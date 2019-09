A magyar–szlovák nem csak a presztízs miatt fontos

Az 55. születésnapját hétfőn ünneplő szövetségi kapitány, Marco Rossi nem kockáztat a kezdőcsapat összeállítást illetően. A magyar válogatott győzelemre tör Szlovákia ellen a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező ötödik fordulójában.

Ez nem csak egy meccs lesz. Este 20.45-kor nemzeti színekbe öltözik a Groupama Aréna, egy nemzet szorít a válogatott sikeréért. A magyar csapat győzelméért, Szlovákia ellen. A történelmi tények mellett a futball históriájában is érzelmekkel – sérelmekkel – teli a magyar és szlovák közös múlt. 1992-ben, Pozsonyban csuklyás rendőrök támadtak a Ferencváros szurkolóira mérkőzés közben, s később sem fogadták szívélyesen a szlovák szurkolók a magyarokat.

Sokáig a pályán sem tudott elégtételt venni a nemzeti együttes, az Európa-bajnoki selejtezősorozat nyitányán is 2-0-s vereséget szenvedett Marco Rossi gárdája. Azonban azóta a magyar válogatott legyőzte a világbajnoki ezüst­érmes Horvátországot, s miután megverte Walest és Azer­bajdzsánt is, az E-csoport élén áll féltávnál. Ha győznek Dzsudzsákék, a presztízs mellett pozíciójukat is erősítik az Eb-szereplésért folytatott harcban. Ugyanakkor fontos tétmeccsen feledtethetik a barátságos mérkőzésen Montenegrótól elszenvedett 2-1-es vereséget.

– Hiszek a csapatban, a csapattársakban, a taktikában, bízom abban, hogy a mérkőzés csak egyféleképpen alakulhat – mondta Dzsudzsák Balázs. A szélső szerint gyorsan lezárták magukban a csütörtöki fiaskót, nyugodtan várják a Szlovákia elleni összecsapást. – Mindannyian tudjuk, miről szól ez a tíz nap, ezt most már ki is mondhatjuk. Mindenki éhes a győzelemre. A három pont megszerzésére törekszünk, aztán hogy mekkora ajándékot tudunk adni a kapitány úrnak, az majd kiderül – tette hozzá a csapatkapitány a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón.

– A montenegrói mérkőzésből levontam a megfelelő tanulságokat. Győzni akartunk, de hoztunk bizonyos sze­mélyi döntéseket, amikért vállalom a felelősséget – fogalmazott a kapitány, Marco Rossi. – Nem fogok kockáztatni. Ahhoz, hogy győzzünk, a játékosoknak nem szabad eltérniük a kijelölt taktikától, mert a rivális is nagy fegyelemmel játszik. Nyílt mérkőzésre számítok, de ezúttal mi vagyunk hazai pályán, ahol általában jobban teljesítünk.

Pátkai Máté és Nagy Ádám hétfői pályára lépését a sajtótájékoztató idején még bizonytalannak tartotta a kapitány.

A szlovákok hatalmas pofonba szaladtak bele pén­teken: Horvátország­tól szen­ved­tek 4-0-s vereséget Nagyszombaton, borítékolható, hogy javítani akarnak.

– Magyarországon ki kell harcolnunk a három pontot. Lehet, hogy a következő ellenfelünk nem olyan erős, mint Horvátország, de otthon nagyon veszélyesek. Agresszívek lesznek, és hatalmas támogatást fognak kapni a szurkolóiktól, amire fel kell készülnünk – tekintett előre Marek Hamsík, a szlovák válogatott csapatkapitánya.

Magyarország várhatóan a Gulácsi – Lovrencsics, Orbán, Baráth, Kádár – Kleinheisler, Nagy Á. (sérülésétől függően) – Dzsudzsák, Szobosz­lai, Holender – Szalai összeállításban száll harcba. A szívmelengető diadalért.