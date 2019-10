A magyar mezőny két elitcsapata csap össze: jön a MOL Fehérvár FC-FTC mérkőzés

Ha a múlt heti, az akkori tabellamásodik Mezőkövesd elleni összecsapás csúcsrangadónak számított, akkor a Ferencvárossal szemben megvívott mérkőzés a csillagok csatája lesz. A MOL Fehérvár FC vasárnap 17.15 órakor fogadja a Fradit – minden bizonnyal telt ház előtt.

Kilenc fordulón van túl az OTP Bank Liga, azaz a labdarúgó NB I mezőnye, s a tabellát a MOL Fehérvár FC vezeti. 22 pontot termeltek eddig Marko Nikolics legényei, akik mögött a Ferencváros áll 19 egységgel. Az első és a második, a Vidi és a Fradi a vesztett pontok tekintetében egyformán emelkedik ki a mezőnyből, mindkét gárda egyszer kapott ki és egyszer végzett döntetlenre, azonban a Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A nemzetközi kupaszereplés miatt halasztotta meccseit a zöld-fehér gárda, s az NB I rangadója előtt három nappal sem a bajnoksággal, hanem az Európa-ligával foglalkoztak a fővárosiak. A csoportkör harmadik fordulójában a CSZKA Moszkva vendégeként volt jelenésük, s nyertek is 1:0-ra. A fehérváriak azonban már a múlt szombati, Mezőkövesd elleni összecsapásról hazafelé tartva a Fradi-meccsre hangoltak.

A Vidi egyre inkább formába lendülő szélső védője, Hangya Szilveszter nem él a közhellyel, miszerint minden meccsre ugyanúgy készül a csapat. Szerinte igenis különösen fontos összecsapás előtt állnak.

– Az egész csapat kettőzött akarással készül a héten és megy majd neki a Ferencváros elleni rangadónak, hiszen nem egy szokványos találkozóról beszélünk – jelentette ki Hangya Szilveszter, aki idén Stopirát szorította ki a kezdőből. – Mindenki jobban odafigyel, többet ad bele az edzésmunkába is. Mindegyikőnk játszani szeretne ezen a fontos összecsapáson, szerintem ez a pályán is megmutatkozik majd. A Vidi színeiben még nem léptem pályára a Fradi ellen, de ha most lehetőséget kapok, akkor sem fogok különösebben izgulni, hiszen korábban, a Vasassal is sikerült legyőznünk őket. Remélem, Székesfehérváron is átélhetem ezt az élményt! Rengeteg szurkoló lesz kíváncsi az összecsapásra, de ez legfeljebb a Ferencvárosra rakhat nyomást, hiszen mi saját közönségünk előtt játszhatunk, hazai pályán.

Mégpedig közel telt ház előtt. Elővételben már 10 ezer jegy elfogyott, így a hangulat garantált a mérkőzésre. Mindehhez alkalmazkodik a külső miliő is. A MOL Aréna Sóstó kerengőin már 14.30-tól food truckos ételudvar várja a szurkolókat, a főépület előtt 14 órától csodájára járhatnak az érdeklődők a Zengő Motorsport két Seat Cupra verseny­autójának, de a freestyle foci labdazsonglőrei is technikáznak majd. A Vidi Múzeumban Szabó József, a Videoton legendája fogadja a látogatókat, s 14 és 16.30 között a Sóstói kilátó is megmászható lesz. A C és a D lelátó alatti kerengőn ki lehet próbálni a Darts Focit és a Reflexfalat, a B-szektorok alatt pedig a gyereksarok várja az ifjakat. A szünetben Cheerleaderek táncolnak a gyepen. A nagy fesztivál közepette pedig, a 90 perc során, remélhetőleg a Vidi játékosai kápráztatják el a nagyérdeműt.