A magabiztosabb szolnoki gárda győzött a bajnokcsapatok csatájában

A két évvel ezelőtti és a tavalyi aranyérmes találkozott a Gáz utcában az élvonalbeli férfi-kosárlabdabajnokság vasárnapi játéknapján. Az Alba Fehérvár–Szolnoki Olaj derbin a vendégek tíz ponttal voltak jobbak.

Párhuzamosan zajlottak a cselekmények az Alba Regia Sportcsarnokban: amíg a vendégszektorban zúgott a „Hajrá, Olajbányász!”, addig a hazai hívek egy angol nyelven írt mondatot emeltek a magasba, amin a „Ti vagytok a hősök” üzenet állt.

Telt ház, remek hangulat fogadta a csapatokat

A mindig megbízható alföldi klasszis, Vojvoda hármasával indult a meccs, amire Cartwright egy duplával válaszolt, majd Milosevics két triplája nyomán már 2-9 állt a táblán. Rövidesen aztán tízpontosra nőtt a különbség, miután Airington is beköszönt. Filipovics alapvonali hármasa nem ment be, Milosevics kétpontosa igen, így öt perc játék után 2-14 volt az eredmény. Lóránt középtávoli kosara után Heath zsákolt, ezt követően pedig Vojvoda újabb triplája landolt a gyűrűben, aztán Heath jóvoltából kerültek tízen belülre a házigazdák, 8-17. Tóth Ádám ziccert hibázott Heath szorításában, Vojvoda betörés után újra igazolta hírnevét. Lóránt és Cartwright helyett Keller és Bullock lépett pályára, aztán az első negyed végén közelebb lopóztak a fehérváriak, amikor Keller Iván szerzett kosarat, 15-20. Murphy előbb betalált közelről, utána rontott kintről, Lóránt pedig a palánk alól gyömöszölt be egy labdát. Free­man hármassal jelentkezett, és Boykins sikeres zicce­rével már az Alba vezetett, 24-22.

Andric gyorsan egalizált, Bullock is megszerezte első pontjait. Freeman bravúros mozdulata is két pontot ért – mindkét szakvezető gyakran cserélt, hazai oldalon Keller és Boykins leült, Cartwright és Filipovics tért vissza a parkettre. Őrizte négypontos előnyét a Fehérvár, aztán Andric és Milosevics révén fordított az Olaj, ráadásul Tóth is betalált, 30-35. Felváltva estek a kosarak, Boykins hármasa nyomán félidőben 37-40 állt a táblán.

A fordulás után Boykins egalizált, de Airington ismét a vendégeket hozta jobb pozíció­ba. Újfent az amerikai játékos pillanatai következtek, előbb egy triplát szórt, aztán Vojvoda passzát húzta a gyűrűbe. A folytatásban is az alföldiek domináltak, így nem meglepő, hogy nyolc ponttal elléptek, 42-50. Freeman hármasa célba ért, Dzunics Lóránt helyett az előzőleg pihenő Heathnek szavazott bizalmat. Kimaradtak a helyzetek mindkét oldalon, három percen át nem esett kosár, aztán Bullock végre két duplával beköszönt, 49-50. Cartwright pazar egyéni akciója egypontos fehérvári vezetést eredményezett a negyed végén, miután az olajosok négy és fél percen át nem találtak be, 51-50. Murphy és Andric kosara indította az utolsó etapot, Boykins hibázott, Andric azonban nem, 51-55. Cartwright négy pontjára Milosevics reagált, Vojvoda lehetetlen szögből talált be, ismét duzzadt a különbség a Szolnok javára. Vojvoda zsákolt is, azt megelőzően egy leheletfinom csellel jelentkezett, nyolc ponttal meglógott az Olaj, 55-63. Az Alba továbbra sem találta a gyűrűt, Vojvoda újabb kosarai után Dzunics hiába rendelte magához a játékosait, 55-69. Kiváló hangulatú mérkőzésen a kritikus pillanatokban jobb döntéseket hozó, pontosabb Olaj megérdemelten nyerte a rangadót, 63-73.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–Szolnoki Olaj 63-73 (15-20, 22-20, 14-10, 12-23)

Alba Regia Sportcsarnok, 2300 néző. V.: Kapitány G., Ádám J., Frányó P.

Alba Fehérvár: Cartwright 12, Boykins 12/6, Filipovics –, Lóránt 5,

Heath 8. Csere: Bullock 6, Freeman 15/9, Keller 5, Tóth.

Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.

Szolnok Olaj KK: Airington 12/6, Benke 2, Vojvoda 21/15, Milosevics

21/12, Andric 8. Csere: Murphy 7/3, Rowsey –, Kovács –, Tóth 2.

Vezetőedző: Dragan Aleksic.