Magyarország, az ötössel egyvonalban lehelyezett labdát Szoboszlai küldte veszélyesen a kapu elé, egy csúsztatás után mentettek szögletre a vendégek. Az ötödik perc végén válaszul Mirancsuk használta ki Szalai Attila nagy hibáját, s vezethette a labdát ziccerben Gulácsi kapujára, de 10 méterről a kapu mellé helyezett. Nehezebb volt kihagyni, mint belőni. Többet birtokolták a labdát a mieink, főként hátul járatták, majd egyszer csak Szoboszlai jobb külsővel perdítette Sallai elé, a kifutó Sunin éppen lelopta a lábáról. Ha nem így tesz, bizonyosan nem kerül helyzetbe a 15. percben Anton Mirancsuk sem, aki közelről helyezett a bal sarokba, 0-1. Továbbra is a magyar lábakon táncolt a labda, Bese jól is tekerte közpre jobbról, Sallai lövését azonban Szalai Ádám blokkolta akaratlanul a kapu előterében. Impozáns szögletkombináció kellett hozzá, hogy Szoboszlai beadása nyomán Bese bólintson kapura, jó helyen állt az orosz portás. A 33. percben több próbálkozásból sem tudtak felszabadítani a magyarok egy szabadrúgást követően, s végül 17 méterről Magomed Ozdojev lőtte ki a jobb alsó sarkot, 0-2.

A szünetben a középpályán frissített Marco Rossi, Sigér helyett Kalmár Zsoltot küldte be. De ez semmit sem segített, mert Oroszország rögtön az első támadásából háromra növelte előnyét. Egy szép kombináció végén az előrehúzódó brazil származású védő, Mário Fernades helyezett a kapu jobb oldalába, 0-3. Innentől már valóban csak gúnyos formalitásnak tűnt az eredmény, de sokáig sajnos a teljesítmény sem kerekedett felül. Ígéretes kontrából ketten mehettek kapura a magyarok közül, Szoboszlai lövéséből azonban elveszett az erő, Suninnak nem okozott problémát a védés. A 62. percben szépített a magyar csapat, Kalmár indította a felezővonaltól Sallait, aki megvárta, míg pattan kettőt a labda, majd a kifutó kapus felett emelt a hálóba 12 méterről, 1-3. A Vidi csatára, Nikolics Nemanja az utolsó bő 20 percre állt be, így részese lehetett a válogatott feltámadásának, sőt, a 70. percben már az ő találatával zárkóztak a magyarok, 2-3! Az utolsó percig domináltak a mieink, sőt, beszorították ellenfelüket, de egyenlíteni már nem tudtak.

Magyarország–Oroszország 2-3 (0-2)

Budapest, Puskás Aréna, nézők nélkül. V.: M. Mariani (Tegoni, Bindoni) – olaszok

Magyarország: Gulácsi – Lang, Orbán, Szalai A. – Bese, Sigér )Kalmár, a szünetben), Nagy Á., Szoboszlai (Cseri, 81.), Holender – Sallai – Szalai Á. (Nikolics, 67.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Oroszország: Sunin – M. Fernandes, Szemenov, Dzsikija, Kudrjasov – Ozdojev, Zobnin, Ionov (Karavajev, 75.) – A. Mirancsuk (Gazinszkij, 67.), Dzjuba, Kuzjajev (Zsirkov, 57.). Szövetségi kapitány: Sztaniszlav Csercseszov

Gól: Sallai (62.), Nikolics (70.) ill. Mirancsuk (15.), Ozdojev (33.), Fernandes (46.)

Sárga lap: Sigér (42.) illetve Zobnin (25.)