A Loki sikerének a kulcsa az eredményes csapatmunka volt

A férfi röplabda NB I 2. fordulójában a MÁV Előre-BERICAP csapata régi riválisát, a Sümegi RE gárdáját fogadta a Jáky József Technikumban, és alig több mint egy óra alatt le is győzte.

Három hete, a XX. Horváth Károly Emléktornán mérkőzött a két együttes, ezt a párharcot 3:0-ra a MÁV Előre-BERICAP nyerte. A sümegiek pénteken a Magyar Kupa selejtezőjében szenvedtek hazai pályán 3:1es vereséget a MEAFC Miskolc csapatától, miután három nappal korábban ugyanilyen arányban nyert ellenük az NB I újonca. A bajnokság 1. fordulójában, hasonlóan a fehérváriakhoz (a Loki a Kistext ellen nem tudta lejátszani a meccsét – a szerk.), mérkőzés nélkül maradtak, miután a Vidux Szeged együttesében találtak koronavírusos esetet.

Így ez volt az első hivatalos összecsapás, melyen Gelencsér Balázs ült a MÁV Előre-BERICAP kispadján. Az ezer szállal a koronázóvároshoz kötődő szakember csapatában csupán néhány változás történt az utolsó, még márciusban lejátszott bajnoki óta. Távozott két légiós, a brazil Renan Salton és az ukrán Pavel Dikun, érkezett viszont honfitársa, a nyitásfogadó ütő Alekszij Gyenyin, valamint az ezen a mérkőzésen a csapatban bemutatkozó 22 éves, kaposvári nevelésű center, Kulcsár Adrián. A kék-fehérek egyik meghatározó játékosa, Kholmann Norbert viszont civilben nézte bemelegítő társait. Megtudtuk tőle, hogy érszűkületet diagnosztizálták nála az orvosok, így értelemszerűen nem léphetett pályára.

Úgy tűnt az első szettben, hogy hiánya egyelőre nem okoz problémát, hiszen a két újonc méretes ütésekkel vétette magát észre, valamint szokásához híven Yanier Cordies Salazar sem maradt el tőlük. A jobbára fiatalokból álló Sümeg próbálta ellensúlyozni a ha­zaiak nagyobb játékerejét, de ez csak pillanatokra sikerült ebben a játékrészben. ­Amolyan húzd meg-ereszd meg játékot űzött velük a Loki, vigyázva arra, hogy még véletlenül se kerüljenek lőtávolon belülre, rendkívül simán hozták is a Gelencsér-tanítványok húsz perc alatt a szettet.

A második etap első fele egy kicsit nyögvenyelősnek bizonyult hazai részről, sőt előnyhöz is jutott a sümegi alakulat (8:9). Egészen a hajráig tartották is magukat, majd 19:16-nál Neukum Gábor remek szerváját követően szertefoszlottak szettnyerési álmaik. Innentől nem volt megállás, zsinórban jöttek a fehérvári pontok, és meglett a játszma.

A harmadik játékrész annyiban hasonlított az előzőhöz, hogy ez is nehezen indult, 8:8-ig végig a vendégeknél volt az előny, majd sokáig váltott vezetést láthattunk. Akárcsak korábban, most is a 20. pont elérése, valamint Gelencsér Balázs időkérése után „robbantott” a Loki, Salazar pedig egy elemi erejű ütéssel zárta a csatát.

A fehérváriak mesterén még látszott némi feszültség a ­meccs után, bár fejben már az alig néhány perccel később az NB II-ben szereplő U21-es csapat mérkőzésére készült, hiszen itt is ő dirigálta a vendéglátókat.

– Óriási öröm számomra, hogy győzelemmel sikerült bemutatkozni. Kicsit csalóka az eredmény, nagyon meg kellett harcolnunk érte, mert a Sümeg annak ellenére, hogy sok nehézséggel küzd, nem adta olcsón a bőrét. Így aztán maximálisan koncentrálnunk kellett egész mérkőzés alatt. Rendkívül fontos, hogy ez a győzelem a kiváló csapatmunkának volt köszönhető.

JEGYZŐKÖNYV

MÁV Előre-BERICAP–Sümegi RE 3:0 (19, 17, 21)

Székesfehérvár, 80 néző

Vezette: Nagy Lajos Zoltán, Villás Tibor

MÁV Előre-BERICAP: Gyenyin, Neukum, Tóth K., Salazar, Kulcsár, Stefanovics.

Csere: Takács M. (libero), Náhol. Vezetőedző: Gelencsér Balázs

Sümegi RE: Nagy P., Fekete, Óhidi, Miklósi-Sikes, Péter, Majer. Csere:

Szabó P. (liberó), Turcsics. Vezetőedző: Holdinger Szilárd.

Az eredmény alakulása:

1. szett: 6:2, 13:5, 18:13, 23:18.

2. szett: 3:1, 8:7, 8:10, 14:13, 19:16, 21:17.

3. szett: 3:7, 9:11, 14:13, 20:15, 23-21.