A magyar labdarúgó-válogatott hozta a kötelezőt

Akadt törlesztenivalója a magyar labdarúgó-válogatottnak Andorrával szemben, hiszen a miniállam szerény csapata 2017-ben 1-0-ra verte a nemzeti együttest. A 2022-es katari világbajnokságra kvalifikáló selejtezősorozat harmadik fordulójában kellett visszavágni.

Akárhogy is, de nyerni kell! – cikázhatott a gondolat a magyar futballbarátok fejében az Andorra elleni összecsapás előtt. Marco Rossi válogatottja jól kezdett az I-csoportban, a lengyelekkel 3-3-as döntetlent játszott Magyarország, majd San Marinoban nyert 3-0-ra. Az egyetlen profi labdarúgót alkalmazó Andorra a lengyelektől 3-0-ra, Albániától 1-0-ra kapott ki, s a pontszerzésben reménykedett a szerda esti derbi előtt.

Marco Rossi nyolc helyen változtatott a kezdőcsapaton a San Marinoban szerepeltetett együtteshez képest. Gulácsi Péter, Willi Orban, és Sallai Roland a megállapodásnak megfelelve visszatértek klubcsapataikhoz Németországba, azonban a kezdő sípszó pillanatában ott volt az andorrai műfüves pályán a Mol Fehérvár FC három játékosa is, Fiola Attila, Hangya Szilveszter és Nikolics Nemanja.

Csak reménykedhettünk, hogy a foci jobban megy Andorra ellen, mint az éneklés, a Himnuszt ugyan teli torokból, de jó néhány hangot tévesztve dalolták a magyar játékosok. De nem is operaelőadásra készültek. Hanem visszavágásra a 2017-es vb-selejtezőn elszenvedett blamáért, mikor váratlan, s igen kínos pofonba szaladtak a mieink. Most azonban az akkori győztes gól szerzője, Marc Rebés csak a cserepadon kapott helyet a hazaiaknál.

Nem éppen kedélyes labdázgatással estek egymásnak a felek, sok volt a szabálytalanság a meccs elején, a FIFA-világranglistán 151. Andorra játékosai aprítottak, ahol értek. Nem is nagyon került helyzetbe a magyar együttes, az első húsz perc alatt Kleinheisler László és Lovrencsics Gergő lőtte ki a labdát az Estadi Nacionalból. Aztán pontosítottak, Nikolics ugyan centikkel késett le egy lapos labdáról, Kleinheisler pedig 18 méterről ballal lőtt a bal kapufa mellé. A 24. percben Kalmár rosszul fogott talajt, kifordult a bokája, Marco Rossi tehát cserélni kényszerült már hamar. A váltás miatti rövid zavart próbálta kihasználni a hazai gárda, be is jutottak a tizenhatoson belülre, de a kaput nem veszélyeztették Valesék. A 38. percben ért először kapus a labdához, Martinez távolról postázott labdája halt el Dibusz ölében. A szünet előtt Lovrencsics felfutása volt biztató, alapvonal mellőli ívelése egy védőről pattant szögletre.

Az eredménytelenséget elégelte meg a félidő hosszabbításában a magyar gárda, no meg a fehérvári különítmény: egy szöglet nyomán átívelt labdát Nikolics emelte középre, Fiola Attila pedig 4 méterről bólintott a kapu jobb oldalába, 0-1. A Vidi védője azután, hogy idén megszerezte első bajnoki gólját a Kisvárda ellen, a címeres mezben is először talált be.

A szünetben pontos diagnózis nem érkezett Kalmár sérüléséről, csak annyi, hogy nem néz ki túl jól a bal térde. Az összetételben nem volt változás a második félidő elején, az eredményben majdnem lett, de Gazdag icipicit célt tévesztett fejjel. Az 51. percben már nem. Megint Nikolics emelte a labdát a kapu elé, Gazdag Dániel pedig 3 méterről fejelt a jobb sarokba, 0-2. Hét perccel később dőlt el a párharc. Egy előreívelt labdát Szalai Ádám csúsztatott tovább, Kleinheisler lekezelte, majd jobbal 5 méterről elegánsan helyezett a jobb alsóba, 0-3. Tovább javíthatott volna a gólkülönbségen Varga Roland, 17 méterről küldte a labdát kapura szabadrúgásból, de Gómes kapus vetődve kiütötte. A 90. percben Varga R. kapufája után Nego sodorta be a magyarok negyedik gólját, majd Hangya kezezése nyomán Pujol szépített büntetőből, 1-4.

A mieink fontos pontokkal lettek gazdagabbak, 7 egységgel az angolok mögött a másodikok.