A magyar labdarúgó-válogatott kevés helyzetből szerzett három gólt

Sorsdöntő mérkőzésen, az Eb-részvétel reményének életben tartásáért szállt harcba a magyar labdarúgó-válogatott Bulgária ellen.

Bármennyire nagy csatát ígért a Bulgária elleni Eb-pótselejtező, Szófia nem izzott futballázban. Az értékesíthető 8500 belépő sem talált gazdára a magyarok elleni összecsapásra, holott a tét az életben maradás volt. Az Európa-bajnoki szereplés reményének életben tartása.

Nem túl jó előjelekkel utazott Bulágriába a válogatott, Szoboszlai Dominikot nem engedte haza a koronavírus-sújtotta Salzburg és az osztrák rendelkezések, ugyanakkor Szalai Ádámot a Mainznál tapasztalt hercehurca zavarhatta, míg Nagy Ádám nem kap lehetőséget mostanában Bristolban. Mégis, mindketten pályán voltak a kezdőben a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban. Marco Rossi maradt a korábbi meccseken alkalmazott felállásnál, alapvetően három védő feladata volt fogadni a bolgár rohamokat, de a fehérvári Fiola Attilának és Holender Filipnek is vissza kellett zárniuk a széleken.

Nem engedte magára a magyar csapatot a hazai gárda, bár a mieink nem is nagyon akartak eszeveszett rohamokat vezetni, hiszen épp a fegyelemre helyezte a fő hangsúlyt. Azonban az első percekben sok hibával futballozott Magyarország, szenrencsére azonban a bolgárok sem brillíroztak. A 13. percben jutott el először a hazaiak tizenhatosáig a Rossi-csapat, Sallai cselezte be magát az egész nap szakadó eső áztatta pályán, majd jobbal ellőtte a labdát a kapu előtt keresztbe. Három minutummal később az első szögletét rúghatta a magyar válogatott. Kalmár küldte be a labdát a sarokból, Willi Orban pedig 6 méterről a testével sodorta a játékszert a hálóba, 0-1. Azonban nem roskadt magába a bolgár együttes. Nedelev 18 méterről tüzelt, Gulácsinak vetődve kellet a léc alól kitornásznia a labdát. Bulgária maradt lendületben, a 26. percben Ivanov 20 méterről ballal eresztett meg egy löketet, másfél méterrel ment mellé a labdája. Komoly érvágást jelenthetett a hazaiak számára, hogy Ivanov aztán megsérült, s már az első fél óra után le kellett cserélni. De a csereként érkező Yomov jól szállt be. Ráadásul a bolgároknál egyébként a Ludogorec brazil származású szélsóje, Cicinho adta a ritmust. Rémisztő volt látni, hogy a hazaiak mennyire könnyedén játsszák át a védelmünket, s egyszerre szisszent nagyot minden magyar a képernyők előtt a 37. percben, mikor egy ívelés nyomán Nedelev 4 méterről fejelt a rövidsarokra, ahol aztán Gulácsi védett nagyot. Veszélyes ritmusváltásokkal riogattak Cicinhoék, a félidő hosszabbításában Kraev szépségdíjas sarkazását védte lábbal, hatalmas bravúrral Gulácsi Péter.

A második játékrészt káprázatosan kezdte Magyarország! A 48. percben a Soboszlai helyére bekerült Kalmár Zsolt 22 méterről, szabadrúgásból durrantott a kapura, jobbos lövése megpattant a sorfalon, a labda pedig a bal alsó sarokba vágódott, 0-2. Ez már biztos vezetés volt, de az 55. percben Kraev a tizenhatos vonala előtt 10 centivel akadt el Lang könyökében. A bíró büntetőt ítélt, de mielőtt Nedelev nekifutott volna, közbeszólt a VAR, a videóbíró, s csak szabadrúgást végezhettek el a bolgárok. Labdájuk fölé szállt. Az utolsó fél órára a MOL Fehérvár remek formában lévő támadója, Nikolics Nemanja is beszállt, sőt újoncot avatott a magyar válogatott: a francia U19-es és U20-as válogatottban is szerephez jutott, sőt Európa-bajnoki címet szerzett Nego Loic a 69. percben váltotta Holendert. A Vidi minden válogatottja feladatot kapott, mert Hangya Szilveszter is beállt. Hogy aztán sikerrel járjon a Vidi-kontingens. A 75. percben Hangya balról varázsolta be remekül a labdát középre, Nikolics pedig álomszépen fejelt 5 méterről a hálóba, 0-3. Gulácsi szépíteni sem engedte Bulgáriát, megint Nedelev próbálkozott távoli lövéssel, a Leipzig magyar kapusa a helyén volt. Úgy tűnt, rendkívül magabiztos győzelmet arat a magyar együttes, azonban a 88. percben egy kontra végén Jomov 15 méterről vette be Gulácsi kapuját, 1-3. Tulajdonképpen ez már nem osztott, nem szorzott, Magyarország megérdemelten nyert, s így novemberben hazai környezetben, a Puskás Arénában fogadja a Romániát 2-1-re legyőző Izland válogatottját. Akkor már valóban az Európa-bajnoki szereplés lesz a tét.

Jegyzőkönyv

Bulgária–Magyarország 1-3 (0-1)

Szófia, Vaszil Levszki Stadion, 2000 néző. V.: Szimon Marciniak (Sokolnicki, Listkiewicz) – lengyelek

Bulgária: Iliev – Cicinho, Terziev, Bozsikov, Nedjalkov – Karabeljov, Malinov – Karagaren (Despodov, 59.), Nedelev (Jankov, 80.), Ivanov (Jomov, 31.) – Kraev (Isa, 80.). Szövetségi kapitány: Georgi Dermendzsiev

Magyarország: Gulácsi – Orban, Lang, Szalai A. – Fiola (Botka, 82.), Sigér, Nagy Á. (Gazdag, 82.), Kalmár (Hangya, 69.), Holender (Nego, 69.) – Szalai Á. (Nikolics, 59.), Sallai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gól: Jomov (88.) illetve Orban (17.), Kalmár (48.), Nikolics (75.)

Sárga lap: Lang (55.)