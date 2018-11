A Lokival közös történetben is új fejezet kezdődhet

A fehérváriak azonban változtathatnak ezen, az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 16. fordulójában Debrecenben szállnak harcba a pontokért vasárnap 17 órakor.

75 bajnoki összecsapás, 30 fehérvári siker, 15 pontosztozkodás és 30 debreceni győzelem. A két együttes örökmérlege igencsak kiegyenlített, azonban hogy így legyen, a piros-kékek rengeteget tettek az utóbbi években. A DVSC utoljára 2014 októberében tudott nyerni a fehérváriak ellen. Azóta 11 bajnokin találkozott egymással a vasárnap is megmérkőző két gárda, tízszer nyert a Vidi, legutóbb azonban, a most futó pontvadászatban Felcsúton 1-1-re végeztek a felek. Akkor Varga Kevin találatára Tamás Krisztián a 91. percben válaszolt egy remek lövéssel. A fehérváriak győzelemmel tértek vissza a válogatott program miatti bajnoki szünetet követően, a hétközi stadionavatón az Újpestet verte Marko Nikolics alakulata 1-0-ra. A Debrecen két hetet pihent, s rendezhette sorait.

Győzelemmel valamerre elbillen az örökmérleg

Utóbbi öt mérkőzésén döntetlent játszott a Ferencvárossal, verte a Paksot és a Puskást, ikszelt a Mezőkövesddel, legutóbb pedig kikapott a DVTK vendégeként. Hektikus a Loki idei produkciója, de egyáltalán nem lebecsülendő a játékereje. A Vidi válogatott védője, Paulo Vinícius azon kevesek közé tartozik a jelenlegi keretben, aki még játszott a régi Sóstói Stadionban. A brazil származású hátvéd is tudja, a szerdai ünnepet hátrahagyva maximális koncentráció szükségeltetik a Debrecen ellen. – A szerdai mérkőzés csodálatos volt. Sokat vártunk erre, nagyon jó érzés volt újra itthon játszani. Sok ismerős arccal, régi baráttal találkozhattunk a mérkőzés után is, remek estén vagyunk túl – mesélte mosolyogva Vinícius.

– A Debrecen elleni mérkőzés biztosan nehéz lesz, sok harcot vívott már ez a csapat a közelmúltban akár a bajnoki címekért is. Fontos találkozó ez is számunkra, azt pedig már bemutattuk többször, hogyha koncentrálunk végig a saját feladatunkra, akkor képesek vagyunk jó eredményt elérni. Nagyon sok mérkőzésünk van, de szerintem fel vagyunk erre készülve. Jól edzünk, figyelünk a regenerációra is. Tudjuk, hogy mi a menetrend, nekünk az a feladatunk, hogy minél jobb eredményt érjünk el az év hátralévő részében. Fiola Attila letöltötte sárga lapos eltiltását, így minden bizonnyal bevethető lesz vasárnap, azonban a lábát fájlaló Huszti Szabolcs játéka továbbra is kérdéses.

