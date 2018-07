A luxemburgiak elleni gyenge játékot Bulgáriában szívvel feledtetné a Mol Vidi FC

Szerdán 19 órától a bolgár Ludogorec vár a fehérváriakra a labdarúgó Bajnokok Ligája második selejtezőkörének odavágóján.

Hosszú utat tett meg a Vidi a bolgár Razgrad városáig. No, nem arra a másfél órás repülőútra, majd az azt követő egy órás buszozásra gondol az ember, hanem sokkal inkább az OTB Bank Liga NB I. elmúlt kiírásában történtekre. A Fradi mögött a második helyen telelő, aztán a zöld-fehéreket sokáig csak üldöző piros-kékek hitchcocki fordulatok után hódították el a bajnoki serleget a tavasszal. Az aranyéremmel járó eufóriából a luxemburgi F91 Dudelange elleni oda-visszavágón mutatott elképzelés nélküli játék rántotta vissza a földre a fehérvári szurkolókat. Már, aki nem csak a televízió előtt, hanem jelenlétével is biztatja a csapatot. A névváltoztatáson átesett klub játékosai szinte fájdalmas csöndben tették a dolgukat az újonc Kisvárdával szemben szombaton a felcsúti Pancho Arénában. Úgy néz ki, hogy nem csak stadionuk elkészítésére kell várniuk Juhász Rolandéknak, hanem a szimpatizánsok visszatérésére is. Az RBD távolmaradását leginkább a pályán tudja ellensúlyozni Marko Nikolics együttese, ehhez azonban a játékosoknak szívvel-lélekkel küzdeniük kell.

A ma esti találkozó esélyese egyértelműen a bolgár gárda, aki a BL első selejtezőkörében az északír Crusaders FC-t küldte haza egy sima 9–0-val. A hazájában szinte egyeduralkodónak számító Ludogorec zsinórban hetedszer bizonyult a legjobbnak a Fekete-tenger partján fekvő délkelet-európai állam bajnokságában. A braziloktól hemzsegő hazaiak nemegyszer jutottak el a csoportkörig a nemzetközi porondon, az Európa-ligában idén februárban az olasz AC Milan tudta csak megállítani őket. Ha már szóba jött a második legrangosabb kupasorozat, akkor meg kell említenünk, hogy ha Kovácsik Ádámék elbuknának a Ludogorec elleni párharc során, akkor a Valletta–Zrinjski összecsapás győztesével találkoznának az EL-ben. Amennyiben a Bordeaux elleni arcát mutatja a Fejér megyei társaság, és a papírformát borítva túllépne bolgár ellenfelén, akkor a CFR Cluj–FF Malmö találkozó nyertese várna rá a következő körben a BL-ben. Addig viszont hátra van még minimum 180 perc a legerősebb kontinentális klubfutballban. Tudja ezt a koronázóvárosiak trénere is, aki felszabadult játékot vár az övéitől:

Az előző szezonban Európában senki nem számított tőlünk semmire, de meglepetést okoztunk. Most nagyon nagyok az elvárások, de ez szinte ugyanaz a csapat. Úgy gondolom, hogy a Ludogorec ellen nem lesz rajtunk ez a nyomás, így talán könnyebben tudunk majd játszani

– mondta a Dudelange elleni továbbjutást követően Marko Nikolics.

A drukkerek között sokan úgy vélik, a minimális elvárás az, hogy csússzon-másszon mindenki, aki a legendás piros-kék mezt magára ölti.

– Egyáltalán nem volt könnyű ellenfél a luxemburgi bajnokcsapat. Azért fontos erről beszélni, mert láttuk a csapattársaimmal a találkozó végén, hogy a szurkolók dühösek voltak annak ellenére is, hogy továbbjutottunk. De őszintén mondom, sokkal jobban tudok örülni egy kevésbé jó játékkal kivívott győzelemnek és továbbjutásnak, mint egy nagyon jó játék utáni kiesésnek – magyarázta bizonyítványát a múlt héten az amúgy az F91 ellen a jobbak közé tartozó francia védő, Loic Nego a felcsúti mérkőzés után.

A luxemburgiak vezetőedzője odáig ment, hogy kijelentette, a látottak alapján az övé a jobb csapat, és csak a szerencsétlenségnek, na meg Kovácsik kapusteljesítményének köszönhetik a kiesést.

A fáradtság nem lehet kifogás, ezt Stopira, a Vidi balbekkje is jól tudja. A zöld-foki válogatott labdarúgó külső szemlélője volt a magyar élvonal nyitófordulójában a Kisvárda ellen aratott 4–0-s győzelemnek.

– Nagy motivációt jelent, hogy bajnoki címvédőhöz méltóan kezdjük az új idényt. Nem félek attól, hogy a heti két tétmeccs rányomná bélyegét a teljesítményünkre – vélte Stopira még a szombati mérkőzést megelőzően.

A honi és a külföldi futball közötti különbséget zongorázni lehetne, a néhány nap alatt vert seregként aposztrofált székesfehérváriak egy jó kis edzőmeccsen, játszi könnyedséggel léptek túl a keretében 10 idegenlégióssal és 9 külhoni „futballmagyarral” felálló szabolcsi brigádon.

Nos, valami hasonlót kellene tenni a dél-amerikai játékosokból álló Ludogorec ellen is. A bolgár csapat azonban egy más kávéház: a holland-suriname-i kettős állampolgárságú Vurát például 4,25 millió euróra taksálják.

Szívvel-lélekkel azonban eltüntethető a különbség a pályán. Itt az idő megmutatni!