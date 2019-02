A Loki kárára borult a papírforma

A 2019-ben eddig veretlen MÁV Előre SC és nyeretlen PTE-PEAC csatájából az utóbbi került ki győztesen a férfi röplabda NB I Liga 3. fordulójában.

MÁV Előre SC–PTE-PEAC 2–3 (-23, -22, 20, 17, -10)

Székesfehérvár, 80 néző. Vezette: Varjasi, Dr. Árpás

MÁV Előre SC: Náhol, Neukum, Kaposi, Salazar, Damsits, Stefanovics. Csere: Takács M., Szőke (liberó), Németh Zs., Guzmics. Vezetőedző: Németh Ödön.

PTE-PEAC: Jánossy, Dr. Horváth, Portik, Soós, Örkényi, Merkler. Csere: Kaszás (liberó), Szabó G., Pordán. Vezetőedző: Storcz Tamás.

A pécsiek kezdték jobban a találkozót, és sokáig három-négy pontos előnyben játszottak. Az első szett második felében feljavult a MÁV Előre, és a cseréinek is köszönhetően 20–19-nél átvette a vezetést, ám a végjáték a baranyai alakulaté lett. Szoros lett a második szett is, melyet nagy küzdelemben újfent a Pécs nyert meg. A harmadik játszmában egyre inkább dominálni tudott a Loki, és be is húzta azt. A negyedikre javultak fel talán a legjobban, és magabiztos különbséget kovácsolva hozni is tudták, amivel kétszettes hátrányból felállva kiegyenlítették a találkozó állását. A döntő szettben több vitatott eset is borzolta a kedélyeket, ami sajnálatos módon a MÁV-ra volt negatív hatással. Kulcsfontosságú pillanatokban csúsztak be elkerülhető hibák, amelyeket az ellenfél kíméletlenül ki is használt, és megszerezte idei első győzelmét. A vereség után a MÁV Előre továbbra is maradt az alsóház második helyén.